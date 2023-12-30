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اسرار الصحف 30-12-2023

اسرار
2023-12-30 | 00:05
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اسرار الصحف 30-12-2023
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اسرار الصحف 30-12-2023

البناء

ـ كواليس

لدى التدقيق في صحة وعدم صحة مشاركة أحد رجال الدين في لقاء مع رئيس كيان الاحتلال بمناسبة أعياد الميلاد ودعوة كنائس القدس وبيت لحم لمقاطعة اللقاء في ظل التضارب في المعلومات بين ما نُسب إليه من مشاركة ونفيه لها وعدم ظهوره في الصورة تبيّن أن اسمه ورد في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة كيان الاحتلال لمناسبة استقبال عدد من رجال الدين وذكر لائحة تتضمّن أسماءهم، ورجّحت مصادر إعلامية ان تكون الصورة غير الواضحة لهويّة أحد المشاركين لوقوفه في ظل شخص يقف أمامه عائدة له.

ـ خفايا

يتحدّث الخبراء الأميركيون علناً عن نفاد مخزون الذخائر الأميركية التي يتمّ إرسالها الى كيان الاحتلال بسبب استهلاك حرب أوكرانيا للمخزون الاستراتيجي الأميركي، خصوصاً ذخائر مدافع الهاوتزر 155 ملم وذخائر بطاريات الدفاع الجوي باتريوت وذخائر مدافع دبابات الميركافا، وأن ما سوف تتمكّن واشنطن من تقديمه لجيش الاحتلال خلال الفترة المقبلة هو ما تستطيع تأمينه من إنتاج المعامل الذي يمثل ما يعادل 20% من استهلاك جيش الاحتلال إذا تمّ حرمان أوكرانيا من حصتها المقرّرة من أنواع الذخائر ذاتها و10% اذا قسمت الكمية مناصفة بين الطرفين

الجمهورية
 
ـ تخوفت شخصية وسطية من أن يقوم نتنياهو بعمل مجنون تجاه لبنان قبل موعد محاكمته في شباط المقبل.
ـ نُقل عن أوساط حزب بارز أن الموقف المستجد لمسؤول كبير في دولة غربية من هذا الحزب يوحي بأنه ضلّ وجهته.
ـ قالت أوساط سياسية إن أي حلحلة رئاسية تعني أن هناك من اقتنع بوجوب انتخاب رئيس قبل «خراب البصرة».

اللواء

ـ همس
لا تُخفى مصادر مقرَّبة من «الثنائي» دور دولة كبرى في تجنيب لبنان الحرب الاسرائيلية عليه، من زاوية الدمار والخراب الكبيرين.

ـ غمز
ينتظر مرجع خطوة قابلة للصرف من كتلة وازنة، على خلفية تفاهم التمديد لمسؤول كبير غير مدني.

ـ لغز
لم تبتّ بعد هيئة الاغاثة بالمساعدات للعائلات والمنازل المتضررة جراء الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 ت1.
النهار
 
ـ قاض يبتز رجل أعمال بقاعي في ملف قضائي

قاض في منصب رفيع في النبطية يتحامل على رجل أعمال بقاعي ويبتزه في ملف قضائي مطالباً بمبالغ كبيرة لتسوية القضية.

ـ امتعاض من تعيين شيعي في موقع المدير العام للطرق والمباني
تعيين وزير الأشغال العامة شيعياً بالتكليف في موقع المدير العام للطرق والمباني والذي يدخل ضمن حصة الروم الكاثوليك أثار امتعاضاً أمس خصوصاً أن التعيين صدر اثر صدور بيان من حركة "التجدد للوطن" الكاثوليكية بضرورة المحافظة على التوزيع الطائفي وأن المعيّن يشغل وظيفة في الجنوب وليس في الوزارة.

ـ العراقيون يشكلون العنصر الأبرز في الأعياد
لوحظ أن العراقيين يشكلون العنصر الأبرز في القدوم إلى لبنان لتمضية فترة الأعياد.

ـ بماذا وعدت شيا مسؤولاً لبنانياً؟
نُقل أن السفيرة الأميركية التي انتهت خدمتها في لبنان دوروثي شيا، وعدت مسؤولاً لبنانياً التقته قبل أيام، بأنها ستتابع الوضع اللبناني، وتحديداً الاستحقاق الرئاسي، فور عودتها إلى بلادها.

نداء الوطن
 
ـ تبدي بعض الأوساط السياسية تفاؤلها بانتخاب رئيس للجمهورية خلال الفصل الأول من العام المقبل، من دون تحديد أسباب هذا التفاؤل ووجهته على مستوى الأسماء.

ـ يتردد أنّ مسؤولاً حزبياً بارزاً حصل من رياض سلامة على لائحة مفصلة بأسماء كل الشخصيات التي قامت بتحويل ودائعها إلى الخارج في الفترة الماضية.

ـ يقال إنّ عشاء استضافه رئيس مجلس إدارة محطة بارزة، جمع من بين ضيوفه، مسؤولاً حزبياً - أمنياً.

الأنباء

توضيحات مطلوبة

أحداث أمنية تحتاج الى توضيح ومتابعة جدية كي لا تتطور الى ما هو أسوأ.

حركة كبيرة

رغم الأوضاع غير المستقرة يشهد لبنان حركة تجارية وسياحية كبيرة خلال هذين الأسبوعين مواكبة للأعياد.

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