الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 29-11-2023
اسرار
2023-11-28 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 29-11-2023
ماذا جاء في أسرار الصحف؟
النهار
- طلب الأمين العام لحزب محدود الانتشار في لبنان من ضابط متقاعد مساعدته في إنشاء جناح عسكري لحزبه تحت عنوان الاستعداد للحرب مع إسرائيل.
- لوحظ أن أحزاباً علمانية لم تتحرك جنوباً في الفترة الأخيرة بل اقتصرت التحركات على مجموعات محددة ضمن خطة مدروسة.
- شن ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة على يمنى الجميل بسبب مواقفها الأخيرة لكنها ردت بأن تلك المواقف لا تخضع للابتزاز أو للضغوط لأنها نابعة من قناعات.
- أثار انتخاب طبيب سوري نقيباً للأطباء البيطريين ضجة كبيرة ليس بسبب تزوير هويته فحسب إنما بسبب جهل الأطباء به.
- تردَّد أنّ "حزب الله" تمكّن من كشف اسم عميل ساعد في تمكّن إسرائيل من قتل ستة مقاومين له في حلب أخيراً، وهو ناشط سابق في صفوفه.
الجمهورية
- دعا قيادي في حزب فاعل مسؤولاً في حزب على الضفة السياسية الأخرى الى قلب الصفحة خلال مناسبة وجدانية جمعتهما اخيراً.
- لوحظ أن عدداً من سفراء دول أساسية مؤثرة في المنطقة يطلبون الإجتماع بالمدير العام لمؤسسة رسمية لتحضير بعض الملفات ومتابعتها.
- أسرّ وزير في أذن مرجع رسمي بتأجيل البت بملف حسّاس ريثما تتضح صورة الحرب في غزة.
اللواء
- تسجّل جهات دولية على مرشح معروف وغير معلن، أنه وضع رصيده بالكامل مع عاصمة عالمية ذات تأثير واسع.
- رغم انتظام العمل في بعض المؤسسات العامة، إلاّ أن عقود المصالحة ما تزال تؤخر مستحقات ذوي الحقوق، أكثر من الوقت المحدّد عادة.
- تساءلت أوساط دبلوماسية عن سرّ التقارب بين دولة كبرى وأخرى إقليمية نافذة، في ضوء تطورات الأوضاع المرتبطة بحرب غزة.
نداء الوطن
- قبل ساعات من وصول الموفد الفرنسي حاول بعض القوى السياسية الاطلاع على موقف مرجع روحي وما اذا كان سيطرح أسماء مرشحة للرئاسة، فكان الجواب: عندما يصل الضيف نقرر.
- جرى تواصل بين عدد من النواب للعمل على التصدي لمحاولة "حزب الله" تحميل الدولة كلفة أضرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب.
- تقصّد مرجع روحي الغمز أمام وفد ديني زاره، من قناة بعض الأطراف التي تهاجمه وفق أجندة سياسية وتحظى بغطاء هذا الوفد.
البناء
- قال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي في جلسة استماع إن التقارير التي وصلته عن اتجاهات الرأي العام تجاه ما يجري في غزة تقول إن الغالبية الأميركية تصبح أكثر راديكالية في موقفها من حرب غزة، وتنتقل تدريجياً من انتقاد الوحشية الإسرائيلية الى تأييد القضية الفلسطينية بما في ذلك حق المقاومة وأن نسبة لا يُستهان بها باتت تؤيد حركة حماس وتصفها بحركة التحرّر الوطنيّ.
- قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لا صلة لها بالملف الرئاسي إلا من حيث العنوان وهي تهدف إلى استكشاف ما اذا كان لبنان قد طلب من حركة حماس إضافة ملف الإفراج عن المناضل جورج عبدالله إلى ملف تبادل الأسرى واشتراط ذلك لإتمام إطلاق الفرنسيين المحتجزين في غزة باعتبار الملف أولوية رئاسية فرنسية الآن.
الأنباء
- حسابات جديدة على خط استحقاق أساسي ومحاولات تسويقية من قبل البعض.
