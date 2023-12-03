أسرار الصحف 03-12-2023

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تحذير من التصعيد



مسؤول دبلوماسي في دولة كبرى نقل إلى مرجع سياسي القلق من احتمال التصعيد الواسع بفعل تهور الحكومة الحالية في دولة الاحتلال.



البند الأساس



موضوع قيادة الجيش كان البند الأساس في لقاء موفد خارجي مع حزب فاعل، وجو إيجابي ساد اللقاء.