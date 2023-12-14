أسرار الصحف 14-12-2023

النهار



ينقل نائب لبناني عن مسؤول فرنسي التقاه أخيراً أن التهديدات الإسرائيلية للبنان جدية وليست تهويلاً، وفرنسا جادة في تجنيب لبنان الحرب مهما شكك بعض المعلقين والسياسيين واعتبارهم أن باريس تعمل للمحافظة على مصالحها في المنطقة فحسب.



نقل بعض زوار البطريرك دعوتهم له إلى عدم الخوض مجدداً في اسماء المرشحين لتولي مناصب لئلا تتكرر الخيبة كما حصل مع حاكمية مصرف لبنان.



تخشى بعض الجهات السياسية الفاعلة، من عودة الاصطفافات السياسية إلى ما كانت عليه في حقبة عام 2005، وخصوصاً في مثل هذه الظروف ما يؤجّج الصراع السياسي ويزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية وسواها.



عُلم أن معظم البعثات الديبلوماسية والمؤسسات الدولية والأممية، بدّلت وغيّرت الكثير في تعاطيها مع القوى السياسية والأحزاب، أكان على المستوى السياسي أم المساعدات بعد حرب غزة واشتعال جبهة الجنوب.



الجمهورية



تبيّن أن تسريب معلومات عن موقف عاصمة كبرى من مسألة لبنانية حسّاسة لا يتطابق مع حقيقة الموقف.



أكد أكثر من وزير أنهم لم يتبلغوا بعد كلمة السر من ملف مطروح بقوة حالياً.



سجلت حجوزات كبيرة للمغتربين والعرب لقضاء عطلة الأعياد في لبنان.





اللواء



جمعت مائدة غداء في مطعم أحد الفنادق بين وزير العدل هنري خوري والسفيرة الأميركية وسفير دولة قطر وشخصيات سياسية معنية بالطبخة الرئاسية!



تراجعت ساعات التغذية الكهربائية في بعض المناطق بحجة تقنين إستهلاك الفيول في محطات الإنتاج بعد تعثر مناقصة شراء باخرة فيول الشهر الماضي، وتأخر وصول الشحنة العراقية!



توقع سياسي مخضرم أن تسلك محاولات التمديد لقائد الجيش المسار الذي سلكته محاولة التمديد لمسؤول أمني سابق!