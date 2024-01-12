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o
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اسرار الصحف 12-1-2024
اسرار
2024-01-11 | 23:29
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اسرار الصحف 12-1-2024
الجمهورية
تراجع مسؤول عن سلسلة قرارات كان قد هدّد بها إثر تدخلات سياسية وحزبية في ملف اعتبر دقيقاً.
تصرّ معظم القوى على تعميم أجواء رئاسية إيجابية على رغم غياب أي مؤشر جدّي لإنهاء الشغور.
قال مرجع مالي كبير إن حرب غزه تسببت بتأخير الخطة التي كانت موضوعة لحلحة مالية كان المواطنون سيتلمسون ايجابياتها في مطلع العام الجديد.
اللواء
طرح موفد دولي أسئلة مثيرة على مسؤول كبير، في ما خصَّ المدى الذي يمكن أن تذهب اليه المواجهة في الجنوب؟
يتحمّل فريق في تكتل معروف رئيسه الجزء الأكبر من المسؤولية عن عدم التوصل الى تفاهم حول ملء الشغور.
يعكف فريق اقتصادي- مالي على إعداد دراسة حول حجم الخسائر المالية والمصرفية والاقتصادية التي لحقت بلبنان بعد 8 ت1 (2023).
نداء الوطن
علم أنّ الحراك الرئاسي داخلياً سيتفعّل الأسبوع المقبل، وستباشر كتلة "الاعتدال الوطني" اللقاءات مع المسؤولين الروحيين وعلى رأسهم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وستلتقي الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي، وبعد جوجلة هذه اللقاءات ستقيّمها وعلى ضوئها ستبدأ لقاءات مع جميع القوى من دون استثناء.
تبيّن أنّ مجلس الوزراء منح الهيئة المنظمة للاتصالات سلفة خزينة بقيمة تتجاوز الـ33 مليار ليرة لتغطية نفقات رواتب وأجور العاملين لدى الهيئة للأشهر الممتدة من شباط لغاية كانون الأول 2023، مع العلم أنّه لا مجلس إدارة للهيئة، وكُثر لا يعلمون ما هي وظائف العاملين في الهيئة.
لوحظ أنّ مرجعية دينية بارزة أجرت حديثاً سلسلة تعيينات في مؤسساتها في مناصب ادارية رفيعة، لمصلحة شخصيات ذات ارتباطات سياسية، تزامنت مع حملة بيانات إعلامية صبّت لمصلحة تلك المرجعية، وبدا الأمر وكأنه ردّ جميل للتعيينات.
البناء
قال مصدر دبلوماسي ان المنطقة تذهب الى المزيد من التصعيد انطلاقا من البحر الأحمر بعد وصول الحرب على غزة الى طريق مسدود وتفاقم تداعيات الجبهات المساندة مشيرا الى تطورين كبيرين الأول القرار الأميركي بشن غارات على مواقع أنصار الله في اليمن والثاني دخول إيران على خط الحضور العسكري البحري من بوابة تحدي واشنطن باسترداد ناقلة النفط التي قرصنتها واشنطن من قبل ورجح المصدر مزيد من التصعيد حتى تتاح فرصة صناعة تسوية دولية إقليمية كبرى لا تبدو راهنا في الأفق.
رأى مرجع في القانون الدولي ان ما فعلته جنوب أفريقيا برفع دعوى جرائم الابادة بحق كيان الاحتلال نقطة تحول تاريخية في المسار القانوني والدبلوماسي والمعنوي للكيان الذي يدخل قاعات المحاكم متهما للمرة الأولى بدعوى تتسم بالجدية والمهنية لدرجة يصعب ردها والنفاد منها وهذا انتصار اعتباري للسردية التي قدمها الفريق القانوني للدعوى نقلته كل الفضائيات العالمية وشكل أهم مطالعة مدروسة ومقنعة ومتسلسلة وموثقة سوف تظهر آثارها في وعي الرأي العام العالمي وقال حسنا رفضت جنوب أفريقيا انضمام الدول العربية والإسلامية الى الدعوى فبقي الادعاء من جهة محايدة ذات سمعة تاريخية في مجال حقوق الإنسان
الأنباء
الحركة الحاصلة على مستوى المنطقة تحاول استغلال ما يجري لتحصيل أهداف جانبية، دون نقاش فعلي حول القضية الأساس.
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