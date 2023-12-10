أسرار الصحف المحلية (10-12-2023)

الأنباء الإلكترونية:



اتصالات مكثفة



اتصالات مكثفة في الساعات الأخيرة بهدف توحيد الرؤية عشية استحقاق تشريعي مرتقب.





تسريبات غير واقعية



التسريبات التي تشيع أجواء إيجابية مستجدة في ملف عالق غير واقعية والأمور لا تزال في مكانها.