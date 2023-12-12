أسرار الصحف 12-12-2023

الأنباء



خارطة المواقف باتت شبه محسومة وبالتالي مصير استحقاق مرتقب إنجازه خلال الساعات المقبلة.



خطوة تشريعية ستتصدر المشهد المحلي قبل نهاية العام نظراً لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.