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o
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19
o
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o
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اسرار الصحف المحلية 23-12-2023
اسرار
2023-12-23 | 01:19
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اسرار الصحف المحلية 23-12-2023
النهار
تردد أمس أنه تم إلقاء القبض على المعتدي على مدير أملاك آل سكاف في البقاع وهو من الساعين الى تزكية خلاف عائلي وقريب من وزير سابق ومن أجهزة مخابرات خارجية.
يتجه كازينو لبنان الى الدولرة الكاملة ابتداء من أول السنة الجديدة بعدما باتت كل القطاعات مدولرة خصوصاً ان رواده الكبار من الوافدين من الخارج أو الذين يملكون أعمالاً كبيرة في المغتربات.
يقول ديبلوماسي عربي في مجلسه ان جواب وزير خارجية فرنسا ومحاولة إظهار جهلها بترشيح سليمان فرنجية لا يستهدف الأخير بل يعبر عن صراع القوى داخل الإدارة الفرنسية نفسها ورداُ على تجاهل الخارجية في هذا الترشيح.
نشطت في الفترة الأخيرة حركة مصادرة كميات كبيرة من الكبتاغون ومنع تصديرها خصوصاً الى دول الخليج العربي.
نداء الوطن
عُلم أنّ حزباً بارزاً قد خفض المخصصات المالية التي كان يصرفها شهرياً لعدد من الشخصيات الدينية والسياسية ومجموعات محسوبة عليها في مناطق الشمال، إلى ما دون النصف، ولم يحصل هؤلاء على إجابات عن سبب هذا التخفيض ما اضطرهم للإستغناء عن خدمات عدد من أعضاء المجموعات.
يشكو مواطنون من عملية «لوفكة» تقوم بها شركات تحويل الأموال، خلال تحصيلها فواتير الهاتف الخلوي، فتكبّدهم مبلغاً يفوق قيمة الفاتورة الفعلية.
يبدو أنّ كل تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة عن تصنيع محلي لأدوية الأمراض المستعصية ودعم هذه الصناعة، ذهبت أدراج الرياح بسبب الصعوبات التقنية التي تواجه هذه الصناعات.
اللواء
خلافاً للزيادة التي وُعِد الموظفون والعاملون في القطاع العام بقبضها قبل نهاية السنة، فإن رفع سعر صيرفة الى 89500 أفقدهم بعضاً من معاشاتهم ورواتبهم!
تستبعد مصادر حقوقية إمكان وصول الطعن الذي يعتزم التيار الوطني الحر تقديمه ضد رفع سن تقاعد بعض العسكريين الى نتيجة سعيدة.
ذهبت تطمينات الى عائلات اللبنانيين الذين أتوا لتمضية الأعياد في لبنان، ولم تؤثر العمليات التي تصاعدت عند الحدود على الحجوزات أو قرار السفر.
الجمهورية
رسخ التمديد لقائد الجيش الثقة الدولية بمرجع رئاسي وقدرته على تخريج الحلول.
قال مرجع سياسي ان الانتخابات الرئاسية بحاجة الى توافق غير موجود بعد وليست بحاجة لآلية انتخابية.
تنافس أكثر من وزير على دور توفيقي بين مسؤولين متخاصمين
الأنباء
مرجعية رسمية تعمد للتصويب السياسي بشكل واضح، رغم حرصها المعروف في تصريحاتها عادة على المهادنة.
مشاهد الطرقات العائمة بالمياه تشكل إدانة جديدة للتقصير الرسمي مع بداية كل شتاء.
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المحلية
23-12-2023
أسرار الصحف المحلية 22-12-2023
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