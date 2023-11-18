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أسرار الصحف 18-11-2023

اسرار
2023-11-18 | 00:14
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أسرار الصحف 18-11-2023
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أسرار الصحف 18-11-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

البناء

- رأى خبراء عسكريون في قرار تسريح الجزء الأكبر من الاحتياط من جيش الاحتلال بداعي الخسائر الاقتصادية دليلاً على أن العملية العسكرية البرية استنفدت سقوفها وألا صحة للحديث عن هجوم على جنوب غزة، بينما الشمال لا يزال ساحة قتال مفتوح، وكذلك ينفي الحديث عن تصعيد مع جبهة لبنان كما يهدّد مسؤولو الكيان. والأرجح أن للتسريح علاقة بمسار التفاوض وقناعة حكومة الكيان بأنه لم يعد ما يمكن فعله عسكرياً.

- أكدت مصادر عسكرية أن يوم الجمعة سجل أعلى عدد لعمليات المقاومة على جبهة لبنان مع الرقم 15 عملية كلها انتهت بإصابات بين قتلى وجرحى وتدمير عتاد حربي بما في ذلك دبابات. وسجل أيضاً أعلى نسبة قتلى لجيش الاحتلال في جبهات غزة، حيث عمليات الاشتباك والقنص وتفجير الدبابات سجلت رقم 21 هجوماً. وسجلت إحدى عمليات القنص في بيت حانون وحدها سقوط ثلاثة قتلى من جيش الاحتلال بما يجعله الجمعة الأسود بالنسبة لجيش الاحتلال.
اللواء

- ثمة من يتحدث عن تكرار تجربة موظف سابق غير مدني، مع موظف شبيه له، مع اختلاف الموقع والدور.

- ما زالت الاستقطابات الطائفية والحزبية تتحكم بمسار انتخابات نقابية "سيادية"، ولم تخرج، بنظر عارفين عن المرات السابقة.

- تجري طبخة، تشارك فيها الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، لإيصال قيادة جديدة في مناطق السلطة، وصولاً إلى القطاع.


نداء الوطن 

- يعتزم مرجع روحي الدعوة إلى اجتماع للمسؤولين في المناطق بغية توحيد الخطاب تجاه قضية غزة والحؤول دون دخول جهة سياسية للاستفادة من التشرذم الحاصل.

- يؤكد مسؤول رفيع أمام زواره انه لا يتلوّن بمواقفه ولا يتحدث لغات عدة في ما خصّ موضوعاً أمنياً دقيقاً.

- بدأت جهات اقتصادية وضع دراسة قانونية حول عدم دستورية اقتراح فرض ضرائب على المقترضين الذين سددوا قروضهم على غير سعرها الحقيقي.
النهار

- أشارت مصادر مصرفية إلى أنه لم يتم التفاهم مع مصرف لبنان حول التعميم الوسيط رقم ٦٨٢ وأن جمعية المصارف طلبت توضيحات محددة ليصار بموجبها عرض الموضوع على مجلس إدارة الجمعية لاعطاء الرأي حول موضوع التعميم المذكور. وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أصدر التعميم الرقم 682، بعد التفاهم مع المصارف، يسمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31 – 10 – 2019، بالاستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.

- مع العودة الجزئية لفتح مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت والمناطق، تنشط حركة السماسرة على نحو يفوق بكثير ما كان يحصل في المراحل السابقة.

- يقوم مرجع سياسي بجولات على بعض القرى والبلدات ويزور كبار المشايخ لإصلاح ذات البين بعد حصول تباينات وخلافات لاتزال ارتداداتها مستمرة حتى اليوم.

 
الأنباء

- مرجع رسمي يحاول وضع قوى سياسية من لون محدد أمام مسؤولياتها عن مواقفها السابقة والحالية.

- يواصل نائب بارز المواربة والتهرب بطرق مختلفة من الالتزام بالسير بملف ضروري.

 
الجمهورية
 
ـ يشهد مطلع الأسبوع المقبل تطوراً في ملف حساس للغاية، لجهة محاولة حسمه حكومياً.

ـ يقول سفير عربي إنّ عنف المواجهات في غزة لم يمنع تقدّم مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

ـ بدّدت إتصالات مسؤول حزبي شكوكاً تكوّنت لدى مرجعية مسيحية عليا حول مسؤولية حزبه عن تهجّمات عنيفة ضد هذه المرجعية في وسائل تواصل إجتماعي.

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