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أسرار الصحف 11-11-2023

اسرار
2023-11-10 | 23:36
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أسرار الصحف 11-11-2023
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أسرار الصحف 11-11-2023

أسرار الصحف ليوم السبت

نداء الوطن

- أجرى رئيس تكتّل نيابي اتّصالات مع دول عربية وصديقة لاستطلاع الأوضاع، فكان جواب المسؤولين في هذه الدول أنه من الحكمة أن تحموا وطنكم في هذه الظروف.

- بدأ نجل أحد شهداء 14 آذار نشاطاً ميدانياً وحزبياً في منطقته.

- يتردّد أنّ دبلوماسيّاً روسيّاً يستفسر من زوّاره حول فرص انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.

اللواء

- يشعر الشارع العربي بإحباط من موقف دولتين كبيرتين من اتساع دائرة العدوان والتدمير في غزة والضفة، والاكتفاء ببعض التصريحات التي لا معنى لها..

- أثار ما أعلنه اقتصادي بارز حول تخفيض الرواتب والأجور قلقاً في أوساط العاملين في القطاعين الخاص والعام.

- تنقطع كهرباء الدولة عن بعض الأحياء الحيوية في بيروت منذ أكثر من 48 ساعة، ولا تكترث مؤسسة كهرباء لبنان للأمر: هل هو عطل أو من ترتيب مافيات المولدات؟!

 الجمهورية

- لوحظت في الآونة الأخيرة زيارات مكثفة لسفير غربي لشخصيات سياسية رسمية وحزبية ناقلا رسالة تفيد بضرورة تجنّب لبنان ما وصفها السفير "حرباً مميتة".

- نقل عن سفير أوروبي قوله إنه مرتاح لما سمعه من مسؤول حزبي حيال الوضع على الحدود الجنوبية.

- مسؤول رفيع قال إنه يفضّل أن يكون الفصل في قضية الشغور بمنصب عالٍ وليد إجماع من قوى الطائفة التي ينتمي إليها من سيملأه.

الأنباء

- هاجس دولي مشترك تجاه لبنان، الأمر الذي تؤكده التصريحات المتتالية لشخصيات عالمية رفيعة المستوى.

- المناشدات لا تزال تصدر عن قطاع معيشي حيوي تحذيراً من دخول البلاد في حرب رغم التطمينات.

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