الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 28/12/2023

اسرار
2023-12-27 | 23:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 28/12/2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 28/12/2023

أسرار الصحف 28/12/2023

النهار

أفادت معلومات أن رئيس محكمة التمييز جمال الحجار سيشغل منصب النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي يغادر منصبه في 21 شباط المقبل وأن الاتصالات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أدت إلى التوافق عليه.

في إطار السعي إلى توفير غطاء مسيحي لتعيين رئيس للأركان في الجيش، تجري اتصالات مع “القوات اللبنانية” لـ”رد الجميل” في دعم خيار القوات بالتمديد لقائد الجيش.

يقول خبير دستوري، أن عدم تحديد الصلاحيات داخل بعض الوزارات وتقاذف المسؤوليات ورمي التهم، ينسحب سلباً على مصالح اللبنانيين ويجب حسم المسألة لما لها من أهمية قصوى.

تؤكد شريحة واسعة من اللبنانيين أن تكلفة السفر لقضاء عطلة الأعياد في بعض المنتجعات في المنطقة، أقل بكثير من الكلفة داخل لبنان.

الجمهورية

لاحظ ديبلوماسي غربي ليونة في مختلف المواقف من الإنتخابات الرئاسية.

يجري التحضير لتحريك قضية حساسة تؤذي الوضع الإقتصادي والتجاري، من أجل ايجاد تسويات تعيد الإنتظام المالي في السنة الجديدة.

يكثر الطامحون لخوض إستحقاق هيئة علمانية تابعة لإحدى الطوائف سيجري بعد سنة ونصف وسُجٍّل في هذا السياق طامحون وطامحات كثر.

اللواء

بدأت أدبيات تيار معروف تبتعد عن استخدام مفردات «المقاومة» وما يرتبط بها في إطار العلاقة مع حزب كان حليفاً!

ما تزال هيئات الرقابة غائبة، في مجالات متعددة عن القيام بوظائفها الرقابية، وفقاً للنصوص القانونية والادارية الناظمة لعملها، لا سيما في الحقل المالي.

توقع مصدر في وزارة خدماتية ان «تطير» رؤوس كبيرة في ملف فساد، في ضوء استمرار تحقيقات أجهزة أمنية في ما حصل، وبداية التوقيفات!

نداء الوطن

يتردّد أنّ جهازاً أمنياً أخفى سجلات قيود الأسلحة بعدما تبيّن أنّ عدداً كبيراً من المسدّسات الجديدة جرى توزيعها لأصدقاء.

بلغ عدد الموظفين الجدد في مصرف لبنان أكثر من 60 توزّعوا على الفرع الرئيسي والفروع في المناطق ومن المتوقّع استيعاب عدد مماثل في العام المقبل.

يتمّ التداول باسم وزير الدفاع العميد موريس سليم، في أروقة مقرّ «التيار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي، كمرشحٍ للتيار عن أحد المقاعد المارونية الثلاثة في بعبدا، وسليم هو ابن بلدة كفرشيما.

البناء

يترقب خبراء عسكريّون الخطوة الأميركيّة التالية في البحر الأحمر بعدما نجح أنصار الله بإطلاق صواريخ على سفن تجارية خالفت تعليماتهم، بالرغم من الحشود البحرية الأميركية والخيارات ضيّقة أمامهم بين الذهاب لمهاجمة أنصار الله وطاقتهم الصاروخية والتقنية والدخول في سجال حربي سوف تكون القواعد الأميركية في الخليج أهدافاً للأنصار، وإلا فإن البديل هو التأقلم مع خسارة قدرة الدرع الأميركية وفي البحر الأحمر.

قال مصدر دبلوماسي إن الأجواء المشحونة في المنطقة تجعل كل الأطراف غير مهيّأة للتراجع فيصبح الاحتكام إلى ما تقوله المواجهات هو الأساس، وليس ما يجري في صالونات السياسيين وعلى وسائل الإعلام وجبهة غزة غير كافية لاستيعاب فائض القوة المتقابل في المنطقة. واعتقاد كل طرف بقدرته على ردع الآخر وحاجته لإثبات هذا الردع. وهذا سوف يؤدّي حكماً إلى فتح جبهة إضافيّة لغزة على الأقل وجبهة لبنان هي المرشح الأول.

الأنباء

لقاء حمل الكثير من المعاني لناحية توقيته بعد خلاف على أثر ملف طارئ.

يبدو أن المسافة تتقلّص بين فريقين ما قد ينعكس إيجاباً على انجاز استحقاق مهم.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

28/12/2023

اسرار الصحف المحلية 27-12-2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-12-25

أسرار الصحف 26/12/2023

LBCI
اسرار
2023-12-24

أسرار الصحف 25-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-24

أسرار الصحف 24-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-21

أسرار الصحف المحلية 22-12-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-12-27

اسرار الصحف المحلية 27-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-25

أسرار الصحف 26/12/2023

LBCI
اسرار
2023-12-24

أسرار الصحف 25-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-24

أسرار الصحف 24-12-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:18

سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

LBCI
أخبار لبنان
12:13

عملية انقاذ العالقين في كابينات التلفريك انتهت

LBCI
فنّ
2023-11-25

مهند زعيتر يدخل القفص الذهبي.. وزوجته ملكة جمال أردنيّة (صور)

LBCI
فنّ
2023-12-26

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم: "هو البطل" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كيف هو الوضع جنوباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طريق الغبيري - بيروت: الدولة مرّت من هنا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:31

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
06:00

عطل ميكانيكي يوقف تلفريك جونية... والدفاع المدني أجلى شخصين حتى الساعة

LBCI
منوعات
05:58

حملت بعد عام من طلاقها... ولهذا السبب أبقت الأمر سراً!

LBCI
أخبار لبنان
07:55

ماذا في تفاصيل العطل في تلفريك جونية... وهل تمت معالجته؟

LBCI
أمن وقضاء
00:58

العثور على جثة شاب في غدراس

LBCI
فنّ
05:27

إدوارد فؤاد ينجو من حادث سير مروّع... شاهدوا سيارته المحطمة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
09:02

استُدرج وقُتل وأُخفيت جثته... الجيش يعلن العثور على مواطن عراقي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
06:19

ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More