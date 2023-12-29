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اسرار الصحف 29-12-2023

اسرار
2023-12-28 | 23:28
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اسرار الصحف 29-12-2023
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اسرار الصحف 29-12-2023

الجمهورية

لمس زوار مرجع روحي للمرة الأولى تفاؤلاً بإمكانية إنهاء الشغور الرئاسي.

تمنّت أوساط سياسية تحصين المناخات السياسية التي ولدّها التمديد العسكري.

أُلغيت مواعيد عدة وأُضيفت أخرى على لائحة زوار مرجعية غير لبنانية بكل هدوء.


اللواء

يجري تداول معلومات عن دولارات مزورة من فئة الـ50 بأرقام معينة، بانتظار بيان واضح من مصرف لبنان حول حقيقة ذلك، والإجراءات.

ما تزال جهات نافذة في المحور، تتدخل في تفاصيل ما يشهده الوضع الداخلي، لا سيما التعيينات الجاري البحث حولها.

تجدِّد دولة كبرى ضغوطاتها على إسرائيل للانتقال إلى مرحلة تضع الحرب في غزة على طريق التوقف، التزاماً بما ابلغته هذه الدولة لحلفائها في المنطقة.


نداء الوطن

رأت أوساط متابعة ان امتناع بكركي عن إصدار بيان يضع حدّاً للتعرض للمطران موسى الحاج، يندرج في سياق إنجاح القمة الروحية المزمع عقدها في المجلس الشيعي الأعلى، بعدما سبق للمجلس أن علّق مشاركته في القمم الروحية على أثر زيارة البطريرك الماروني الأراضي المقدسة برفقة الحبر الأعظم.

عُلم أنّ سفير دولة ذات علاقات مميزة بلبنان تدخّل في ملف غير سياسي وتابع الوضع عن كثب بهدف الوصول إلى الحل المنشود.

يُنقل أنّ نائباً بارزاً تغاضى عن خلافات سابقة مع مسؤول كبير وساهم في إنقاذ ملف حيوي هام، ولو بشكل غير مباشر، بناء على طلب صديق غربي.


البناء

تقول أرقام الوافدين إلى مطار بيروت أن غالبية اللبنانيين المغتربين خصوصاً من فئة الشباب قرّروا تمضية الأعياد في لبنان ولفتت مصادر اغترابية إلى أن غالبية هؤلاء قرّروا المجيء إلى لبنان على قاعدة معادلة لافتة تقول سنذهب إلى لبنان ولو كانت الحرب وراء الباب. وقالت إن المناخ الذي يعيشه الشارع الغربي تجاه العدوان على غزة لعب دوراً في توحيد غالبية لبنانيّة كاسحة وراء دعم موقف المقاومة في إدارة الصراع على جبهة الحدود بخلاف مرات سابقة أقلّ حدّة.


الأنباء

تناول لقاء بارز حصل هذا الأسبوع بمنتهى الصراحة جانباً أساسياً من التباين حيال استحقاق أساسي.

تردد أن جهة سياسية تحاول جدياً فتح خطوط تواصل مع حزب فاعل، دون أن تلقى تجاوباً بعد.

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