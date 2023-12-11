أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 11-12-2023

اسرار
2023-12-11 | 01:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 11-12-2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 11-12-2023
النهار

تناقضت الروايات حول مقتل معارض لـ"الحزب" في الجنوب قُتل أثناء اقتحام عناصر في أمن الدولة منزله بين قائل بتفجير الباب للقبض اليه وبين قائل بتفجير الضحية نفسه وشكك كثيرون في رواية المديرية الأمنية.

على رغم جمع مجلس البطاركة أموالاً لصندوق خاص باغاثة أهالي القرى الحدودية المسيحية وتسبب الدعوة اليه بجدل، إلا ان اهالي تلك القرى طالبوا خلال زيارة البطريرك بالدعم المالي ما يعني انهم لم يحصلوا على اي مساعدات حتى تاريخه.

عُلم أنّ إجراءات وقائية واستباقية اتخذتها بعض القوى السياسية إذا استُهدفت بعض البلدات في الجنوب ونزح أهلها ممن لديهم صلات وعلاقات سياسية وعائلية وطائفية في مناطق معينة

الجمهورية    

إستبعدت أوساط سياسية إنتخاب رئيس قبل الإتفاق على سلة متكاملة تشمل السياسة والحكومة والتعيينات.

رجّح مسؤول حزبي أن البحث الجدّي في استحقاق أساسي مرتبط بإتضاح مفاعيل حدث إقليمي.

إستبعدت مصادر دبلوماسية أن تثمر المساعي والضغوط الخارجية في تغيير قرار كبير وحسّاس لأن العقد المحيطة بالموضوع معقدة جداً.

اللواء   

ردَّ نائب من الحزب على سؤال لزميله عن موقف الحزب من التمديد لقائد الجيش: "ندرس مقاربة متوازنة سنعلنها في الوقت المناسب">

إعتبر قطب طرابلسي أن زيارة رئيس التيار الوطني إلى الفيحاء أمس لم تكن موفقة لا بالشكل ولا بالمضمون، ولا حتى بالتوقيت.

رفض الرئيس نبيه برّي طلباً من نواب القوات اللبنانية يقضي بإختصار جدول أعمال الجلسة التشريعية، ليتسنى التصويت على تعديل قانون الدفاع بسرعة، فكان الجواب أن الجلسة قد تستمر يومين أو ثلاثة أيام

نداء الوطن  

يسعى وزير الاقتصاد أمين سلام إلى إحاطة علاقته بالقيّمين على قطاع التأمين، بالعناية، ويفترض أن يشارك نهاية الأسبوع في حفل عشاء تقيمه نقابة وسطاء التأمين على شرفه بعد اللقاء الذي عقده مع جمعية شركات الضمان، وكل ذلك في سبيل الإيحاء أنّ علاقته بشركات التأمين لا تشوبها شائبة، وأنّه يتعرّض لحملة اعتراض بسبب طموحه السياسي، ولو أنّ مصادر قضائية تجزم بأنّ ملف شركات التأمين لا يزال مفتوحاً على مصراعيه رغم رفع منع السفر عن شقيقه كريم..

تبيّن أنّ عاملين في منشآت النفط لم يتقدّموا بالتصريح الأساسي والتصريح الإضافي عن الذمّة المالية والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحجة أنّهم لا يخضعون لنظام الموظفين..

لم تتحرّك أي جهة رسمية إزاء قطع أشجار اللزاب المعمّرة في البقاع وقد بلغ عدد الأشجار المقطوعة أكثر من 100 شجرة يناهز عمر الواحدة منها أكثر من مئة سنة، ويجري بيع الطن بحوالى 500 دولار أميركي وقدّرت الكميّات المباعة بحوالى مليون دولار.

الأنباء

استعجال للحسم

استعجال واضح لبت ملف داهم ومحاولة للاستفادة من الأجواء الإيجابية لحسمه.

استجابة وإجماع

استجابة لافتة من كافة القطاعات الرسمية والخاصة مع دعوات الاضراب تضامناً مع غزة مع يعكس إجماعاً لبنانياً واسعاً حول القضية الفلسطينية.

