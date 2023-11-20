الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 20-11-2023
اسرار
2023-11-20 | 00:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 20-11-2023
النهار
كتب الرئيس بري قبل أسابيع مقدمة لكتاب صديقه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي سقط بغارة إسرائيلية في غزة.
تسلمت شخصية أمنية دراسة قانونية تسمح لها البقاء في منصبها إذا لم يصدر اذن بإنهاء خدماتها من مجلس الوزراء. وركزت الدراسة على الفرق بين الفراغ والشغور في المنصب.
تُعاني أحزاب وتيارات سياسية من شحٍّ مالي أدى الى خفض تقديماتها التربوية، خصوصاً على صعيد المنح الجامعية، وقد استعانت ببعض المتمولين لكنها واجهت عقبات في هذا الشأن.
سلم حزب الله مخابرات الجيش شابين سوريا وعراقيا كانا يحاولان سرقة أغراض من مركز عسكري يعود له بعدما تعرض لقصف إسرائيلي في بلدة حدودية في الجنوب.
الجمهورية
لم يحسم بشكل نهائي بعد موعد انعقاد اجتماع رسمي لمعالجة مسألة حساسة جداً.
تجري مفاوضات دبلوماسية على أكثر من خط بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة، في شأن مستقبل منطقة ساخنة حالياً.
يتوقّع عودة موفد أجنبي إلى لبنان لمتابعة أكثر من قضية حيوية حساسة.
اللواء
يعتبر قطب سياسي أن بين المطالبين بالتمديد لقائد الجيش والمعارضين لهذه الخطوة، يبقى تأجيل التسريح الذي ينص عليه قانون الدفاع، هو الحل الوسط بين الطرفين.
يحاول حزب الله والتيار الوطني الحفاظ على ما تحقق حتى الآن من تقارب جديد بينهما، وإجتياز "قطوع" قيادة الجيش دون العودة إلى التوتر السابق.
طلب مرجع رسمي إيجاد الحل المناسب لتأمين الفيول لمعامل الكهرباء قبل الإضطرار إلى تخفيض ساعات التغذية والوصول إلى العتمة الشاملة.
نداء الوطن
كشف بعض المحامين الذين تابعوا استحقاق النقابة في بيروت أنّ أحد مكاتب المحاماة (حزبي الطابع) تقاضى مبلغاً ضخماً من أحد المرشحين مقابل تأييده ضمناً ودعمه بالأصوات.
رصدت في مجلس إنمائي حالة توظيف مقنعة من خلال شراء خدمات بموجب قانون الشراء العام.
يجري التداول في التحضير لمؤتمر إعلامي عام للضغط في اتجاه وضع حد للتمادي في استخدام القضاء للضغط على الإعلاميين اللبنانيين سواء العاملين في لبنان أو في مؤسسات خارج لبنان.
البناء
قالت آخر استطلاعات الرأي الأميركية إن 34% فقط يؤيدون موقف الرئيس بايدن الداعم لإسرائيل وإن نسبة الشباب منهم هي 20% فقط أي أن أقل من 7% من الشباب يؤيدون سياساته، بينما يعارضه بقوة 56% نسبة الشباب منهم 70% أي أن 40% من الشباب يعارضون سياساته بقوة. وهذا المؤشر أقلق المعنيين بإدارة حملته الانتخابية.
قال مصدر دبلوماسي أن وقوع باخرة إسرائيلية في الأسر اليمني ربطاً بحرب غزة رسالة أبعد من البواخر الإسرائيلية لأنها تطال العقدة الأهم في الملاحة الدولية في باب المندب، خصوصاً لجهة تدفق النفط والغاز من دول الخليج الى أوروبا بعدما توقفت إمدادات الطاقة الروسية، وهي عملياً تتيح لإيران أن تقول إن تحذيراتها من اتساع نطاق الحرب لم يكن مجرد كلام، ولا بد بالتالي من وساطة إيران للتوصل إلى تفاهم يعيد للملاحة استقرارها، ولو كان الثمن التفاوض على شروط وقف الحرب على غزة.
الأنباء
الحديث عن إعادة تحريك ملف مجمّد لا يملك الكثير من الحظوظ في ظل التطورات الضخمة المحيطة.
ملف قضائي يثير الكثير من التساؤلات إن لم تكن الشبهات لجهة توقيت تحريكه.
