أسرار الصحف 05-11-2023

روايات كاذبةجهات معروفة تروّج منذ أيام لروايات كاذبة تحاول تشويه موقف حزب سياسي، وتسعى لضرب علاقته بحزب فاعل.الاتصالات تنتظرالاتصالات على مستوى ملف أساسي ضروري لا تزال تنتظر تغيير حقيقي في مواقف قوى الرفض السياسي.