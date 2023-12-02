الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اسرار الصحف المحلية 02-12-2023
اسرار
2023-12-02 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اسرار الصحف المحلية 02-12-2023
صحيفة البناء
خفايا
توقف دبلوماسي غربي أمام سرعة عودة المواجهة من جانب المقاومة على جبهة لبنان مع جيش الاحتلال بالتزامن الفوريّ مع عودة الاحتلال إلى الحرب في غزة، وقال إن ذلك يعني قراراً بالجاهزية التامة لما هو أعلى مستوى في ضوء تطورات غزة ومراقبة مسار الحرب فيها، وما قد تستدعيه وفقاً لمعادلة الاحتمالات المفتوحة التي أعلنها السيد حسن نصر الله.
كواليس
علّق مصدر سياسي بارز على مشاركة رئيس الحكومة في قمة دبي للمناخ بوجود رئيس كيان الاحتلال بالقول إن المنتدى تحت علم الأمم المتحدة وينطبق عليها مبدأ المشاركة في الأنشطة الأممية، لكن يجب الانتباه الى مقاطعة الصورة التذكارية ورفض المصافحة. وأضاف هذا من حيث المبدأ لكن في ضوء ما يرتكبه الاحتلال في غزة من الأفضل بعد المشاركة في الافتتاح مجاملة للعلاقات العربية الانسحاب احتجاجاً.
صحيفة اللواء
همس
لمس مطَّلعون على موقف عاصمة غربية معنية بأوضاع لبنان، نقصاً في المعلومات لجهة التعاطي مع الشؤون اللبنانية الداخلية.
غمز
نأى الثنائي بنفسه عن استحقاق غير سياسي داهم، ورمى الكرة إلى طرف «قوي» ومعارض، الأمر الذي أغضبه ولم يرعبه!
لغز
تحرَّك «الذباب الإلكتروني» الإسرائيلي لبثّ إشاعات رعب، مثل استهداف بيروت بطلعات مرعبة معادية ومؤذية، للتأثير سلباً على معنويات المواطنين.
صحيفة نداء الوطن
بغطاء مباشر من مسؤول بارز في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تتمرد إحدى مؤسسات المياه على توصية هيئة الشراء العام في ملف تشوبه الأخطاء والمخالفات.
يُحكى في الأروقة الدبلوماسية والداخلية عن احتمال عودة موفد غربي بارز إلى لبنان في حال ذهبت الأمور بعد انتهاء الحرب إلى تسوية وذلك لمتابعة ملف حدودي.
يجري مرجع روحي اتصالات بعدد من النواب ليستفسر منهم عن ثبات مواقفهم وعدم ذهابهم الى تعطيل أي جلسة لانتخاب الرئيس.
صحيفة الجمهورية
أكد مرجع حكومي بأنه لن يُقدم على قرار مخالفًا لتوجّه مرجع روحي.
في مستهل لقاء بين مسؤول كبير وموفد غربي، سمع الثاني مقدمة مطوّلة فيها انتقاد واضح لتغطية بلاده الحرب الإسرائيلية على غزة.
اعتبر قطب سياسي أنّ زيارة موفد أجنبي لم يكن لها طعم ولون ولن تعوّم دور بلاده في لبنان.
أسرار النهار
لوحظ أن عمليات تهريب أدوية عادت إلى الواجهة من تجار “الشنط”، وثمة معلومات خطيرة عن هذا الموضوع تتم معالجتها من المعنيين، لما لها من نتائج كارثية
يُنقَل عن أجواء مرجع سياسيّ يُكثّف مواقفه من حرب غزّة في الأسابيع الماضية، أنّ تصاريحه وتغريداته تصبّ في خانة الدعم الكُليّ للقضية الفلسطينية التاريخية فوق أي اعتبار متعلّق بأيّ فصيل.
لفت حضور رئيس حزب مسيحي إلى جانب رئيس حزب آخر، اللقاء الذي جمعهما مع الموفد الفرنسي، ما يؤكد علاقتهما المتينة خلافاً لما أثير في الآونة الأخيرة من أخبار لا تمتّ الى الحقيقة بصلة.
اعتذرت منظمة اليونيسف من مرجعيات لبنانية بعد تشابه في اسم مشروع شبابي بين لبنان وإسرائيل وتدخل جهاز أمني للتحقيق في امكان وجود تنسيق مشترك.
