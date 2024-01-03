الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية 3-1-2024

اسرار
2024-01-03 | 00:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية 3-1-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف المحلية 3-1-2024

النهار

تستمر المساعي والضغوط من لبنان وسوريا لإطلاق أحد الموقوفين في زحلة المحسوب على المخابرات السورية والمتهم بمحاولة قتل عبر استئجار عملاء للتنفيذ لقاء مبالغ مالية.

لم تنجح الدعوة إلى اعتصام ليلة رأس السنة في ساحة الشهداء اعتراضاً على إحياء سهرات العيد، إذ حوصر المعتصمون بعدد من المحتفلين يفوق عددهم حضروا لالتقاط الصور قرب شجرة الميلاد.

قضى أكثر من مرجع سياسي ووزير ونائب حالي وسابق، إجازة الأعياد خارج لبنان واعتذروا عن عدم الاستقبال بسبب الأوضاع من دون الإعلان عن سفرهم.

الجمهورية

تواصل مسؤولون في سفارة دولة كبرى مع مسؤولين مع حزب بارز لتوضيح موقف صدر عن رئيس هذه الدولة اعتبره الحزب مستفزاً لهم.

وصفت شخصية وسطية الحراكات حول الملف الرئاسي بالعبثية لأن لا رئيس للجمهورية في الأفق وحتى بعد سنوات.

قال أوساط ديبلوماسية غربية إن الأولوية تجنيب لبنان الحرب وتطبيق القرار 1701 وانتخاب رئيس.

اللواء

اختلفت تقديرات استمرار الحرب في غزة بين ستة أشهر وسنة ونصف، من دول تبيان مستندات قوية لهذين التقديرين!

لم تتوصل لجنة تقريب الحسابات حول الزيادة المرتقبة على معاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين، الأمر الذي يؤخر التوصّل إلى اتفاق..

اهتزت، حسب مصادر دبلوماسية، مفاوضات البحر الأحمر حول التجارة الدولية، واحتواء التصعيد هناك حسب ما فُهم..

نداء الوطن

لوحظ أنّ موضوع الطعن في قرار التمديد للمفتي قد أخذ طابعاً جزائياً مع قيام القاضيين همام الشعار وعبد العزيز الشافعي بخطوات تصعيدية في ملاحقة من يتعرض لهما بالتجريح على خلفية الطعن الذي قدماه ضد المفتي. وقد ردّا على البيان غير الموقّع والذي نُسب إلى قضاة المحاكم الشرعية السنية، ووصفاه ببيان «زرع الفتنة المجهول المصدر وهوية من نشره».

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أمام وفد زاره حديثاً، امكانية منح شركتي الخلوي، ألفا» و»تاتش» ترخيصاً لتشغيل خدمة الدفع المباشر عبر الـE-Wallet، وذلك خلافاً لما يردده المسؤولون في وزارة الاتصالات.

يعاني بعض المستشفيات الحكومية من ترهل في الادارات وفراغات بعد استقالة مجالسها الادارية أو إحالة مديريها إلى التقاعد.

البناء

توقع مصدر أمنيّ أن ترسم المقاومة قواعد جديدة عبر ما سيتمّ رداً على اغتيال القياديّ في حركة حماس صالح العاروري في بيروت، ومنها قواعد تتصل بالاغتيالات منعاً لتكرارها وتوسيع نطاقها، وقواعد تتّصل بما هو خط أحمر كبير اسمه العاصمة وضاحيتها، لكن تحت سقف عدم منح بنيامين نتنياهو التدحرج إلى الحرب الذي يحتاجه في ظل هزيمته في غزة، وهذا له اسم واحد وهو حرب على حافة الهاوية.

دعا مصدر دبلوماسي إلى عدم قراءة سحب حاملة الطائرات الأميركية من المنطقة ولاحقاً تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى كيان الاحتلال بصفتها رسائل سلبيّة لبنيامين نتنياهو بقدر ما هي إعلان انكفاء مؤقت لمنحه الوقت وفرصة تصعيد لا تتحمّل واشنطن تداعياتها وتستطيع التبرؤ منها ويمكنها تقديم دورها كوسيط يحمل مشاريع حلول هي في الجوهر تحقيق مصالح الكيان عبر السياسة. وقال المصدر: حاملة الطائرات هي هيبة أميركا ولا تُترك في ميدان استهداف بعد فشل استخدامها للردع.

الأنباء

تصريح مرتقب من المتوقع أن يحمل دلالات أساسية حول مسار المرحلة المقبلة.

جريمة الاغتيال الاسرائيلية في بيروت مقلقة وتنذر بما هو أسوأ.

آخر الأخبار

اسرار

اسرار الصحف

أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-12-30

اسرار الصحف 30-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-28

اسرار الصحف 29-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-27

اسرار الصحف المحلية 27-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-23

اسرار الصحف المحلية 23-12-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-01

أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2023-12-30

أسرار الصحف 31-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-30

اسرار الصحف 30-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-28

اسرار الصحف 29-12-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:24

اغتصبوا فتاة ما دون الـ١٦ سنة عبر لعبة فيديو افتراضية... اليكم القصة الصادمة!

LBCI
أخبار لبنان
15:30

حماس: "إغتيال الإحتلال الصهيوني للعاروري على الأراضي اللبنانية عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان"

LBCI
أخبار دولية
2023-12-26

الحوثيون: استهداف سفينة تجارية "إم إس سي يونايتد" بصواريخ بحرية مناسبة

LBCI
منوعات
2023-12-28

"استدرج طفلة وصوّرها عارية ثم اغتصبها"... بلد عربي يُعاقب الجاني بأقصى العقوبات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:52

الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
02:46

كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:56

هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل انتقل التصعيد في الجنوب إلى مرحلة ثانية ؟

LBCI
رياضة
13:57

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية

LBCI
أخبار دولية
13:55

اليابان يستقبل العام الجديد بزلزال يوقع العشرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل تتكدس النفايات مجددًا في الشوف وعاليه وقرى بعبدا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

العودة إلى المدارس الكاثوليكية مهددة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:58

معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد

LBCI
خبر عاجل
11:23

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير

LBCI
خبر عاجل
11:16

الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية

LBCI
فنّ
04:35

بُترت قدمه وساءت حالته... فادي إبراهيم في خطر وبحاجة إليكم

LBCI
خبر عاجل
14:09

تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:17

مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان

LBCI
خبر عاجل
11:36

إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
15:05

حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من ‏دون رد وعقاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More