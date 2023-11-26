اسرار الصحف 26-11-2023

الأنباء الإلكترونية:



*لا تطور

رغم بدء موسم الأعياد، الا أن مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة لم تشهد أي تطور إيجابي، وذلك بفعل التداعيات المستمرة للحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.



*مواكبة وتقدير

جولات مرجعية سياسية تتسم بالكثير من الصراحة والتفهم والمواكبة للمواقف والتوجهات، وتقدير عالٍ للدور والمبادرة.