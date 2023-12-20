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أسرار الصحف 20-12-2023

اسرار
2023-12-19 | 23:30
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أسرار الصحف 20-12-2023
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أسرار الصحف 20-12-2023

النهار

قال ديبلوماسي غربي إنه يستغرب التعامل اللبناني المتعامي عن جدية التهديدات الإسرائيلية إذ سمع من المسؤولين أن إسرائيل لن تجرؤ على التعدي على لبنان.

يتخوف كثيرون من سواد العتمة مجدداً بعد توقف مجموعات جديدة في معامل انتاج الكهرباء وهو ما كان حذر منه سابقاً وزير الطاقة ملوحاً بانقطاع الكهرباء إذا لم تتوافر الاعتمادات لاستيراد كميات من الفيول.

استمر الجدل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى ساعة متأخرة من ليل أمس بعدما أصدر الأخير رسالة جوابية وزعها مكتبه.

يسجل من وجوه مارونية على البطريرك الراعي موافقته على طلبات تجمعات لإعلان أوراقها السياسية من بكركي في ما يعتبر كأنه تبنٍ لهذه المشاريع.
يغيب سفير دولة فاعلة في لبنان عن المناسبات الاجتماعية على غير عادته.

الجمهورية

توقعت أوساط سياسية ان يضخّ التمديد الحيوية في شرايين العلاقة بين تكتل مسيحي ومرجع نيابي.

تسلّم كبار المسؤولين تقريراً ديبلوماسياً يُحذر من بعض المواقف المرتبكة قبيل اتخاذ قرار سيادي مطلوب بإلحاح.

رئيس تيار سياسي ردّ على ناصحيه بالتوقف عن معاكسة الجميع والتصويب في كل الإتجاهات إتقاءً لأضرار تلحق به فكان جوابه: الحق إلى جانبي ومرتاح الضمير.
اللواء

تفيد التقارير الواردة من واشنطن أن توجهاً حاسماً لدى الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة ألا تصوّت مرة ثانية لجو بايدن المرشح لولاية ثانية.

تبيّن لمصادر نيابية أن نواباً من تيار معروف، بدأوا التسديد مجدداً على حزب الله بالإسم على خلفية التمديد في مجلس النواب، وتالياً في مجلس الوزراء..

تدقق جهات معنية بما دار في الاجتماعات المغلقة مع دبلوماسية غربية زارت بيروت مؤخراً.

نداء الوطن

تبيّن أنّ الصيد هو هواية مشتركة بين كلّ من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، وقد استحوذ الحديث عن هذه الهواية جزءاً لا بأس به من نقاشاتهما خلال العشاء الذي جمع العائلتين. وتؤكد المعلومات أنّ الاستحقاق الرئاسي لم يغب عن المائدة.

يتردد أنّ «تيار المرده» يرفض تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء ربطاً بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي السلبي من ترشيح سليمان فرنجية.

حاول نائب معارض الاستفسار عما اذا كان بالإمكان تعويم اسمه كمرشح رئاسي فكان الجواب سلبياً.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن ضغط الوقت على الأميركي والإسرائيلي يزداد قسوة، حيث الإسرائيلي يواجه حرب استنزاف بشريّة في وحدات النخبة في جيشه يصعب تحمّلها إلى ما لا نهاية مع عدم تحقيق أي إنجاز عسكريّ ولا يمكن وقفها بمعادلة قتل الأطفال والنساء في غزة، وقد باتت آثار المذبحة المدنيّة سياسياً حرب استنزاف أخرى، بينما يواجه الأميركيّ استنزافاً معنوياً لمهابته وقوة ردعه في البحر الأحمر وجنوب لبنان وسورية والعراق لا يستطيع الادعاء أنها قيد المعالجة إلى ما لا نهاية.

قال خبراء في القانون الدولي وقوانين البحار إن الحلف الذي أعلنته واشنطن تحت شعار حماية الملاحة في البحر الأحمر والهادف لكسر قرار دولة مشاطئة على البحر الأحمر هي اليمن تملك حقوقاً سياديّة استخدمتها لفرض وقف إطلاق نار في غزة يشكّل تنفيذاً لقرار صادر عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة بعدما عطّلت واشنطن صدوره عن مجلس الأمن باستخدام الفيتو يمثل انتهاكاً قانونياً سافراً من الجانب الأميركيّ، خصوصاً أن الحلف لا يضمّ أي دولة من الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

الأنباء

الأجواء الإيجابية ترافق خطوة مرتقبة في الأيام المقبلة.

قرارات مالية مرتقبة إلا ان بعض الاشكاليات لا تزال بحاجة إلى توضيحات.

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