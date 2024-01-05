أسرار الصحف المحلية 5-1-2024

النهار



تفاعلت الجهات القضائية مع “السر” الذي نشرته “النهار” قبل أيام عن قاض في موقع بارز في الجنوب يبتز رجل أعمال لبنانياً مطالباً بـ400 ألف دولار لإقفال ملفه، فتحرك التفتيش القضائي للتحقيق في الامر، علماً أن الشكوى بلغت مرجعاً نيابياً.



أوقف مدعي عام التحقيقات ولم يتخذ أي إجراءات في ملف تزوير وفساد في جامعة تابعة لحركة سياسية يحسب عليها وهو يطمح لرئاسة الجامعة لاحقاً.



لاحظ المتابعون لخطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الأربعاء مستوى عالياً من التوتر وإصدار الأحكام وتوزيع التهم في إطار نفيه رضوخ الحزب لإرادة إيران في ما يقرره.



ردّد مرجع سياسي أمام مقربين منه أن من يفاوض في المنطقة وخصوصاً على الساحة اللبنانية، هما عاصمة كبرى وأخرى إقليمية، ولبنان سيدفع فواتير للوصول إلى التهدئة كما كانت الحال في مراحل سابقة



لوحظ أن أعداداً لا يستهان بها من العائلات التي استأجرت منازل وشققاً مفروشة في بعض المناطق، لجأت إليها خلال الساعات الماضية تحسباً لأي تطورات عسكرية في الجنوب.



الجمهورية



يتساءل معنيون بالملفات الداخلية اللبنانية هل يجب انتخاب رئيس قبل انتهاء الحرب أو بعدها؟



تكثر المطالبة من قبل متابعين للفصل بين الأزمات وبين عدم تأثيرها على الإنتظام الدستوري؟



أصرّ رئيس دولة عظمى على تنفيذ قرار إقليمي أدى إلى قلق دولة قريبة منه.



اللواء



وصلت معلومات إلى بيروت قبل وصول الموفد الأميركي بأن لا تعديل أو تبديل بموقف واشنطن لجهة عدم توسيع الحرب.



تمكن فريق رسمي مكلف بمتابعة مسائل مالية تخص الموظفين من إدخال الملفات ببعضها، مما يؤخر البت بالموضوع المتعلق بالزيادات على معاشات المتقاعدين عسكريين ومدنيين.



تحرَّك الذباب الالكتروني ليل أمس لبث معلومات عن اغتيالات لشخصيات لبنانية وفلسطينية حليفة، تبيَّن أنها من ضمن عملية التشويش والتلاعب بالإشاعات.



نداء الوطن



أثارت مصادر نيابية متابعة لملف «النافعة» شكوكاً حول دور الخبير الذي كلفه ديوان المحاسبة تقييم العمل، وقد رفض التوقيع على التقرير، اذ يبدو أنه يعمل لمصلحة شركة «إنكربت»، لأنّه سلم جزءاً من العمل بعد حجز النفقة له ورفض أن يستلم بدل أتعابه والتوقيع على التقرير لكي يُصبح رسمياً. كما طالب بعض نواب لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة بحضور العميد المتقاعد علي طه الذي تمّ تكليفه إدارة «النافعة» وسبق وحضر إجتماعاً سابقاً للجنة الأشغال وشرح أمامها الكثير من الوقائع، وقد تمّ إعفاؤه من منصبه من دون معرفة الأسباب.



كشفت أزمة النزوح عن غياب التنسيق الفعلي والجدي بين الوزارات، ويقر أحد الوزراء بالاختراق الكبير للمؤسسات الرسمية من قبل المنظمات الأهلية التي تدعم بقاء النازحين ما يجعل المؤسسات الرسمية غير فاعلة وتتخوف من رد فعل تلك المنظمات.



البناء



قال مرجع سياسي إن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين سوف يسمع في بيروت نصيحة بأن يقنع الإسرائيليين بتقبّل الضربة التي سوف يتلقونها من المقاومة رداً على اغتيال القيادي صالح العاروري وعدم التورّط بالردّ عليها فتكون النتيجة منع التصعيد والعودة إلى ما بعد حرب 2006، لأن الاغتيال عودة الى معادلات حرب 2006، وهذا يثبت ما إذا كانت واشنطن تريد فعلاً التهدئة. وعندها يمكن له العودة للحديث عن شروط التهدئة الشاملة في المنطقة والتي يشكل وقف الحرب على غزة أحد بنودها بما يتيح الحديث عن جبهة لبنان.



يقول خبراء بالشؤون الإسرائيلية إن التسليم بأن الحرب الدائرة طويلة بات عاماً في كيان الاحتلال على مستوى القيادة والمستثمرين والمستوطنين والطلاب وأن عائلات متوسطة وما فوق قرّرت الهجرة سواء لنقل استثماراتها وعملها المهني أو لتعليم أبنائها وأن التوازن الديمغرافي بين المستوطنين بدأ يميل لصالح تراجع الكثافة في المدن وتماسكها النسبي في مستوطنات الضفة الغربية وأن هذا سوف يجعل من الكيان دولة عالم ثالث اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً بعدما جعلته حرب غزة منذ الطوفان دولة عالم ثالث عسكرياً وسياسياً.



الأنباء



صدور موقف من دولة فاعلة حيال ما حصل في دولة إقليمية يؤشر الى استمرار حال التواصل القائمة بين الدولتين.