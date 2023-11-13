الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
30
o
الجنوب
28
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 13-11-2023
اسرار
2023-11-12 | 23:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 13-11-2023
النهار
فيما يتدرج "حزب الله" في استعمال أنواع السلاح والصواريخ التي يملكها فلا يفضح أسراره ويؤكد لإسرائيل أنه يخبىء المزيد من المفاجآت، تتخوف مصادر وزارية من أن يبلغ التدرج حد المحرمات فتشتعل الحرب في لحظة غير محسوبة.
تتنبه القوى الأمنية بشكل متزايد إلى التحركات في عدد من مخيمات النازحين السوريين خوفاً من استغلالها من قوى استخباراتية وأخرى اصولية للطعن بلبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
عُلم أن أكثر من رياضي من جنسيات متنوّعة غادروا لبنان بعد حرب غزة وتطور الأوضاع في الجنوب، بعدما كلفوا أنديتهم أموالاً باهظة.
عُلم أن معظم السفراء الأوروبيين تجنبوا طلب مواعيد من مرجعيات سياسية وروحية، كي لا يتكرر ما حصل مع السفيرة الأميركية دورثي شيا، التي اضطرت الى الغاء زيارتها لدار الفتوى.
الجمهورية
تستعد إحدى الساحات الملتهبة لحدث سياسي مهمّ في وقت قريب إن اكتملت الاتصالات الجارية من أجل إنجازه على أكثر من مستوى.
عُلم أنّ السعي إلى تعيين شخصية لمنصب حسّاس توقّف وسُحب من التداول نزولاً عند طلب مرجع ديني.
قرأت أوساط سياسية حرص تكتل نيابي على انطلاق جولته من لقائه مع مرجع نيابي بالرسالة السياسية.
اللواء
يعتبر قطب سياسي أن حسم موضوع التمديد لقائد الجيش يتوقف على القرار النهائي للثنائي الشيعي الذي يرجح أكثرية التصويت في مجلس الوزراء، بعدما رفض بري إقحام مجلس النواب في هذه المسألة!
تضاربت المعلومات حول نتائج إجتماع باسيل وفرنجية في بنشعي بعدما ورد في حديث الأخير التلفزيوني من "نقزات" ضد الأول!
أدت ضغوط مارسها أصحاب المولدات وحماتهم السياسيِّين إلى عرقلة صفقة فيول لوزارة الطاقة، ممَّا هدد بتأخر برنامج زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وصولاً إلى عودة العتمة !
نداء الوطن
لوحِظ أن بعض القرى والبلدات في الجنوب تُنظِّم "دوامات مراقبة" لمداخلها وتفتِّش "الفانات" لئلا تكون محمَّلة صواريخ وتريد إطلاقها من تلك البلدات. وتأتي هذه الإجراءات "المحلية" خشية أن تتلقى غارات إسرائيلية، رداً على إطلاق الصواريخ من نطاقها.
تبين أنّ دخول حركة سياسية على خط العمليات في الجنوب بصورة علنية، أحدث ارباكاً لدى مختلف الشركاء والخصوم داخل قوى 8 آذار، ما يوحي بإعادة تموضع إقليمي- محلي لتلك الحركة.
تتصرف بعض بلديات البقاع الشمالي بأموال البلدية والصندوق البلدي المستقل وفقاً لحاجات جهة حزبية معينة، بحيث انعدمت خدمات تلك البلديات.
البناء
قال مرجع عسكري إن الكلام الهادئ للسيد حسن نصرالله والنبرة المنخفضة تجاه معادلات القتال لا يشبه حجم الشدّة والقوة في أداء جبهة الحدود التي يقوم حزب الله بتحويلها الى جبهة حرب كاملة بمدى يصل إلى حدود حيفا وقابل للتوسّع وبأنواع من الأسلحة يدخل عليها جديد كل يوم، ما جعل النبرة العالية هذه المرّة تأتي من قادة كيان الاحتلال السياسيين والعسكريين، وربما ما أراده السيد نصرالله هو تحميلهم مسؤولية التصعيد.
