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أسرار الصحف 20-11-2023

اسرار
2023-11-20 | 00:34
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أسرار الصحف 20-11-2023
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أسرار الصحف 20-11-2023
النهار

كتب الرئيس بري قبل أسابيع مقدمة لكتاب صديقه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي سقط بغارة إسرائيلية في غزة.

تسلمت شخصية أمنية دراسة قانونية تسمح لها البقاء في منصبها إذا لم يصدر اذن بإنهاء خدماتها من مجلس الوزراء. وركزت الدراسة على الفرق بين الفراغ والشغور في المنصب.

تُعاني أحزاب وتيارات سياسية من شحٍّ مالي أدى الى خفض تقديماتها التربوية، خصوصاً على صعيد المنح الجامعية، وقد استعانت ببعض المتمولين لكنها واجهت عقبات في هذا الشأن.

سلم حزب الله مخابرات الجيش شابين سوريا وعراقيا كانا يحاولان سرقة أغراض من مركز عسكري يعود له بعدما تعرض لقصف إسرائيلي في بلدة حدودية في الجنوب.

الجمهورية

لم يحسم بشكل نهائي بعد موعد انعقاد اجتماع رسمي لمعالجة مسألة حساسة جداً.

تجري مفاوضات دبلوماسية على أكثر من خط بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة، في شأن مستقبل منطقة ساخنة حالياً.

يتوقّع عودة موفد أجنبي إلى لبنان لمتابعة أكثر من قضية حيوية حساسة.

اللواء

يعتبر قطب سياسي أن بين المطالبين بالتمديد لقائد الجيش والمعارضين لهذه الخطوة، يبقى تأجيل التسريح الذي ينص عليه قانون الدفاع، هو الحل الوسط بين الطرفين.

يحاول حزب الله والتيار الوطني الحفاظ على ما تحقق حتى الآن من تقارب جديد بينهما، وإجتياز "قطوع" قيادة الجيش دون العودة إلى التوتر السابق.

طلب مرجع رسمي إيجاد الحل المناسب لتأمين الفيول لمعامل الكهرباء قبل الإضطرار إلى تخفيض ساعات التغذية والوصول إلى العتمة الشاملة.

نداء الوطن

كشف بعض المحامين الذين تابعوا استحقاق النقابة في بيروت أنّ أحد مكاتب المحاماة (حزبي الطابع) تقاضى مبلغاً ضخماً من أحد المرشحين مقابل تأييده ضمناً ودعمه بالأصوات.

رصدت في مجلس إنمائي حالة توظيف مقنعة من خلال شراء خدمات بموجب قانون الشراء العام.

يجري التداول في التحضير لمؤتمر إعلامي عام للضغط في اتجاه وضع حد للتمادي في استخدام القضاء للضغط على الإعلاميين اللبنانيين سواء العاملين في لبنان أو في مؤسسات خارج لبنان.

البناء

قالت آخر استطلاعات الرأي الأميركية إن 34% فقط يؤيدون موقف الرئيس بايدن الداعم لإسرائيل وإن نسبة الشباب منهم هي 20% فقط أي أن أقل من 7% من الشباب يؤيدون سياساته، بينما يعارضه بقوة 56% نسبة الشباب منهم 70% أي أن 40% من الشباب يعارضون سياساته بقوة. وهذا المؤشر أقلق المعنيين بإدارة حملته الانتخابية.

قال مصدر دبلوماسي أن وقوع باخرة إسرائيلية في الأسر اليمني ربطاً بحرب غزة رسالة أبعد من البواخر الإسرائيلية لأنها تطال العقدة الأهم في الملاحة الدولية في باب المندب، خصوصاً لجهة تدفق النفط والغاز من دول الخليج الى أوروبا بعدما توقفت إمدادات الطاقة الروسية، وهي عملياً تتيح لإيران أن تقول إن تحذيراتها من اتساع نطاق الحرب لم يكن مجرد كلام، ولا بد بالتالي من وساطة إيران للتوصل إلى تفاهم يعيد للملاحة استقرارها، ولو كان الثمن التفاوض على شروط وقف الحرب على غزة.

الأنباء

الحديث عن إعادة تحريك ملف مجمّد لا يملك الكثير من الحظوظ في ظل التطورات الضخمة المحيطة.

ملف قضائي يثير الكثير من التساؤلات إن لم تكن الشبهات لجهة توقيت تحريكه.

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