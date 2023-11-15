أسرار الصحف 15-11-2023

قال وزير إن النصاب كان يمكن أن يتأمن لجلسة الأمس لكن الرغبة في ارجائها كانت أقوى في ظل الخلاف على مجمل الملفات المطروحة.يردّد مرجع سياسي بارز في مجالسه، أن الطوفان في طائفته قد يتخطى عملية طوفان الأقصى، في ظل الانقسامات والخلافات وهذا ما ينعكس عليها سلباً في هذه الظروف الاستثنائية.تبين أن قرار أحد الوزراء لم يكن تحدياً لإسرائيل بقدر ما كان تصفية حسابات مع مدير في وزارته يسود العلاقة بينهما جفاء كبير.دعا مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان إلى جمع مساعدات لأهالي القرى الحدودية وتوزيعها خلال زيارة يقون بها وفد يمثل المجلس والرهبانيات لدعم صمود المقيمين في قراهم.لوحظ غياب الحركة واللقاءات السياسية، بين سفراء دول عربية ومرجعيات سياسية ورئاسية، لجملة اعتبارات أبرزها الوضع الأمني ربطاً بأحداث غزة.تبين أن تقريراً صادراً عن مجلس شورى الدولة في العام 2015 طلب وقف تنفيذ وإبطال القرار القاضي بتأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، لمخالفته المواد 55/2 و56 من قانون الدفاع الوطني، دفع الى تأجيل البحث في التمديد لقائد الجيش تجنباً للطعن بالقرار ريثما توفير مخرج قانوني.***********تتكثف الإتصالات من أجل مواجهة إستحقاق في مؤسسة غير مدنية بأسلوب لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم.يشهد أحد القطاعات الهامة حركة غير إعتيادية على خلفية ما أصابه من تصدّع وهناك توجّه للقيام بتحركات لها خلفيات غير مهنية.نقل عن مرجع سابق أن موقفه من موضوع حساس مطروح بقوة حالياً لن يلين ولن يتغير مهما كانت الظروف.***********لم يتمكن مرجع غير زمني من انتزاع تأكيدات من سفارة دولة كبرى، حول زوال خطر انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان على غرار غزة.اتخذت الدوائر المالية والمصارف المعتمدة ترتيبات لتحضير رواتب الشهر المقبل، بعد أسبوع تحسباً لأي طوارئ تؤثر على العمل!بدأت الخلافات تدبّ لدى أفرقاء التفاوض حول تبادل الأسرى، مما يساهم في زيادة عرقلات التبادل!***********يحاول رئيس حزب القيام بوساطة بين رئيس كتلة ومسؤول غير مدني، لكن وساطته لم يكتب لها النجاح على رغم ليونة المسؤول.يتردد أنّ رجل أعمال لبنانياً بارزاً شوهد برفقة الرئيس النيجيري خلال أعمال القمة الأفريقية - السعودية في الرياض.يثير غياب لجنة الإعلام عن ملف تلزيم البريد، تساؤلات حول الأسباب التي تحول دون عرضها للملف بعد السجالات العلنية التي حصلت بين الوزير والهيئات الرقابية.***********اعتبر مصدر أمني أن مرور فضائح إعلامية في فيديوهات مسلحة لجيش محترف مثل جيش الاحتلال ومؤسسات أمنية عالية المستوى مليئة بالخبرات مثل أجهزة مخابراته يعبر عن ترهل خطير في الأداء المؤسسيّ لا ينحصر في هذا الشأن وعن شعور بالحاجة إلى أي نصر ولو كان الدليل مشكوكاً بقيمته، فيكفي أن يقنع بسطاء الرأي العام داخل الكيان، مشيراً الى نشر روزنامة أيام الأسبوع وتاريخ الأيام وتقديمها بصفتها جدولاً بأسماء مقاتلين وتاريخ ميلاد كل منهم كمثال.قال دبلوماسي غربي إن المفاوضات حول اتفاق الهدنة والتبادل بين حركة حماس وجيش الاحتلال دخلت مرحلة حاسمة مع وصول وفود تقنية وسياسية وأمنية من الطرفين إلى القاهرة وحضور مسؤولين أميركيين وقطريين. وقال إن العقد المتبقية تمثل ثلث مواضيع الاتفاق. وتتم عملية تضييق الخلافات بتقديم ضمانات أميركية وقطرية ومصرية في القضايا التي يتسبب انعدام الثقة بتعقيد الاتفاق حولها.***********تساؤلات حول مصير مساعدة يستفيد منها قطاع منذ أشهر وعمّا اذا ستكون قابلة للتجديد.الحلول المقترحة بما يتعلّق بملف مطروح ليست بالضرورة أن تكون نفسها في قضية مشابهة.