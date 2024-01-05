الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف المحلية 5-1-2024

اسرار
2024-01-04 | 23:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف المحلية 5-1-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف المحلية 5-1-2024

النهار

تفاعلت الجهات القضائية مع “السر” الذي نشرته “النهار” قبل أيام عن قاض في موقع بارز في الجنوب يبتز رجل أعمال لبنانياً مطالباً بـ400 ألف دولار لإقفال ملفه، فتحرك التفتيش القضائي للتحقيق في الامر، علماً أن الشكوى بلغت مرجعاً نيابياً.

أوقف مدعي عام التحقيقات ولم يتخذ أي إجراءات في ملف تزوير وفساد في جامعة تابعة لحركة سياسية يحسب عليها وهو يطمح لرئاسة الجامعة لاحقاً.

لاحظ المتابعون لخطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الأربعاء مستوى عالياً من التوتر وإصدار الأحكام وتوزيع التهم في إطار نفيه رضوخ الحزب لإرادة إيران في ما يقرره.

ردّد مرجع سياسي أمام مقربين منه أن من يفاوض في المنطقة وخصوصاً على الساحة اللبنانية، هما عاصمة كبرى وأخرى إقليمية، ولبنان سيدفع فواتير للوصول إلى التهدئة كما كانت الحال في مراحل سابقة

لوحظ أن أعداداً لا يستهان بها من العائلات التي استأجرت منازل وشققاً مفروشة في بعض المناطق، لجأت إليها خلال الساعات الماضية تحسباً لأي تطورات عسكرية في الجنوب.

الجمهورية

يتساءل معنيون بالملفات الداخلية اللبنانية هل يجب انتخاب رئيس قبل انتهاء الحرب أو بعدها؟

تكثر المطالبة من قبل متابعين للفصل بين الأزمات وبين عدم تأثيرها على الإنتظام الدستوري؟

أصرّ رئيس دولة عظمى على تنفيذ قرار إقليمي أدى إلى قلق دولة قريبة منه.

اللواء

وصلت معلومات إلى بيروت قبل وصول الموفد الأميركي بأن لا تعديل أو تبديل بموقف واشنطن لجهة عدم توسيع الحرب.

تمكن فريق رسمي مكلف بمتابعة مسائل مالية تخص الموظفين من إدخال الملفات ببعضها، مما يؤخر البت بالموضوع المتعلق بالزيادات على معاشات المتقاعدين عسكريين ومدنيين.

تحرَّك الذباب الالكتروني ليل أمس لبث معلومات عن اغتيالات لشخصيات لبنانية وفلسطينية حليفة، تبيَّن أنها من ضمن عملية التشويش والتلاعب بالإشاعات.

نداء الوطن

أثارت مصادر نيابية متابعة لملف «النافعة» شكوكاً حول دور الخبير الذي كلفه ديوان المحاسبة تقييم العمل، وقد رفض التوقيع على التقرير، اذ يبدو أنه يعمل لمصلحة شركة «إنكربت»، لأنّه سلم جزءاً من العمل بعد حجز النفقة له ورفض أن يستلم بدل أتعابه والتوقيع على التقرير لكي يُصبح رسمياً. كما طالب بعض نواب لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة بحضور العميد المتقاعد علي طه الذي تمّ تكليفه إدارة «النافعة» وسبق وحضر إجتماعاً سابقاً للجنة الأشغال وشرح أمامها الكثير من الوقائع، وقد تمّ إعفاؤه من منصبه من دون معرفة الأسباب.

كشفت أزمة النزوح عن غياب التنسيق الفعلي والجدي بين الوزارات، ويقر أحد الوزراء بالاختراق الكبير للمؤسسات الرسمية من قبل المنظمات الأهلية التي تدعم بقاء النازحين ما يجعل المؤسسات الرسمية غير فاعلة وتتخوف من رد فعل تلك المنظمات.

