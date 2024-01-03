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19
o
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أسرار الصحف المحلية 3-1-2024
اسرار
2024-01-03 | 00:06
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أسرار الصحف المحلية 3-1-2024
النهار
تستمر المساعي والضغوط من لبنان وسوريا لإطلاق أحد الموقوفين في زحلة المحسوب على المخابرات السورية والمتهم بمحاولة قتل عبر استئجار عملاء للتنفيذ لقاء مبالغ مالية.
لم تنجح الدعوة إلى اعتصام ليلة رأس السنة في ساحة الشهداء اعتراضاً على إحياء سهرات العيد، إذ حوصر المعتصمون بعدد من المحتفلين يفوق عددهم حضروا لالتقاط الصور قرب شجرة الميلاد.
قضى أكثر من مرجع سياسي ووزير ونائب حالي وسابق، إجازة الأعياد خارج لبنان واعتذروا عن عدم الاستقبال بسبب الأوضاع من دون الإعلان عن سفرهم.
الجمهورية
تواصل مسؤولون في سفارة دولة كبرى مع مسؤولين مع حزب بارز لتوضيح موقف صدر عن رئيس هذه الدولة اعتبره الحزب مستفزاً لهم.
وصفت شخصية وسطية الحراكات حول الملف الرئاسي بالعبثية لأن لا رئيس للجمهورية في الأفق وحتى بعد سنوات.
قال أوساط ديبلوماسية غربية إن الأولوية تجنيب لبنان الحرب وتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس.
اللواء
اختلفت تقديرات استمرار الحرب في غزة بين ستة أشهر وسنة ونصف، من دول تبيان مستندات قوية لهذين التقديرين!
لم تتوصل لجنة تقريب الحسابات حول الزيادة المرتقبة على معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين، الأمر الذي يؤخر التوصّل إلى اتفاق..
اهتزت، حسب مصادر دبلوماسية، مفاوضات البحر الأحمر حول التجارة الدولية، واحتواء التصعيد هناك حسب ما فُهم..
نداء الوطن
لوحظ أنّ موضوع الطعن في قرار التمديد للمفتي قد أخذ طابعاً جزائياً مع قيام القاضيين همام الشعار وعبد العزيز الشافعي بخطوات تصعيدية في ملاحقة من يتعرض لهما بالتجريح على خلفية الطعن الذي قدماه ضد المفتي. وقد ردّا على البيان غير الموقّع والذي نُسب إلى قضاة المحاكم الشرعية السنية، ووصفاه ببيان «زرع الفتنة المجهول المصدر وهوية من نشره».
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمام وفد زاره حديثاً، امكانية منح شركتي الخلوي، ألفا» و»تاتش» ترخيصاً لتشغيل خدمة الدفع المباشر عبر الـE-Wallet، وذلك خلافاً لما يردده المسؤولون في وزارة الاتصالات.
يعاني بعض المستشفيات الحكومية من ترهل في الادارات وفراغات بعد استقالة مجالسها الادارية أو إحالة مديريها إلى التقاعد.
البناء
توقع مصدر أمنيّ أن ترسم المقاومة قواعد جديدة عبر ما سيتمّ رداً على اغتيال القياديّ في حركة حماس صالح العاروري في بيروت، ومنها قواعد تتصل بالاغتيالات منعاً لتكرارها وتوسيع نطاقها، وقواعد تتّصل بما هو خط أحمر كبير اسمه العاصمة وضاحيتها، لكن تحت سقف عدم منح بنيامين نتنياهو التدحرج إلى الحرب الذي يحتاجه في ظل هزيمته في غزة، وهذا له اسم واحد وهو حرب على حافة الهاوية.
دعا مصدر دبلوماسي إلى عدم قراءة سحب حاملة الطائرات الأميركية من المنطقة ولاحقاً تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى كيان الاحتلال بصفتها رسائل سلبيّة لبنيامين نتنياهو بقدر ما هي إعلان انكفاء مؤقت لمنحه الوقت وفرصة تصعيد لا تتحمّل واشنطن تداعياتها وتستطيع التبرؤ منها ويمكنها تقديم دورها كوسيط يحمل مشاريع حلول هي في الجوهر تحقيق مصالح الكيان عبر السياسة. وقال المصدر: حاملة الطائرات هي هيبة أميركا ولا تُترك في ميدان استهداف بعد فشل استخدامها للردع.
الأنباء
تصريح مرتقب من المتوقع أن يحمل دلالات أساسية حول مسار المرحلة المقبلة.
جريمة الاغتيال الاسرائيلية في بيروت مقلقة وتنذر بما هو أسوأ.
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أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤
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