البناء

يعتقد خبراء عسكريون أن تزامن تصعيد المقاومة في جنوب لبنان مع انتقال المواجهات في غزة إلى مرحلة نوعية واضحة وقرار المقاومة العراقية بمضاعفة استهداف القواعد الأميركية، فيما أعلن اليمن إقفال مضيق باب المندب أمام السفن المتجهة نحو موانئ كيان الاحتلال بمثابة ساعة صفر مبرمجة ومنسّقة بين أطراف محور المقاومة لشدّ الخناق على الاحتلال والراعي الأميركي لنقل المواجهة إلى المنطقة الصعبة والخيارات المرّة.

توقف دبلوماسيون وسياسيون أمام نتائج استفتاء تجريه وكالة سبوتنيك الروسيّة حول الزعيم العربي المؤثر في العام 2023. وجاءت النتيجة بعد مشاركة قرابة الـ 15 مليوناً بأن ينال زعيم حركة أنصار الله اليمنيّة السيد عبد الملك الحوثي وحده أكثر من 50% من الأصوات وأن ينال مع السيد حسن نصرالله ويحيى السنوار كقادة في محور مقاومة أكثر من 85% من الأصوات؛ وكل الملوك والأمراء والرؤساء أقلّ من 15%، ما يعني انقلاباً خطيراً في اتجاهات الرأي العام العربي لا يمكن تفسير نتائجه بتدخّل الوكالة الصديقة لدول الخليج.

أخبار لبنان

اسرار

أسرار الصحف

صحف لبنان

أخبار اليوم

أسرار الصحف المحلية (10-12-2023)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-12-10

أسرار الصحف المحلية (10-12-2023)

LBCI
اسرار
2023-12-08

أسرار الصحف 09/12/2023

LBCI
اسرار
2023-12-07

أسرار الصحف 8-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-06

أسرار الصحف 7-12-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-12-10

أسرار الصحف المحلية (10-12-2023)

LBCI
اسرار
2023-12-08

أسرار الصحف 09/12/2023

LBCI
اسرار
2023-12-07

أسرار الصحف 8-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-06

أسرار الصحف 7-12-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:36

الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)

LBCI
فنّ
2023-11-16

"تارك مرتك وزاتتها بالشارع"... زوجة مايز البياع أصغر منه بـ30 عاماً: كيف قدرت تمثّل عليي؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
01:16

مقتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي منذ بداية العملية العسكرية في غزة

LBCI
منوعات
2023-12-07

غادرا من باريس إلى مؤتمر المناخ في دبي من دون استقلال الطائرة...وهذه الرسالة التي أرادا ايصالها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:40

سقوط عدد من القذائف على حمى راشيا الفخار - الفرديس

LBCI
آخر الأخبار
04:49

غارة إسرائيلية شُنّت على أطراف الريحان شمال الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
03:36

وزارة التربية تقفل أبوابها أيضًا تضامنًا مع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:37

لبنان يتضامن مع غزة ...كيف هو المشهد على الارض؟

LBCI
آخر الأخبار
00:57

صواريخ متجهة نحو معلوت ترشيحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:03

بلينكن حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:01

الجيش الإسرائيلي يعلق على اللقطات التي تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58

أبو عبيدة جدد الشروط التي يجب أن تتوافر لتبادل الأسرى مع تل أبيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:50

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب أن يكون هناك تغيير واضح للغاية في الوضع الأمني ​​على الحدود اللبنانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:08

اقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم غد الاثنين 11-12-2023 تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة

LBCI
منوعات
06:37

ارتدت زيا مثيرا وقررت أن ترقص على العمود ثم حلّت الكارثة... سقطت على وجهها بقوة كبيرة وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:50

جمعية مصارف لبنان تعلن إقفال المصارف غدًا الإثنين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

LBCI
خبر عاجل
15:09

الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا

LBCI
أخبار لبنان
12:22

وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة غدًا

LBCI
منوعات
06:50

مشاجرة بدأت بسؤال واحد وانتهت بطعنة في القلب... بعد الحب الكبير غيرة شديدة ثم جريمة مرعبة في هذا البلد العربي!

LBCI
منوعات
16:02

امرأة تتبنى جروًا بعد أن أسقطه نسر في حديقتها... ثم اكتشفت الحقيقة: لم يكن كلبًا عادياً؟!

LBCI
خبر عاجل
15:00

وزارة الأشغال: توقف الأعمال في المرافىء اللبنانية كافة غدًا تضامنًا مع فلسطين والبلدات الحدودية اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More