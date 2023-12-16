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أسرار الصحف 16-12-2023

اسرار
2023-12-16 | 00:17
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أسرار الصحف 16-12-2023
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أسرار الصحف 16-12-2023

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

البناء

- استبعد مسؤول أمميّ أن تكون هناك جدّية في تشكيل قوة دولية إقليمية لمواجهة تهديد أنصار الله للملاحة المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال عبر البحر الأحمر، لأن الأمر هنا ليس الصومال ولا قراصنة، بل حركة سياسية استعصى الانتصار عليها من الدول المعنية ذاتها بتشكيل القوة المشتركة وعنوان سياسي يتصل بالحرب على غزة. والأهم أن أي مواجهة في البحر الأحمر ستؤدي إلى أكثر مما يفعله أنصار الله بمنع انتقائي للسفن لأن كل الملاحة سوف تتوقف، خصوصاً ناقلات النفط.

- يقول دبلوماسي غربي إن تمسك واشنطن بالحصول على موافقة تل أبيب على قبول اعتبار حل الدولتين دون الالتزام بتفكيك الاستيطان والتنازل عن القدس الشرقية كإطار للحل السياسي للقضية الفلسطينية وربطه بتسليم السلطة الفلسطينية ولو بشراكة غير ظاهرة لحماس لقطاع غزة، يعود الى أن واشنطن تعتقد أنها قادرة على الحصول على صفقة تطبيع سعودية إسرائيلية تكون الثمن الذي تتلقاه تل أبيب بدل الانتصار في الحرب، مقابل سلطة فلسطينية منزوعة السلاح ترعاها الدول العربية. ويبقى السؤال عن كيفية تحقيق ذلك مع مقاومة قويّة تُمسك بميادين القتال في غزة، ولديها هذا العدد من الأسرى؟

الجمهورية
 
ـ لاحظت أوساط متابعة أن الدورة الإقتصادية استعادت حيويتها على رغم حرب غزة.
ـ أوساط قريبة من رئيس تيار سياسي يهاجم من دون توقّف مرجعاً غير مدني تقول إن حدة إنتقاداته ليست إلا نقطة في بحر رئيس سابق مؤسس لهذا التيار.
ـ شكا سفراء في الخارج من البطء الشديد في تحويل رواتبهم وأنهم لم يتقاضوا مستحقات الأشهر الثلاثة الأخيرة.

اللواء
- سُحب من التداول الإعلامي برنامج كان يُعدُّ لزيارة رئيس دولة عضو في مجلس الأمن إلى لبنان، ولم يُعرف مصير الزيارة بعد.

- اتخذت اجراءات عاجلة لوقف التشويش الاسرائيلي على الاتصالات الهاتفية في الجنوب، والتي ذكَّرت بما كان يفعله فريق التشويش عام 2006.

- أدت المشاكسات بالمعاملات الى حرمان المواطنين "نعمة كهرباء الدولة" على قلتها في عز موسم الشتاء وأعياد نهاية السنة.

 
النهار
- لم تتمكن قيادة أحد الأحزاب من معالجة ذيول انتخابات نقابة المحامين أخيراً بعدما أدى عدم انصياع إلى خلافات وإجراءات تأديب انعكست على الأجواء الحركية.
- قال نائب إنه عرض مع زملاء له التقدم بمشروع قانون لإلغاء رقابة الأمن العام المسبقة على الإعلانات لأنها صارت لزوم ما لا يلزم أمام الكم الهائل من الضخ الإعلامي والنقل المباشر، الا ان الجواب جاءهم بأن الابقاء عليها يأتي من باب الرسوم المدفوعة والتي تساهم في الموازنة العامة وليس من باب الرقابة.
ـ أسف مطران ماروني متقاعد لمستوى التخاطب الذي بلغه الكلام بين الأحزاب المارونية وقول مسؤول حزبي أن "داعش" أفضل من الحزب الاخر شريكه في الوطن.
ـ لوحظ أن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انطلقت أمس ضد وزير سابق كان أدلى بتصريح جدلي قبل أيام لكن "الضوء الأخضر" للحملة تأخر أياماً.
ـ اطلقت عبر وسائل التواصل حملة لعدم استعمال بطاقات الماستركارد والفيزا وغيرها نهار الاثنين المقبل لانها تدعم اسرائيل على قول مطلقي الحملة لكنهم تناسوا ان استعمالها في لبنان صار محدودا جدا وتوسعت ثقافة "الكاش".
ـ لوحظ أن الأحزاب انكفأت عن إقامة حفلات بمناسبة الأعياد، واقتصرت على مبادرات لبعض النواب والجمعيات.
ـ طلب وزير ونائب سابق تأجيل الاحتفال بصدور كتاب ريثما تتهيأ الظروف المناسبة للنقاش الفكري والقراءة لأن الضجيج يملأ فضاء المرحلة.

 
نداء الوطن
ـ تتداول أوساط سياسية معلومات عن قيام موظفين في إحدى شركات الخلوي بالتنصّت ومراقبة حركة الاتّصالات الخلوية لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية.
ـ يتردد أنّ زعيماً وسطياً أبلغ صراحة الموفدين الفرنسيين، ومنهم جان ايف لودريان بأنّ تطبيق القرار1701 في هذه اللحظات بالذات، أي قبل توقف الأعمال العسكرية، هو طلب غير واقعي.
ـ حاول بعض الشخصيات اللبنانية الناشطة في الخارج الاستفسار عن العقوبات الأميركية وإمكان رفعها عن بعض الشخصيات المؤثرة، فأتى الجواب "انتظروا المزيد".

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