قال مصدر نيابي إن مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القمة العربية الإسلامية وفي وسائل الإعلام لجهة شهادته بالوطنية العالية لأداء المقاومة والثقة بعقلانيّتها يفسّر تمسّك الثنائي الوطني بتسميته لرئاسة الحكومة رغم اعتراض بعض الحلفاء على خلفية مقاربات داخلية واقتراحهم أسماء بديلة ما كان من ضمانة أنها سوف تتخذ المواقف ذاتها في لحظة مصيرية تتصل بالمقاومة وموقف الحكومة منها.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
13-11-2023
أسرار الصحف 11-11-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-11-12
أسرار الصحف 12-11-2023
صحف اليوم
2023-11-12
أسرار الصحف 12-11-2023
0
اسرار
2023-11-10
أسرار الصحف 11-11-2023
اسرار
2023-11-10
أسرار الصحف 11-11-2023
0
اسرار
2023-11-09
أسرار الصحف المحلية 10-11-2023
اسرار
2023-11-09
أسرار الصحف المحلية 10-11-2023
0
صحف اليوم
2023-11-08
أسرار الصحف المحلية 09-11-2023
صحف اليوم
2023-11-08
أسرار الصحف المحلية 09-11-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-11-10
أسرار الصحف 11-11-2023
اسرار
2023-11-10
أسرار الصحف 11-11-2023
0
اسرار
2023-11-09
أسرار الصحف المحلية 10-11-2023
اسرار
2023-11-09
أسرار الصحف المحلية 10-11-2023
0
اسرار
2023-11-06
أسرار الصحف 7-11-2023
اسرار
2023-11-06
أسرار الصحف 7-11-2023
0
اسرار
2023-11-05
أسرار الصحف 6-11-2023
اسرار
2023-11-05
أسرار الصحف 6-11-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:04
بعد انتاجهما عملا عن تجنيد نساء في صفوف داعش... روسيا "تستهدف" كاتبتين مسرحيتين!
منوعات
04:04
بعد انتاجهما عملا عن تجنيد نساء في صفوف داعش... روسيا "تستهدف" كاتبتين مسرحيتين!
0
منوعات
2023-11-06
"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2023-11-06
"البلد كله لنا بما في ذلك غزة ولبنان"... ضابط إسرائيلي يشعل موجة غضب وهذا ما حصل! (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-11-08
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون الإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
2023-11-08
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون الإفراج عن الرهائن
0
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
أخبار دولية
14:02
لماذا تسليم مصر ملف غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
للمرة الاولى... لبنان يحضر منتخب دون الـ ١٢ والـ ١٤ سنة في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
أخبار دولية
13:52
حمدان: غزة لن يحكمها إلّا أهلها ولا سلطة سياسية أو أمنية
0
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
أخبار لبنان
13:44
وفد من نواب المعارضة التقى ميقاتي: لا خيار سوى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لو شو ما صار ... الحياة حلوة بلبنان وبعيون اللبنانين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من العربية الى العبرية حرب اسرائيلية لمحو الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من العربية الى العبرية حرب اسرائيلية لمحو الذاكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشفيات غزة متروكة لمصيرها..
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشفيات غزة متروكة لمصيرها..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مزارعو صور يقطفون محصولهم تحت صوت الـMK
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مزارعو صور يقطفون محصولهم تحت صوت الـMK
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:43
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط
أخبار دولية
11:43
مقتل خمسة عسكريين أميركيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط
2
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من هو الرجل الذي خدع اسرائيل؟
4
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
منوعات
14:02
"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!
5
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
فنّ
11:32
إطلالة مميزة لستيفاني عطالله في زفاف شقيقها! (صور)
6
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
7
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
آخر الأخبار
16:53
أكسيوس عن مصدر إسرائيلي: غالانت أبلغ أوستن أن السياسة الإسرائيلية تقضي بعدم فتح جبهة ثانية في لبنان
8
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
آخر الأخبار
10:51
الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين إرهابي ويخاطر بلبنان كدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More