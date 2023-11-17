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أسرار الصحف المحلية 17-11-2023

اسرار
2023-11-16 | 23:40
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أسرار الصحف المحلية 17-11-2023
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أسرار الصحف المحلية 17-11-2023

النهار

لوحظ تراجع "خلايا الأزمات" بعدما ظهر للجميع صعوبة دخول لبنان في حرب غزة.

تردد أنه طلب إلى أحد النواب وخبير قانوني المشاركة في حلقة نقاش تتناول موضوعاً محدداً تم الاتفاق على المحاور وتم أيضاً الترويج للنقاش بشكل مكثف.

يقول نائب إن تعطيل مزايدة البريد إنما يصب في مصلحة أحد رجال الأعمال  الذي تربطه علاقات بمحور سياسي يريد السيطرة على المطار والشحن والبريد معاً.

يتم التحضير لحفل الاستقلال الرمزي خارج العاصمة هذه السنة حيث سيحمل دلالات معبرة في هذا الوضع المأزوم.

الجمهورية

لم ترسُ الأفكار المطروحة حيال استحقاق غير مدني على اقتراح محدد.

تبيّن أن كثيراً من الحملات التي تشن على هذا الفريق أو ذاك عبر مواقع التواصل هي في غالبيتها تصرفات شخصية تثير البغض والإنقسام في الأوساط الشعبية وفي الوقت الخطأ بينما مواقف أوليائهم في واد آخر.

إضطر مرجع غير مدني الى التوقف عن عقد لقاءاته مع دبلوماسيين بعدما تبين له أن البيئة التي ينتمي اليها تعارض مثل هذه اللقاءات في ضوء التطورات الإقليمية الجارية.

اللواء

دلَّت المعطيات الحسيَّة على ما يشبه الفشل الاستخباراتي، لأجهزة متعددة، في ما خص التوصل إلى أهداف ملموسة تبحث عنها هذه الأجهزة.

تشهد مدينة ساحلية جنوبية حركة سياحية ملحوظة، على الرغم ممَّا يجري في القطاع المحيط بها..

بقي وزير معني على موقفه، في ما خص استحقاق داهم، وهذا ما لم يرقَ لسفيرة دولة كبرى.

نداء الوطن

جرت اتصالات على مستوى سياسي وروحي لتطويق تداعيات إشكال شكا منعاً لتوسعها واتخاذها طابعاً طائفياً.

على رغم التحذيرات السابقة أعادت دولة اوروبية نقل تحذير رسمي عبر سفيرها للدولة اللبنانية من خطورة الوضع جنوباً.

قدّرت جمعية غير حكومية كلفة النزوح الداخلي لكل عائلة من القرى الحدودية بأكثر من 400 دولار شهرياً فيما بلغت خسائر القطاعات الزراعية والمواشي والسياحة أكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت الأضرار أكثر من 40 مليون دولار أميركي.

البناء

لفت الانتباه في الوسط الإعلامي قيام صحيفة الغارديان بحذف ما سبق ونشرته على موقعها على أنه رسالة من الأرشيف كانت موجّهة قبل أكثر من عشرين عاماً من أسامة بن لادن إلى الأميركيين تضمنت ربط عملية 11 أيلول بالدعم الغربي والأميركي الأعمى لكل جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء، بعدما لاقت الرسالة رواجاً كبيراً بين الأميركيين وفي الغرب. وقال صحافيون إن النظام الذي يخاف من رسالة قبل عقدين لرجل ميت، لا يستحق الحياة، معلقين بسخرية بعد مصادرة حرية التعبير للأحياء، جاء دور حرية التعبير للأموات.

اهتمت الأوساط الدبلوماسية بما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مبادرة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إلى تعليق التفاوض حول اتفاق الهدنة والتبادل مع بدء اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة واعتبار الاقتحام استغلالاً للتفاوض لارتكاب المزيد من الجرائم، ذلك أن الأنباء كانت قد حملت تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق.

الأنباء

يلاقي حراك رئيس حزب أساسي متابعة خاصة في الأوساط السياسية في ضوء ما تعنيه على عدة مستويات.

أوحى الموقف المنقول عن مرجع سابق بأنه يأتي لإنقاذ نائب بارز من أزمته في مواجهة الضغط الشعبي والسياسي حيال مؤسسة غير مدنية.

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