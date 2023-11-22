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أسرار الصحف 22/11/2023

اسرار
2023-11-22 | 00:23
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أسرار الصحف 22/11/2023
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أسرار الصحف 22/11/2023

أسرار الصحف 22/11/2023

البناء:

خفايا
تتوقع وسائل إعلام في كيان الاحتلال أن يعقب إبرام صفقة التبادل والهدنة مع حركة حماس تصدّع في الائتلاف الحكومي ليس فقط لأن الصفقة موضوع انقسام بل لأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتمد التصويت لحسم الخلاف مع شركائه في اليمين المتطرف رغم الاتفاق الذي رافق تشكيل الحكومة بعدم الاحتكام للتصويت لحسم أي خلاف، واعتبار أن كل القرارات تتم بالتوافق، وإلا لما وافق اليمين على دخوله كأقلية الى حكومة تعتمد التصويت وأصبح انهيار الائتلاف وارداً

كواليس
قال دبلوماسي مخضرم إن متابعة مسار التفاوض حول صفقة التبادل بين المقاومة وكيان الاحتلال تحمل مفاتيح رمزية لموازين القوى، وقد أتاحت التعرف على ثلاث فرضيات؛ واحدة طرحها الاحتلال وتقوم على 50 مقابل 50 أي واحد مقابل واحد، بينما طلبت المقاومة 300 مقابل الـ 50 وأحياناً 500 مقابل 60 أي ما بين 6-8 مقابل الواحد. ويبدو أن الاتفاق تمّ على واحد مقابل ثلاثة. وهذه هي معادلة القوة بين المقاومة والاحتلال لصالح المقاومة

النهار:

استرعت زيارة نائب متني بارز لبكركي الانتباه عشية استحقاقات تدفعه للزيارة في مثل هذه المحطات على خلفية العلاقة التاريخية التي تربطه وعائلته بالصرح البطريركي

أقدم أكثر من رجل أعمال لبناني إلى بيع طيارته الخاصة في المرحلة الأخيرة بعدما باتت عبئاً على أصحابها ومحط انتقاد اجتماعي في ظل حملات مغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عُلم أن عدم مشاركة لبنان في جولات لجنة المتابعة العربية على عواصم القرار يحمل أكثر من خصوصية، وهو ما كان موضع تفهّم من اللجنة

اللواء:

همس
يواجه هاربون اسرائيليون إلى بلدان أوروبية متوسطية صعوبات في الحصول على منازل للإيجار، على خلفية أنهم من جنسية معينة

غمز
حسب جهات أطَّلعت على أوضاع النازحين الجنوبيين في مدينة صور، والمناطق القريبة من الحدود، فإن هؤلاء يقتاتون من أبسط أنواع الطعام، التي تقتصر على النشويات على وجه أرخص

لغز
يرشح عن مطَّلعين على موقف موظف كبير أنه يُبدي استياءً من طريقة إدارة ملف يعنيه، ومن البدائل المرشحة لخلافته…

نداء الوطن:

يتردد أنّ حزباً فاعلاً بدأ تسديد التعويضات عن الوحدات المتضررة في الجنوب جرّاء القصف الإسرائيلي.

على رغم محاولات بعض السفراء، يغيب الاحتفال بالعيد الوطني اللبناني في سفارات لبنان في الخارج للعام الخامس على التوالي بحجة تقلّص حجم موازنة وزارة الخارجية.

جرى تواصل بين قوى من المعارضة ودبلوماسيين بهدف تطوير القرار 1701 ليشمل الحدود الشرقية إلى جانب الحدود الجنوبية

الجمهورية:

أدى اللقاء بين تكتل نيابي كبير ومرجع نيابي إلى كسر الجليد بين الفريقين.

يحرص نواب حزب فاعل على تفقّد مناطقهم رغم مخاطر أمنية مستجدة.

يجري التحضير لتحرّك إعلامي عربي شامل نصرة لغزة تُدرس تفاصيله بدقة

الأنباء الإلكترونية:

مدعاة قلق
تسارع التطورات الميدانية بات مدعاة للقلق باحتمال توسّعها في أي لحظة.

تحوّل في المقاربة
تسجيل مواقف لافتة لجهات دولية ما يشكل تحوّلاً في كيفية مقاربة المرحلة.

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