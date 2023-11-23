أسرار الصحف المحلية 23-11-2023

الأنباء



ملف عالق يشكل حديث الساعة حضر بقوة في احتفال ذي طابع رسمي من حيث الشكل والمضمون.



ملفات حياتية اساسية تعود الى الواجهة من بوابة أزمات جديدة قد تطرأ في أي لحظة في ظل استمرار التعطيل السياسي.