أخبار لبنان
اسرار
صحف لبنان
صحف اليوم
اسرار الصحف
أسرار الصحف 19-11-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-10-19
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
اسرار
2023-10-19
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
0
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
0
اسرار
2023-10-08
اسرار الصحف 09-10-2023
اسرار
2023-10-08
اسرار الصحف 09-10-2023
0
اسرار
2023-09-08
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
اسرار
2023-09-08
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-11-19
أسرار الصحف 19-11-2023
اسرار
2023-11-19
أسرار الصحف 19-11-2023
0
اسرار
2023-11-18
أسرار الصحف 18-11-2023
اسرار
2023-11-18
أسرار الصحف 18-11-2023
0
اسرار
2023-11-16
أسرار الصحف المحلية 17-11-2023
اسرار
2023-11-16
أسرار الصحف المحلية 17-11-2023
0
اسرار
2023-11-15
أسرار الصحف المحلية 16-11-2023
اسرار
2023-11-15
أسرار الصحف المحلية 16-11-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:00
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نشيد بالموقف الصيني تجاه الأزمة في غزة
آخر الأخبار
04:00
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: نشيد بالموقف الصيني تجاه الأزمة في غزة
0
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
2023-09-15
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
0
فنّ
2023-11-17
بعد تعرّضه لأزمة قلبية...هذا ما تغيّر في حياة أنطونيو بانديراس!
فنّ
2023-11-17
بعد تعرّضه لأزمة قلبية...هذا ما تغيّر في حياة أنطونيو بانديراس!
0
موضة وجمال
2023-11-16
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
موضة وجمال
2023-11-16
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:31
كيف نحتمي من الإبتزاز الجنسي الإلكتروني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:15
فيرشتابن يواصل هيمنته على بطولة الفورمولا وان ويحقق إنتصاره الـ١٨ هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:10
بفارق ٢٣ صوتًا... الكتائبي فادي المصري نقيبًا للمحامين في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ملف قيادة الجيش رحل إلى أجل غير مسمى
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ملف قيادة الجيش رحل إلى أجل غير مسمى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في الميدان الجنوبي... هل أثرت حالة الطقس على العمليات العسكرية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في الميدان الجنوبي... هل أثرت حالة الطقس على العمليات العسكرية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السيد نصرالله ترك الكلمة للميدان وكانت هذه النتيجة
0
أخبار دولية
13:46
في قطاع غزة... قصص الفقدان والألم لا تنتهي
أخبار دولية
13:46
في قطاع غزة... قصص الفقدان والألم لا تنتهي
0
أخبار دولية
13:31
مستشفى الشفاء يتحول إلى منطقة للموت
أخبار دولية
13:31
مستشفى الشفاء يتحول إلى منطقة للموت
0
أخبار دولية
13:30
تفاصيل جديدة عن "طوفان الأقصى": حماس لم تعلم بمهرجان 7 أكتوبر ومروحية إسرائيلية أصابت عددًا من المحتفلين
أخبار دولية
13:30
تفاصيل جديدة عن "طوفان الأقصى": حماس لم تعلم بمهرجان 7 أكتوبر ومروحية إسرائيلية أصابت عددًا من المحتفلين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:59
الجيش الإسرائيلي: إختطاف الحوثيين سفينة شحن قرب اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية على المستوى العالمي والسفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي بدون إسرائيليين وهي ليست إسرائيلية
خبر عاجل
08:59
الجيش الإسرائيلي: إختطاف الحوثيين سفينة شحن قرب اليمن جنوب البحر الأحمر حدث خطير للغاية على المستوى العالمي والسفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي بدون إسرائيليين وهي ليست إسرائيلية
2
خبر عاجل
08:45
فادي المصري نقيبًا للمحامين بعد فوزه على عبده لحود بفارق ٢٣ صوتًا
خبر عاجل
08:45
فادي المصري نقيبًا للمحامين بعد فوزه على عبده لحود بفارق ٢٣ صوتًا
3
خبر عاجل
07:23
المنافسة على منصب نقيب المحامين في الدورة الثانية تنحصر بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري
خبر عاجل
07:23
المنافسة على منصب نقيب المحامين في الدورة الثانية تنحصر بين المرشح عبده لحود المدعوم من القوات ومرشح الكتائب فادي المصري
4
موضة وجمال
07:59
السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
موضة وجمال
07:59
السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
5
خبر عاجل
08:42
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر
خبر عاجل
08:42
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر
6
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
موضة وجمال
14:40
حصريا للـLBCI... بعد الحفل الجمالي مايا أبو الحسن إلى المكسيك مع منظمة Miss Universe
7
آخر الأخبار
09:23
الوكالة الوطنية للاعلام: وفاة الشاب سليمان سركيس في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والذي أُطلق عليه النار في شكا قبل أيام
آخر الأخبار
09:23
الوكالة الوطنية للاعلام: وفاة الشاب سليمان سركيس في مستشفى سيدة المعونات في جبيل والذي أُطلق عليه النار في شكا قبل أيام
8
أمن وقضاء
07:24
أسماء المحامين الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
أمن وقضاء
07:24
أسماء المحامين الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More