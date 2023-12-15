أسرار الصحف 15-12-2023

وصف أحد النواب ما يجري في مجلس النواب بالمسرحية الهزلية إذ بدت القروض المتأخرة هي الأولويات علماً أن اقرارها بات لزوم ما لا يلزم.نقل عن مسؤول عسكري قوله ان صلاحية تأجيل التسريح هي لمجلس الوزراء طالما انه هو الذي اتخذ قرار التعيين وليس وزير الدفاع "من يعيم له الحق بأن يمدد".نُقل أن سفير دولة عربية عُيّن حديثاً سيكون له دور في مواكبة الوضع الفلسطيني والعربي وانطلق بحركة لافتة سياسية وإعلامية.لوحظ انكفاء رؤساء ومجالس بلدية عن دورهم وعملهم ربطاً بالتفليس المالي ومن ثم غياب المساعدات وعدم قدرتهم على تلبية حاجات بلداتهم وقراهم.***********يتعامل تيار بارز مع التمديد على قاعدة هزيمة وإنتصار.تمنّت أوساط رسمية على الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية الإبتعاد عن التشنّج السياسي في فترة الأعياد.سئل أحد كبار المسؤولين عن مصير مجموعة من التفاهمات التي عقدت مع دولة عربية فردّ بأن أحداث المنطقة طوتها الى حين.***********تبيَّن للعارفين أن من بين تقاذف كرة إبقاء عون في قيادة الجيش، بصرف النظر عن التسميات توجد خلفيات مالية، لا يرغب أحد الإدلاء بها علناً!لتاريخه، لم يجرِ الكشف عن طلب أية مواعيد لشخصية دبلوماسية أجنبية ترغب بزيارة لبنان، لدرس إمكانية زيارة أكبر للجنوب!أشارت الأرقام التي كشف عنها مسؤول رفيع في مؤتمر حول النازحين صدمة لدى رعاة النزوح الدوليِّين، من دون التقدُّم بأي خطوة لمصلحة لبنان.***********عُلم أنّ رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أعاد إلى مطار بيروت عدداً من الطائرات التي كان قد تمّ إخراجها من العمل ومن المطار مع بدء الحرب في غزة.تقول جهات دبلوماسية مشاركة في اللجنة الخماسية إنّ الانتقال إلى البحث عن "مرشح رابع" لرئاسة الجمهورية، لا يعني بالضرورة أنّ البحث قائم عن مرشح ضعيف، لا بل إنّ سلة الاسماء تشمل مرشحين غير مستزلمين.يتردد أنّ "حزب الله" يمارس أسلوب التصعيد التدريجي في استخدام ترسانته الصاروخية والقتالية، وهو يتعمّد اظهار جزء من قدراته أمام الأعين التجسسية الاسرائيلية من الأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار وصولاً إلى الاواكس، في عملية ردع من دون استخدام هذه الترسانة.***********علّق سياسي مخضرم أن إدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف التمديد لقائد الجيش ومشاركة القوات اللبنانية في التشريع تشبه أغنية فيروز "تعا ولا تجي وعدني انو رح تجي ولا تجي"، بحيث رحّب بمشاركة القوات، ولكنه أسمعهم كلاماً لا يُعجبهم، ولم يقطع شعرة معاوية على إمكانية السير بتشريع التمديد ولم يتعهد بالسير به، ولا يريد أن يشكل التشريع مضاربة على مسعى الحكومة تأجيل التسريح، رغم أنه لم يعتبره بديلاً للتشريع.قال مصدر دبلوماسي إن الكلام الصادر عن اللقاءات الأميركيّة الإسرائيلية لجهة تأكيد استقلالية القرار الإسرائيلي في تحديد أمد الحرب والمساندة الأميركية للمضي فيها هو الطبيعي، فكل تعديل تُجريه تل أبيب نتيجة طلب واشنطن يجب أن يظهر بصفته قراراً إسرائيلياً يظهر في وقته كتفاعل مع الوقائع، وليس كالتزام مسبق. والشيء الوحيد الذي يمكن استنتاجه من التصريحات المعلنة هو أن "إسرائيل" استجابت للطلبات الأميركية وترك لها إيجاد الإخراج المناسب.***********مواقف مرجع سياسي حيال التطورات الميدانية منذ ? تشرين الأول شكّلت مظلة أمان سياسي للواقع الداخلي لجهة عدم تحويل ما يجري الى صراع لبناني محلي جديد.تردد أن تعديل حزب فاعل في خياره نحو تأجيل التسريح بظل التمديد من خلال التشريع مردّه إلى عدم تأثير سيناريو التمديد على الستاتيكو الرئاسي نيابيا.