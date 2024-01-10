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أسرار الصحف 10-1-2024
اسرار
2024-01-09 | 23:29
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أسرار الصحف 10-1-2024
النهار
على رغم شعور نواب كسروان وجبيل بضعف الخدمات المقدمة لناخبيهم إلا انهم لم يقووا على فرض تطبيق قانون إنشاء محافظة خاصة بمنطقتهم لتسهيل الخدمات للمواطنين.
بعد أسبوع يكون قد مرّ على اعتصام النائب ملحم خلف في مجلس النواب سنة كاملة من دون أي تجاوب مع حراكه
تستمر آلة استخباراتية في تشجيع الخلاف بين رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف ونجلها جوزف على رغم وجود المحرض الأساسي داني الرشيد في السجن منذ مدة بتهمة استئجار عصابة لتنفيذ جريمة قتل.
الجمهورية
الرسالة الأساسية لموفد خارجي تمحورت حول ضرورة الفصل بين الحرب والإنتخابات الرئاسية.
وعدت ديبلوماسية غادرت بيروت أخيراً بأن يبقى ملف لبنان من إهتماماتها في موقعها الجديد .
كشف دبلوماسي غربي أن مسؤولاً كبيراً يحمل مشروعاً لحل مستدام في المنطقة بطلب مباشر من رئيس الدولة.
اللواء
تبين أن النائب إيلي بوصعب هو الذي طلب اللقاء مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في روما، دون تكليف من أي مرجع رسمي أو حزبي!
يحاول مستشار رسمي إيجاد شروخات بين أطراف نقابية لتأخير الاتفاق على بدل الزيادات ما أمكن من الوقت.
لم تفلح ضغوط مورست في ملف فساد في إحدى الوزارات، لمنع المتابعة القضائية إلى آخر الشوط..
نداء الوطن
بعد مبادرة تقديم التعازي من جانب الرئيس السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لقائد الجيش العماد جوزاف عون، سأل أحد نواب «تكتل لبنان القوي» اذا كان بالإمكان سحب توقيعه عن مراجعة الطعن بالتمديد.
تشير التحقيقات إلى أن الشخصيات المستهدفة في «حزب الله» عرفت خلال عملها في الساحة السورية ما يشير إلى احتمال أن يكون الخرق مصدره الساحة السورية.
لم تنته مفاعيل التمديد للواء عماد عثمان سنياً، حيث يعتزم بعض النواب استكمال الهجوم على وزير الداخلية بسام مولوي على خلفية خلاف الأخير مع مدير عام قوى الأمن الداخلي.
البناء
دعا مرجع أمني الى الانتباه والتروّي في تداول الأنباء التي يجري تبادلها على شبكات التواصل الاجتماعي عن عمليات الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال بواسطة طائراته المُسيّرة والحرص على عدم التعليق عليها إطلاقاً أو إظهار أيّ معرفة اسم أو صفة من يتمّ ذكرهم مستهدفين، لأنّ هناك عملاً أمنياً استخبارياً يرافق كلّ عملية استهداف يقوم على تداول مجموعة مسؤوليات بصفتها تخصّ المستهدف دون ذكر اسم معيّن ومراقبة المراسلات والتعليقات والمنشورات لجمع معلومات عن النفي والتأكيد للتعرّف على معلومات غير موجودة لدى مخابرات الاحتلال وتصنيفها
علق مرجع سياسي على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية عن انّ «إسرائيل» لن تقبل هذه المرة ببقاء حزب الله جنوب الليطاني وسوف تلجأ للحرب ما لم يتمّ ذلك بدونها، فقال لم نفهم على جعجع هل يقصد دعوة حزب الله للاستجابة بتبنّي التهديد الإسرائيلي أم دعوة «إسرائيل» لشنّ الحرب لأن لا جدوى من الانتظار؟ وقال ألا يقتضي الموقف السيادي القول انّ الوضع داخل الحدود اللبنانية شأن يخصّ اللبنانيين وحدهم وأنّ ايّ اعتداء على لبنان يوحد اللبنانيين في مواجهته مهما كانت خلافاتهم؟
الأنباء
أجواء إيجابية لدى غالبية القوى السياسية تواكب استحقاقاً تشريعياً مرتقباً لجهة تأمين النصاب.
جعبة أحد الموفدين تحمل رسائل أساسية خصوصاً وأن الزيارة لن تتأخّر خلافاً لما كان متوقعاً.
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