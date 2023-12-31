أسرار الصحف 31-12-2023

الأنباء الإلكترونية:







رسائل



يتخوف مراقبون من أن تكون حادثتان تحملان بعداً مذهبياً في منطقة شمالية عبارة عن مقدمة لرسائل أمنية من بوابة الشمال.