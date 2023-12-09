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أسرار الصحف 09/12/2023

اسرار
2023-12-08 | 23:38
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أسرار الصحف 09/12/2023
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أسرار الصحف 09/12/2023

أسرار الصحف 09/12/2023

النهار

لفت نظر المراقبين زيارة مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي إلى بكركي بعدما تردد أنه زار المملكة العربية السعودية ودولة قطر من دون الإعلان عن الزيارتين.

عُلم أن جولات بعض الأحزاب على القيادات والمرجعيات السياسية، إنما تتم من خلال معلومات ومعطيات بأن الآتي أعظم على لبنان ويجب أن يكون هناك وحدة وطنية لمواجهة التحديات المقبلة.

يقول إعلامي من محور الممانعة إن "حزب الله" لن يعلن موقفه من تطبيق القرار 1701 إلا في حال تعهدت إسرائيل بكل بنوده وامتناعها عن التحليق في الأجواء اللبنانية وإزالة كاميرات المراقبة الموجهة إلى بيوت الجنوبيين وعدم قيامها بأي اعتداء على لبنان وعلى سوريا من الأجواء اللبنانية.

نداء الوطن

يتردّد أنّ مسؤولاً بارزاً، يقود مشاورات مع شخصية أجنبية، كان يحرص على إطلاع مرجعية نيابية على دقائق هذه المشاورات، لحظة بلحظة.

يجري رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لقاءات وحوارات مع أحزاب وتجمّعات سياسية، في خطوة غير مفهومة سياسياً.

لا تتردّد موظفة في مؤسسة حيوية في طلب مبلغ كبير من المال، من المواطنين لتسيير معاملاتهم فيلتزم معظمهم بالدفع وإلّا ستبقى ملفاتهم عالقة لأشهر.

الجمهورية

 يدرس مسؤول خطوة قد يُقدم عليها قريباً بعد ضمان نجاحها مسبقاً لمعالجة إستحقاق داهم.
ـلاحظت أوساط متابعة عودة الحركة الطبيعية في لبنان على رغم استمرار القتال في غزة.
 أعربت مراجع روحية إسلامية عن ارتياحها لزيارة مرجع روحي إلى صور والمواقف التي أطلقها.

اللواء

يلعب ناظم دبلوماسية دولة كبرى دوراً واضح الإنحياز لإسرائيل، مما يُعرّض دور الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإصطدام بأكثر من فيتو وضغط.
فُهم أن كلام مرجع نيابي حول الـ 1701 جاء في معرض الردّ عما تردَّد عن محاولات دولية لتنفيذه، ضمن منطقة أمنية!
تجدَّدت مخاوف المودعين، في ضوء الخلافات المستعصية بين المصارف والحكومة، الأمر الذي يدفع بالجمعيات المدافعة عن حقوق هؤلاء إلى تصعيد التحرُّك.

الأنباء

مقاربة ايجابية متوقعة من قبل قوى وازنة بما يتعلّق باستحقاق داهم.

فريق سياسي يسير بين النقاط للحفاظ على علاقاته من جهة وتمرير الملفات الضرورية من جهة أخرى.

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