الأنباء
تبني التعديلات
تعديلات ضرورية على خطوة مالية ستكون بحاجة الى تبني كبير لها لإقرارها.
أسلحة محرّمة
أكثر من شكوى دولية بإمكان لبنان تقديمها بحق اسرائيل، في ظل استخدامها لأسلحة محرّمة عالمياً واستهداف المدنيين بشكل مباشر.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
الصحف
المحلية
02-12-2023
اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2023-11-30
اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
اسرار
2023-11-30
اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
0
اسرار
2023-10-19
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
اسرار
2023-10-19
اسرار الصحف المحلية 20-10-2023
0
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
اسرار
2023-10-16
اسرار الصحف المحلية 16-10-2023
0
اسرار
2023-09-08
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
اسرار
2023-09-08
اسرار الصحف المحلية 08-09-2023
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2023-11-30
اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
اسرار
2023-11-30
اسرار الصحف المحلية 1-12-2023
0
اسرار
2023-11-29
أسرار الصحف المحلية 30-11-2023
اسرار
2023-11-29
أسرار الصحف المحلية 30-11-2023
0
اسرار
2023-11-28
أسرار الصحف 29-11-2023
اسرار
2023-11-28
أسرار الصحف 29-11-2023
0
اسرار
2023-11-27
أسرار الصحف 28-11-2023
اسرار
2023-11-27
أسرار الصحف 28-11-2023
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
0
آخر الأخبار
01:59
الجيش الاسرائيلي: طائرات سلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على أكثر من 50 هدفاً في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس
آخر الأخبار
01:59
الجيش الاسرائيلي: طائرات سلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على أكثر من 50 هدفاً في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس
0
اسرار
01:07
اسرار الصحف المحلية 02-12-2023
اسرار
01:07
اسرار الصحف المحلية 02-12-2023
0
أخبار لبنان
2023-09-28
وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار
أخبار لبنان
2023-09-28
وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
أخبار لبنان
14:00
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قمة زعماء العالم انطلقت: عين على المناخ وعين على الحرب بين اسرائيل وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مؤسسة كهرباء لبنان بدأت اصدار محاضر جباية لمخيمات النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سعر الـ١٥ الف للدولار في المصارف متى يتغير؟
0
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
رياضة
13:31
برونزية للبنان في بطولة آسيا للجودو..من هي صاحبة هذا الانجاز؟
0
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
أخبار دولية
13:31
الانظار نحو مدينة جدة مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ماذا بعدَ الحرب المتجددة على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحرب بين حماس وإسرائيل إستؤنفت... خلاف أميركي - إسرائيلي كبير أفشل تمديد الهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انطلاق مهرجانات اسواق بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
منوعات
05:45
باعهما والدهما بعد ولادتهما... شقيقتان توأم فرقتهما الحياة واللقاء حصل بأغرب طريقة ممكنة: ما علاقة تيك توك؟
2
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
خبر عاجل
13:42
لودريان للـLBCI: على المسؤولين اللبنانيين الاتفاق على اسم للرئاسة وبعد التحدث مع الفرقاء تبين ان أيّا من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بإمكانه جمع ما يكفي من الأصوات
3
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
خبر كاذب
17:16
شائعات بحق متطوعة في الصليب الاحمر...وبيان يُوضح حقيقة صورة
4
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
خبر عاجل
05:25
مصادر فرنسية للـLBCI: الخماسية متوافقة على التمديد لقائد الجيش باعتباره الحل الأنسب
5
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
خبر عاجل
08:03
التحكم المروري: تعطل شاحنتين على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور خانقة في المحلة وعناصر من مفرزة سير جونية تعمل على تسهيل المرور
6
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
فنّ
12:29
لقاء يجمع قصي الخولي بالممثلة التركية هاندي أرتشيل...شاهدوا نظرات إعجابها به! (فيديو)
7
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
خبر عاجل
13:02
لودريان للـLBCI: أدعم التمديد لقائد الجيش لأن اللبنانيين بحاجة إلى الأمن وبما أنه لا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس فمن الضروري التمديد له وهناك واجب وطني لإيجاد مخرج دستوري للخروج من هذا الوضع
8
فنّ
05:43
"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"
فنّ
05:43
"وجهها مثل قرص الكبّة".. مرام علي نجمة "الخائن" تكشف السبب: "لا وزن زائد ولا عمليات"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More