- موقف دولي حازم تتبلّغه المقرات الرسمية خلافاً لمحاولات تغيير الواقع القائم.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 28-11-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-11-27
أسرار الصحف 28-11-2023
اسرار
2023-11-27
أسرار الصحف 28-11-2023
0
اسرار
2023-11-26
أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
اسرار
2023-11-26
أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
0
اسرار
2023-11-24
أسرار الصحف 25-11-2023
اسرار
2023-11-24
أسرار الصحف 25-11-2023
0
اسرار
2023-11-23
أسرار الصحف 24-11-2023
اسرار
2023-11-23
أسرار الصحف 24-11-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-11-27
أسرار الصحف 28-11-2023
اسرار
2023-11-27
أسرار الصحف 28-11-2023
0
اسرار
2023-11-26
أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
اسرار
2023-11-26
أسرار الصحف المحلية 27-11-2023
0
اسرار
2023-11-26
اسرار الصحف 26-11-2023
اسرار
2023-11-26
اسرار الصحف 26-11-2023
0
اسرار
2023-11-24
أسرار الصحف 25-11-2023
اسرار
2023-11-24
أسرار الصحف 25-11-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الدفعة الرابعة من التبادل... أصغر أسيرة تعود الى الحرية
0
أخبار دولية
2023-11-27
البنتاغون يعلن اعتقال خمسة أشخاص صعدوا على متن ناقلة نفطية قبالة سواحل اليمن
أخبار دولية
2023-11-27
البنتاغون يعلن اعتقال خمسة أشخاص صعدوا على متن ناقلة نفطية قبالة سواحل اليمن
0
آخر الأخبار
05:02
دريان يبحث في دار الفتوى مع سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين
آخر الأخبار
05:02
دريان يبحث في دار الفتوى مع سفير الهند لدى لبنان محمد نور الرحمن الشيخ في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين
0
آخر الأخبار
05:03
الجيش الإسرائيلي: إصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب بينهم 202 جروحهم خطيرة
آخر الأخبار
05:03
الجيش الإسرائيلي: إصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب بينهم 202 جروحهم خطيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:03
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
أخبار دولية
17:03
الرياض مدينة فائزة... احتفلت باستضافتها اكسبو 2030
0
أخبار دولية
16:58
نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا
أخبار دولية
16:58
نصار: فوز السعودية بالاستضافة لاكسبو ٢٠٣٠ أمر جيّد للبنان أيضًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
تقارير نشرة الاخبار
14:16
المملكة تحتفل باطلاق دورة الالعاب السعودية وتبهر العالم بضخامة عروضه
0
رياضة
14:06
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
رياضة
14:06
كيف هي حظوظ لبنان ببلوغ نهائيات كرة السلة في اولمبياد باريس ٢٠٢٤؟
0
أخبار دولية
14:02
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة
أخبار دولية
14:02
عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد: لضرورة أن تكون هناك ضمانات إضافية بشأن تحقيق الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!
تقارير نشرة الاخبار
14:02
روح الثقافة تزيّن العاصمة بيروت.. إنه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب!
0
أخبار دولية
13:59
نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"
أخبار دولية
13:59
نتنياهو يتعهّد "بالقضاء على حماس وبألا تعود غزة إلى ما كانت عليه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في بلدتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين.. وقف النار الأهالي جزئياً والعين على إمكانية تمديد الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل ما زال القرار 1701 قائما .. وهل من طروحات لتعديله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل ما زال القرار 1701 قائما .. وهل من طروحات لتعديله؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:46
وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل
فنّ
04:46
وفاة فنان عربي شاب برفقة عازف في حادث سير مروّع... اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
خبر عاجل
07:25
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مطلع: مديرا الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية في الدوحة لبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة
3
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
خبر عاجل
12:56
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة 9 أيام إذا أطلقت حماس 10 رهائن كل يوم
4
خبر عاجل
05:32
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين
خبر عاجل
05:32
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: لدينا تأكيد بإمكانية الإفراج عن 20 رهينة في غزة خلال يومين
5
منوعات
05:28
كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!
منوعات
05:28
كان يخون زوجته مع عشيقة سرية نقلت له مرضاً جنسياً...وما اكتشفه عنها صادم!
6
منوعات
10:06
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
منوعات
10:06
لاحقها ثم جرها واغتصبها على الرصيف... بعد الانتهاء من جريمته اتصل بالشرطة وما قاله أدهش الجميع! (فيديو)
7
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
خبر عاجل
11:23
الرياض تحسم سباق استضافة إكسبو 2030 بـ 119 صوتا
8
منوعات
08:46
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
منوعات
08:46
شابة تشتكي من زوجها المليونير في دبي: يشتري لي الكثير من الأشياء...ولكن!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More