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18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
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19
o
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19
o
البقاع
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أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
اسرار
2023-11-26 | 23:55
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أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
نداء الوطن
تبيَّن أن زيارة وزير الدفاع إلى عين التينة تضمنت عرضاً من العميد سليم للرئيس بري لتعيين قائد جديد للجيش ورئيس اركان وأعضاء المجلس العسكري بدل الذين بلغوا سن التقاعد، لكن الرئيس بري لم يُبدِ حماسةً لِما حمله العميد سليم، فسقط العرض.
تجرى تدخلات سياسية لسحب تقرير أعده التفتيش المركزي حول مخالفات مالية وادارية في منشآت النفط في الزهراني.
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اللواء
تعمّد مرجع نيابي عدم الاستعجال ببت مسألة تأجيل البحث بمشروع قانون تسريح قائد الجيش بإنتظار الحصول على أوسع تأييد ممكن لهذا القانون !
تبين وجود أربعة تقارير من هيئة الشراء وديوان المحاسبة تنقض المزايدة الأخيرة لتلزيم خدمات البريد لشركة «ليبان بوست»، ومع ذلك يصر وزير الإتصالات على توقيع العقد مع الشركة الحالية رغم ما يتضمنه من شوائب!
تجري إتصالات بين قيادات المعارضة لتصليب موقفها في الإنتخابات الرئاسية بعد فترة من التباعد فيما بينها نتيجة التباينات حول إعتماد مرشح واحد بعد خروج جهاد أزعور من حلبة السباق الرئاسي!
النهار
يستمر الخلاف داخل بيت سياسي في ظل اتهام يستهدف وزيرا سابقا بأنه يحرك هذا الخلاف عبر أحد معاونيه.
لفتت خلية الأزمة التي يواكبها رئيس تجمع ماروني بالتنسيق مع السفارة البابوية لدعم أبناء الشريط الحدودي من مسيحيين وسواهعم، الأمر الذي يذكر بمهمة السفير البابوي السابق بابلو بوانتي في منطقة جزين.
فيما يتردد أن حظوظ قائد الجيش الرئاسية تتقدم هذه الأيام مع عودة الموفد الفرنسي ومحاولته إعطاء دفع للاستحقاق يقول مطلع على أجواء "حزب الله" أن لا مؤشرات ايجابية حتى الساعة في ما خص الرئاسة وليس ملف قائد الجيش تحديداً.
الأنباء
توزيع أدوار واضح على خط بيروت مع العلم أن لحظة التسوية باتت بانتظار تطورات الاقليم.
رغم التباين في وجهات النظر إلا أن الحل بما يتعلق بقضية أساسية هو محسوم وما يحصل كباش واسثمار في الوقت
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اسرار الصحف
اسرار الصحف 26-11-2023
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