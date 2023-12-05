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أسرار الصحف 5-12-2023

اسرار
2023-12-04 | 23:40
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أسرار الصحف 5-12-2023
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أسرار الصحف 5-12-2023

النهار

- يقول نائب سني ناشط انه لن يتأخر في الدعوة الى جمع زملاء له من طائفته عندما تسنح له الفرصة رغم بعض المحاولات التي قام بها ولم تحقق المطلوب.

- فوجئ أهالي منطقة على الأطراف الحدودية بطلب قاض منهم مراجعته شخصياً أو هاتفياً بشأن أمورهم العالقة في العدلية وجميع إدارات الدولة للعمل على تسييرها ومساعدتهم في انجازها، الأمر الذي فسره الأهالي برغبة القاضي بالترشح للانتخابات المقبلة في دائرته الانتخابية.

- يقول معنيون في وزارة العدل ان سبب تشدد قاض مكلف بالتفتيش على كتاب العدل وطلبه وقف عدد منهم عن العمل وخصوصاً في منطقة كبرى هو عدم توجه الزبائن الى مكتب شقيقه وهو كاتب عدل.

الجمهورية

- يقول تيار سياسي إن التمديد العسكري في حال حصوله من شأنه أن يؤدي إلى تمديد الشغور.

- تردّد أن دولة كبرى تعتبر أن استحقاقاً لبنانياً كبيراً ليس في أولوياتها في هذه المرحلة، وإنما عدم توسيع الحرب.

- تساءلت جهات متابعة عن خلفيات إيقاظ ملف كان نائماً في أدراج لجنة نيابية رئيسية فجأة.


اللواء

- لم تُتخذ قرارات حاسمة بعد على صعيد الحدّ من تداولات دولار 1500 ل.ل. ودولار 15000 ل.ل، وتبقى معاملات سارية المفعول على أساس هذين السعرين.

- يسجل ناخبون بيارتة عتباً لا "ينقطع نفسه" على نواب جدد انتخبوهم، ويتوعدون للدورة المقبلة، نظراً لغيابهم الكلّي عن مشاكل العاصمة.

- توقف دبلوماسيون وأمنيون عند تدخل دولة أوروبية كبرى في معارك غزة، من زاوية تفضح العجز الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي.


نداء الوطن

- يقال انّ نائباً طرابلسياً منتخباً للمرة الأولى، يحاول اقتحام زواريب المرفأ في طرابلس ليكون لديه وجود تجاري وخدماتي، فيه أسوة بنواب آخرين، لكن الطريق أُقفل أمامه.

- يزداد الإعتقاد في الأوساط الرسمية أنّ مغادرة شركة توتال للبلوك رقم 9، كان بقرار سياسي لا تقني.

- يلاحظ أنّ ملفات أحد الوزراء الأساسية، ليست موضع متابعة جدية من المحطات الإعلامية. والأرجح أن الموضوع مرتبط بمشروع تجاري وخدمة رقمية يخصّان تلك المحطات، وذلك من باب مسايرة الوزير.


البناء

- قال مصدر دبلوماسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستطع خلال زيارة الدوحة الحصول على جواب مطمئن حول إمكانية تحرير الأسرى الإسرائيليين حاملي الجنسيّة الفرنسيّة لتعذّر الاتصال بقيادة القسام طيلة فترة وجود ماكرون في الدوحة وإن القيادة السياسيّة لحماس أبلغت القيادة القطرية منذ اليوم الأول للتفاوض بأن ملف التبادل بيد قيادة القسام وحدَها، خصوصاً أن لا أحد يعرف ظروف احتجاز الأسرى وأماكن توزّعهم غيرها.

- قال مرجع إقليمي إن ضراوة القصف الإسرائيلي المتوحّش على غزة واستهدافه الممنهج للمدنيين وسط دعم أميركي واضح سواء بتدفق أنواع القنابل الضخمة التي يتم استخدامها أو بالتصريحات التي تتحدّث عن تحسّن في الأداء تجاه المدنيين لا يحجب النظر عن حقيقة أن مصير الحرب يتوقف على معرفة كيف ستتعامل أميركا مع تحدّي الردع في البحر الأحمر واستهداف قواعدها في سوريا والعراق، فهل ستقرّر المواجهة أو تعتمد قواعد اشتباك موضعيّة تحت سقف تفادي التورط في مواجهة؟

الأنباء

- تصريحات غير واضحة تصدر من قوى إقليمية، ولبنان معني بها لجهة ارتباطه بالتطورات الأخيرة.

- تبدو مشاركة لبنان الرسمية، في فعاليات مهمة تشهدها المنطقة، هامشية وكأنه لم يعد جزءا من مسيرة التطوّر الحاصلة.

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