أسرار الصحف 18-12-2023

النهار



يشيد ديبلوماسيون غربيون بالإستقرار النقدي القائم في لبنان، ويمتدحون في جلساتهم أداء حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.



لوحظ أنه بعد إقرار التمديد لقائد الجيش اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات متبادلة واستُعملت عبارات غير لائقة وخارجة عن الأدبيات السياسية والأخلاقية.



لا يزال التواصل خجولاً بين بعض الأطراف السياسية والحزبية التي كانت تنضوي في فريق سيادي.



نجح مرجع أمني سابق في التقريب بين دولة أوروبية غربية وحركة حماس وإجراء تواصل بينهما، ولم تمانع الأولى في تقديم مساعدات استشفائية لأبناء غزة.



تؤكد شخصية حوارية إسلامية –مسيحية صاحبة باع طويل في هذا الحقل أن الأجواء لا تسمح في هذه الظروف في عقد قمة روحية رغم الجهود التي يبذلها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في هذا الخصوص.



توقف نواب في الجلسة التشريعية عند بلوغ بند اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي لتمويل مشروع في قضاء البترون، أمام حماسة الرئيس بري لإقرارها. وعندما طلب الرئيس ميقاتي من النائب غياث يزبك التعليق على المشروع منعه النائب جورج عدوان التزاماً بعدم مشاركة تكتلهما في التشريع والاكتفاء بالحضور فقط من أجل التمديد للعماد جوزف عون.



توقف كثيرون عند حجم الحضور الكبير من بيروت والمناطق الذي قدم التعازي في قاعة مسجد في العاصمة.



لن تمنع مجموعة معارضة لجمعية كبيرة من مواصلة تطبيق جدول مشاريعها التربوية والتنموية نظراً إلى تجذرها في صفوف بيئتها.



الجمهورية



نُقل عن رئيس تيار سياسي أنه لن يقوم بأي خطوة من شأنها أن تؤدي الى خلل في شعبية هذا التيار سواء على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والمالي.



سأل أحد السفراء شخصية وسطية عن إحتمال انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور فردّ قائلاً: أعتقد أن هذا الأمر أصعب من حرب غزة واحتمال توافق اللبنانيين مستحيل.



مرجع روحي كبير أعرب عن إرتياحه لمشروع نُفِّذ أخيراً في إحدى المدن الساحلية.



اللواء



قام سفير دولة عربية كبرى بدور ناشط في حسم الجدال حول التمديد للعماد جوزيف عون واللواء عماد عثمان، وعدم اللجوء إلى صيغة «تأجيل التسريح»، كما كانت مقترحة في مجلس الوزراء.



حرص النائب إلياس بوصعب على تمييز موقفه عن كتلة التيار الوطني، وحرص على حضور الجلسة التشريعية، وشارك في التصويت على المشاريع المعروضة، بإستثناء قانون التمديد لقائد الجيش.



يُفضّل وزير مالية سابق مخضرم إصدار الموازنة عن طريق مجلس النواب، حتى لا تتحمل الحكومة وزر أرقامها النظرية، ولضمان تنفيذ التعديلات التي أقرتها اللجان المشتركة على نسب بعض الضرائب المرتفعة!



نداء الوطن



يجزم قريبون من زعيم المختارة وليد جنبلاط أنّه لن يتساهل في قضية تعيين رئيس الأركان في الجيش اللبناني، وأنّ هذه القضية مفصلية بالنسبة إليه وترسم خطوط تحالفاته وعلاقاته بالآخرين.



يقول مطلعون على موقف إدارة صندوق النقد الدولي، إنّ الإخيرة غير مرتاحة لمسار نقاشات قانون هيكلة المصارف خصوصاً بعدما تبيّن أنّ مصرفيين يشاركون في هذه النقاشات.



لا يزال موضوع مناقصة الفيول الأخيرة موضع متابعة وتدقيق من قبل هيئة الشراء العام المفترض أن ترد على وزير الطاقة بتقرير مفصّل يصدر هذا الأسبوع.



البناء



فوجئت قيادات عربية ودولية بعدما تحققت من صحة نتائج استطلاع للرأي للشباب الأميركي تشير إلى أن الاتجاه الغالب لدى الشباب الأميركي الذين يمثلون مستقبل الرأي العام يؤسس لظهور تبدّل نوعيّ في الاصطفاف تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ذلك أن غالبية الشباب ترى أن الحل للصراع هو زوال “إسرائيل”، وغالبيّة مشابهة ترى أن هجوم حركة حماس في طوفان الأقصى كان مبرّراً.



توقعت جهات إقليميّة على صلة بالتفاوض حول مبادرات الهدنة وتبادل الأسرى أن تتحرّك المفاوضات على حرارة مختلفة في ضوء ضغط عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، بحيث تقترب حكومة بنيامين نتنياهو من السقف الذي رسمته حماس لجهة الكل مقابل الكل، ولكن على دفعات. وبالمقابل تداول صيغ الوقف النهائيّ للحرب على مراحل تبدأ بقبول نتنياهو وحكومته تحييد المدنيّين.



الأنباء



أولوية قصوى على جدول أعمال الحراك الدولي على خط بيروت تتعدى الملفات الأخرى التي سبق وتصدرت الاهتمام.



عدم اتخاذ اجراء إداري ضروري سيترك تداعيات كبيرة على عمل مؤسسة أساسية.