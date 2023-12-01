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o
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اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
اسرار
2023-11-30 | 23:40
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اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
النهار
علم أن جهة بحثية تعد دراسة عن الأملاك الكنسية في لبنان وما هو مستغل منها وما هو مهمل وخصوصاً ما هو مصادر بوضع اليد عليه من قوى أمر واقع.
لوحظ أن مرجعاً سياسياً يرفع منسوب انتقاداته لبعض الدول العربية على خلفية حرب غزة، ويدعم حركة فلسطينية تخوض الحرب، ما ترك تساؤلات لدى السلطة وبعض السفراء العرب حول خلفية هذه المواقف.
ترك دور نواب كسروان صدى إيجابياً شعبياً في انتظار ما يمكن أن يثمره في تحريك ملف الدوائر العقارية في جبل لبنان، إذ إن إقفالها سبّب أزمات لكل القطاعات ومصالح الناس، علماً أن القاضية غادة عون ردت عليهم بربط أسباب الاقفال بالفساد المستشري في تلك الدوائر.
لوحظ أنه مع هدنة غزّة والجنوب سُجّلت حجوزات بأعداد مقبولة من لبنانيين مقيمين في الخليج لقضاء عطلة الأعياد مع ذويهم وعائلاتهم.
الجمهورية
أبلغ سفير عربي يمثل دولة وازنة مسؤولاً رسمياً كبيراً تأييد دولته لانتخاب مرشح رئاسي هو حليف لهذا المسؤول.
أبلغت جهة وازنة مرجعاً سابقاً أنها تقف إلى جانبه في موضوع حسّاس قيد التداول.
تسبّب خلاف حول موضوع بيئي بفتور بين حزب فاعل وهيئة روحية فاعلة.
اللواء
يلتزم موظفون في دوائر منتجة الصمت إزاء الغبن اللاحق بهم أسوة بآخرين دونهم انتاجية ومواظبة!
لاحظ معنيون أن التفاهم بين طرفين انتابت علاقتهما "عنعنات" في محطات مفصلية وضع مجدداً على سكة الاستمرار..
أدى الخلاف المتراكم بين دولتين من هوية واحدة الى التأثير سلباً على مهام أكثر من موفد حول الرئاسة.
نداء الوطن
ربطت دولة خليجية بين استمرار المساعدة الاجتماعية لعناصر الجيش والتمديد لقائد الجيش واستدامة أوضاعه على مستوى الإمرة والقيادة.
حذر موفد دولي بعض من التقاهم من السياسيين من إمكانية ربط استقرار الأوضاع الأمنية جنوباً بانطلاقة التنقيب عن النفط في البلوكين 8 و 10.
طالب القضاة بشمولهم بالمساعدة اليومية المقترحة للموظفين على أن يخصص لكل قاضٍ مساعدة بمعدل 2.8 مليون ليرة يومياً.
البناء
توقع مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية تزايد العمليات في غور الأردن ومناطق الخط الأخضر، خصوصاً القدس وتل أبيب لإنشاء معادلة ردع بين وضع الضفة الغربية وأمن الكيان. وطالما أن جيش الاحتلال لا يعتبر أن الهدنة في غزة تشمل الضفة، فإن المقاومة معنية بإيجاد معادلة بديلة لحماية الضفة، وعلى الاحتلال أن يتحمّل نتائج أفعاله.
قال مصدر دبلوماسي إن انتقال تركيز المؤتمر الصحافي للناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي من الحرب على غزة للعودة إلى التركيز على حرب أوكرانيا واستعادة لغة التصعيد بوجه روسيا هو رسالة موجهة لحكومة بنيامين نتنياهو مفادها أن ما قاله الرئيس جو بايدن عن أن الأولوية ليست لمواصلة الحرب يجب أخذه على محمل الجد.
الأنباء
كباش مستمر داخل إحدى الوزارت الأساسية بين الوزير ومدير عام فاعل والوزارة تنقسم بين الاثنين.
لقاء مرجع سياسي ورئيس حزب مع موفد خارجي تتطرق إلى عناوين ثلاثة أساسية تقارب الملفات الطارئة محلياً.
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أسرار الصحف المحلية 30-11-2023
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