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أسرار الصحف المحلية 10-11-2023
اسرار
2023-11-09 | 23:35
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أسرار الصحف المحلية 10-11-2023
النهار
يتحدث مسؤول قطاعي عن أن شركة انكريبت التي تدير المعلوماتية في مصلحة تسجيل السيارات والاليات تملك “داتا” معظم اللبنانيين وتحجبها عن المؤسسات المعنية علماً أن الخادم) السرفور) الخاص بها موجود خارج لبنان من دون التأكد من كونه آمناً أم أن المعلومات سربت إلى جهات خارجية.
شنت جهات ممانعة حملات على مؤسسة إعلامية جددت ديكورات استوديواتها باعتبار أن التغيير يجب أن يطال سياستها وذلك في إطار الحرب التي يشنها جيش “حزب الله” الالكتروني حاليا لمزيد من التضييق على الحريات.
يقول معظم الوزراء إنهم يسافرون على نفقتهم الخاصة من دون أن يكشفوا عن قدراتهم المالية علماً أن كثيرين منهم جمدوا عملهم في الوظيفة العامة وان رواتبهم الوزراية لا تكفي لسداد يومياتهم الملحة.
يقول مسؤول حزبي في فريق الممانعة إن حرباً خاطفة مع إسرائيل مدة عشرة أيام أفضل من إستنزاف يمتد لعشرة أشهر من حيث التداعيات الاقتصادية.
سأل مصدر في جمعية المصارف عبر “المركزية” عن مجموعة من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين أحدهم كان نائباً سابقاً لحاكم مصرف لبنان وهو أحمد جشي الذي كان معارضاً لدوداً للحاكم سلامة، إلى جانب المستشارين الماليين الأربعة: المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني، وشربل قرداحي، وجورج شلهوب، إضافة إلى هنري شاوول الذي استقال لاحقاً من الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهؤلاء المستشارون شجّعوا على إعلان التعثّر مبرّرين ذلك بالخطوة الضرورية للحفاظ على ما تبقى من أموال الدولة… لكن السؤال يبقى من دون جواب.
يدور صراع عربي إسرائيلي في موسوعة “ويكيبيديا” الإلكترونية بين المحررين والمساهمين في كتابة المقالات انفسهم حول استعمال العبارات المتعلقة بحرب غزة ويتم تغيير الكلمات والنصوص باستمرار.
يكثر أحد مكاتب الأحزاب الإعلامية من الردود على كل من يتناول الحزب بحق أو بغير حق ما يشير الى شعور بالعزلة والإضطهاد.
حاولت مجموعة من المضاربين على الليرة الضغط الأسبوع الماضي من خلال تطبيق يدار من تركيا، الا أن إجراءات الحاكمية أدت الى ضبطهم على الفور.
الجمهورية
يحاول فريق معارض التمييز بين ثبات وحدته، وبين تمايز حركة مكوناته تحت سقف الوحدة.
الحراك الذي قام به بعض النواب باتجاه السفارات لطلب المساعدات الطبية والأدوية باء بالفشل حيث أتى جواب المسؤولين فيها سلبياً.
وزير سابق سأل ماذا ينتظر زعماء الموارنة للإتفاق على انتخاب الرئيس: هل ينتظرون خراب البصره؟
اللواء
تتحدث معلومات أن «المحور» اتخذ قراراً بحرب استنزاف طويلة، لم يعلن عناوينها بوضوح بعد، وتشمل التواجد الأميركي أيضاً!
طلبت السلطة الاجرائية في بلدية بيروت، تسديد متوجبات الشقق السكنية الى دوائر البلدية، من دون الشركات المالية ولم تحدد طريقة حصول المكلف على القيمة المطلوبة لتسديدها!
فهم اقتصاديون ان الاحداث الأمنية ادت الى تأخير اطلاق العمل بمنصة صيرفة لبنانياً.
نداء الوطن
لاقى تصريح أحد النواب السنّة هاجم كتلة سياسية معارضة، على خلفية التمديد لقائد الجيش، استهجاناً من زملاء له وحلفاء لأنّه يصيب المؤسسة العسكرية قبل الكتلة.
يتردد أنّ علاقة رئيس تكتل نيابي بارز، بأحد نواب التكتل والذي يحتلّ موقعاً رسمياً مهماً، مقطوعة تماماً نتيجة تراكم الخلافات، ولا يوجد حتى سلام بينهما.
تفيد المعلومات أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تفاجأ بإعلان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رفضه للتمديد، إثر اللقاء الذي جمعهما.
البناء
تقول مصادر عسكرية إن ارتباكاً في الترتيبات الدفاعية في جيش الاحتلال تسبّب به الإعلان المتوازي لكل من أنصار الله في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق باستهداف مدينة ام الرشراش (ايلات)، حيث يقع مصدر الإطلاق في اتجاهين متعاكسين بين اليمن والعراق بحيث لا يمكن التعامل مع الصواريخ اليمنية بدون مساندة الرادارات المصرية والسعودية للإبلاغ عن انطلاق وعبور صواريخ يمنية، ومساندة الرادارات الأردنية للإبلاغ عن انطلاق وعبور الصواريخ العراقية وأن الأميركيين أخذوا على عاتقهم ترتيب المساندة المطلوبة من الدول المعنية.
تؤكد مصادر في الصحافة التحقيقية الأميركية المختصة بالشؤون العسكرية أنه تم تسليم جيش الاحتلال مجموعة من الذخائر المحرمة دولياً تحت عنوان التخلص من أنفاق حركة حماس في غزة، وفيما تؤكد وجود القنابل الفراغية والارتجاجية بينها تقول إن ثمة تكتماً على تصنيع أحجام صغيرة من القنبلة القذرة المزوّدة بمواد سامة لاستخدامها في استهداف فتحات الأنفاق بدلاً من الاكتفاء بتفجير هذه الفتحات وقالت إن تسليم هذه القنابل لجيش الاحتلال موضع نقاش في البنتاغون بخلفيّة الخوف من قيام روسيا باستخدام ما يوازيها في أوكرانيا.
الأنباء
اتصالات واسعة لمرجع سياسي في كل الاتجاهات سعياً منه لتحصين الواقع بكل السبل المتاحة تحسباً للأسوأ.
موفد خارجي حملت زيارته رسائل مضمرة، غير تلك التي تم الإعلان عنها، تنطلق من مهمته الأساسية.
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