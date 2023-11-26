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o
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25
o
كسروان
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o
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o
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اسرار الصحف 26-11-2023
اسرار
2023-11-26 | 01:10
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اسرار الصحف 26-11-2023
الأنباء الإلكترونية:
*لا تطور
رغم بدء موسم الأعياد، الا أن مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة لم تشهد أي تطور إيجابي، وذلك بفعل التداعيات المستمرة للحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.
*مواكبة وتقدير
جولات مرجعية سياسية تتسم بالكثير من الصراحة والتفهم والمواكبة للمواقف والتوجهات، وتقدير عالٍ للدور والمبادرة.
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