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o
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أسرار الصحف 28-11-2023
اسرار
2023-11-27 | 23:30
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أسرار الصحف 28-11-2023
النهار
يسأل ملحقون عسكريون غربيون عن عدم ردّ “حزب الله” حتى الآن على إسرائيل بقذائف فوسفورية رغم امتلاكه لها.
عادت العلاقات إلى طبيعتها بين مرجع ديني وشخصية بيروتية ناشطة على أكثر من مستوى اجتماعي وانمائي.
نُقل عن أحد المولجين بمتابعة مسألة التمديد أو عدمه لقائد الجيش، أن الحظوظ متساوية بين الأمرين.
أشاد مرجع سياسي في مجالسه بكريمة رئيس شهيد، معتبراً ان مواقفها تشكل حالة متقدمة على الصعيد المسيحي.
غاب الكلام عن ربط التمديد لقائد الجيش بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي بسبب غياب الدعم السني لتلك الخطوة.
********
الجمهورية
لم تعد أولوية الخارج فقط رئاسية في لبنان، إنما منع تمدُّد الحرب.
يتم البحث عن صيغة لا غالب ولا مغلوب في إستحقاق غير مدني.
كشف دبلوماسي واسع الإطلاع أن زيارة موفد أجنبي إلى بيروت في هذا الوقت هي للقول بـ"أننا لم ننسَ لبنان"، وليس من أجل استحقاق حسّاس.
********
اللواء
لا مؤشرات عملية توحي بأن مساعي القمة الروحية الإسلامية - المسيحية يمكن أن تسفر عن موعد خلال الشهر المقبل؟!
يدور لغط في دوائر المالية، والمؤسسات الرسمية الضامنة حول كيفية وضع مرسوم الاستفادة من الانتاجية الوظيفية موضع التنفيذ..
حسب ما رشح من معلومات دبلوماسية، فإن الموفد الفرنسي القادم، يسعى من بين ما يسعى إليه إلى تقديم توضيحات وشروحات حول ما أحاط بالموقف الفرنسي من شبهات مع بدايات حرب غزة!
********
نداء الوطن
مع تكشّف تفاصيل تلزيم خدمة المحفظة الإلكترونية، يتبيّن أنّ خدمات وزارة الاتصالات وشركتَيّ الخلوي، والتنفيعات الاستثمارية الناتجة عنها، تأخذ في الاعتبار حصّة «التيار الوطني الحر» في هذه «السوق» الغنية.
رئيس ووريث حزب عريق يستدعي رؤساء أقاليم سابقين من الممتعضين والمبتعدين لإقناعهم بإعادة نائب ووزير سابق إلى رئاسة إقليم بقاعي.
عندما سُئل مرجع مسؤول عن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض اجراؤها في ايار المقبل، كان جوابه أنّ مصيرها قد يكون مماثلاً لما حصل في العام الماضي.
********
البناء
قال إعلاميّون روس في مواقع مقرّبة من الكرملين إن موسكو ستبدأ بالتعامل مع كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية في الهيئات الدولية وفق ضوابط ترتبط بحاصل الإجماع الفلسطيني ولن تبقى مرجعيّة السلطة الفلسطينية أحادية في تحديد ما يؤيده و يرفضه الجانب الروسيّ في المداولات الدولية، كما كان الحال قبل حرب غزة ودعت إلى بلورة موقف فلسطيني موحّد من القضايا الرئيسية المرشحة للبحث لضمان التأييد المطلوب من الأصدقاء وتسهيل مهمتهم.
قال مصدر دبلوماسي على صلة بملفات التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى إن تمديد اليومين الإضافيين للهدنة وفق شروط التبادل السابقة أي واحد مقابل ثلاثة قد يكون آخر تمديد وفق هذه القواعد التي تُعتبر بالنسبة للمقاومة غير صالحة بعد الانتهاء من تسليم غير العسكريين. وإن الاتفاق على مبدأ الكل مقابل الكل يجب أن يسبق البدء بإطلاق سراح الأسرى العسكريين لجيش الاحتلال وفق جدول بالأسماء لكل مرحلة مقبلة. وهذا قد يُعقّد التجديد المقبل.
********
الأنباء
طروحات متشعّبة ستكون حاضرة على الطاولة في حراك على خط بيروت ولن تكون محصورة بمسألة واحدة.
خيار أخير على خط إشكالية أساسية سيلقى تسهيلاً الى أقصى حدود رغم بعض الملاحظات.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
28-11-2023
أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
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