البناء

قال مرجع سياسي إن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين سوف يسمع في بيروت نصيحة بأن يقنع الإسرائيليين بتقبّل الضربة التي سوف يتلقونها من المقاومة رداً على اغتيال القيادي صالح العاروري وعدم التورّط بالردّ عليها فتكون النتيجة منع التصعيد والعودة إلى ما بعد حرب 2006، لأن الاغتيال عودة الى معادلات حرب 2006، وهذا يثبت ما إذا كانت واشنطن تريد فعلاً التهدئة. وعندها يمكن له العودة للحديث عن شروط التهدئة الشاملة في المنطقة والتي يشكل وقف الحرب على غزة أحد بنودها بما يتيح الحديث عن جبهة لبنان.

يقول خبراء بالشؤون الإسرائيلية إن التسليم بأن الحرب الدائرة طويلة بات عاماً في كيان الاحتلال على مستوى القيادة والمستثمرين والمستوطنين والطلاب وأن عائلات متوسطة وما فوق قرّرت الهجرة سواء لنقل استثماراتها وعملها المهني أو لتعليم أبنائها وأن التوازن الديمغرافي بين المستوطنين بدأ يميل لصالح تراجع الكثافة في المدن وتماسكها النسبي في مستوطنات الضفة الغربية وأن هذا سوف يجعل من الكيان دولة عالم ثالث اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً بعدما جعلته حرب غزة منذ الطوفان دولة عالم ثالث عسكرياً وسياسياً.

الأنباء

صدور موقف من دولة فاعلة حيال ما حصل في دولة إقليمية يؤشر الى استمرار حال التواصل القائمة بين الدولتين.

آخر الأخبار

اسرار

اسرار الصحف

أسرار الصحف المحلية 4-1-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2023-12-30

اسرار الصحف 30-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-28

اسرار الصحف 29-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-27

اسرار الصحف المحلية 27-12-2023

LBCI
اسرار
2023-12-23

اسرار الصحف المحلية 23-12-2023

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-03

أسرار الصحف المحلية 4-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-03

أسرار الصحف المحلية 3-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-01

أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2023-12-30

أسرار الصحف 31-12-2023

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-11

فياض لـ "عشرين 30": اميركا تحاول ادخال حزب الله الى قرار 1701 مقابل أن يكون كل لبنان له واميركا تريد فقط وعداً بعدم المبادرة الى حرب وعندما يرفض حزب الله هذا الأمر ليس فقط من اجل وحدة الساحات بل ايضا الخصوصية اللبنانية

LBCI
حال الطقس
2023-11-13

الطقس ممطر... وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
فنّ
2023-12-18

شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-10-12

أنجي خوري تعلن توبتها... تحجّبت وتصلّي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ملف الكوستا برافا بين أروقة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الإثنين موعد العودة إلى المدارس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ما هي الظروف التي أدت إلى ولادة اتفاق أوسلو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

استهداف العاروري في الضاحية... خرق إستخباراتي عانى منه لبنان فما هي طبيعته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حدث أمني كبير شهدته الساحة العراقية... وهذا ما قاله مدير معهد السياسات العامة في الجامعة الأميركية في بيروت للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

المواجهات تتسع والعراق ساحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ساحة الجنوب اللبناني في عين العاصفة... فما جديدها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:43

العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد

LBCI
أمن وقضاء
11:05

قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
فنّ
05:33

نادين الراسي بعد نشر صورتها مع مارسلينو ابي نادر: هذا ليس ابني!

LBCI
خبر عاجل
05:02

الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد

LBCI
أخبار لبنان
04:17

صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري

LBCI
فنّ
05:21

لأجل فادي إبراهيم... إليسا تناشد الجمهور: أرجوكم نوقف حدّو

LBCI
خبر عاجل
15:50

المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين

LBCI
فنّ
05:35

الهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها... كم أصبح عمرها؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More