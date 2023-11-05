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أسرار الصحف 05-11-2023

اسرار
2023-11-05 | 01:43
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أسرار الصحف 05-11-2023
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أسرار الصحف 05-11-2023

إليكم اسرار الصحف اليوم

الأنباء الإلكترونية:

 روايات كاذبة 

جهات معروفة تروّج منذ أيام لروايات كاذبة تحاول تشويه موقف حزب سياسي، وتسعى لضرب علاقته بحزب فاعل.

 الاتصالات تنتظر

الاتصالات على مستوى ملف أساسي ضروري لا تزال تنتظر تغيير حقيقي في مواقف قوى الرفض السياسي.
 

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