أسرار الصحف 13-01-2024

النهار



يعمل عناصر أمنيون خلال اجازاتهم الأسبوعية لدى شركات أمنية خاصة في بيروت والمناطق.



تعاني الأحزاب والقوى السياسية من التكاليف الباهظة للإستشفاء ودخول المرضى المستشفيات، بحيث لم تعد لديهم القدرة على تسديد الفواتير، ولذا يطلبون من رجال أعمال ومتمولين الدعم.



حظي إتصال مرجعية دينية بزعيم سياسي على خلفية إجتماعية، باهتمام المعنيين، لا سيما أنه يحصل للمرة الأولى وقد اتسم بالود والإيجابية.



نداء الوطن



تبيّن أنّه لا زيارة قريبة للمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا إلى بيروت خلافاً لما جاء في بعض التسريبات.



يتردد أنّ إدارة الموفد الفاتيكاني مطران اللاتين في بيروت سيزار أسايان لأمور الرهبانية الباسيلية الشويرية، بعد كفّ يدّ الأب برنار توما، مع إبقائه على رأس الرهبانية، تتسم بالتشدد والحزم، ما قد يؤشر إلى مرحلة جديدة من الانتظام في الرهبانية.



ترجّح التقديرات أن تشارك «القوات» في جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2024 والتي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً.



الجمهورية



تبين أن ما أخفي من محادثات موفد دولي هو أهم بكثير مما أعلن ويدل الى ذلك سر كامن خلف هذا الإخفاء.



رأت مصادر أنه في حال لم ينتخب رئيس قبل انتهاء الحرب فيعني أن لا انتخابات الا باتفاق دوحة جديد.



لا تزال مصادر قريبة من حزب بارز تميل الى الإعتقاد بأن التوتر جنوباً لن يرقى الى درجة الحرب.



اللواء



استجاب مرجع لرغبة جهة سياسية بسحب البنود التي من شأنها ان تؤزم الموقف أكثر في البلاد!



يجري البحث في بدائل لتعويض المزارعين المتضررين من الضربات الاسرائيلية في المناطق الحدودية، وطرحت افكار غير قانونية تم سحبها لاحقاً.



لم يشأ الموفد الأميركي هوكشتاين حسم الاجابة عن اسئلة حول برنامجه المقبل، وما اذا كان سيعود مجددا الى بيروت ومتى.



الأنباء



ربط غير دقيق بين ملفين وإن كانت الظروف القائمة تؤثّر على الاستحقاقين.



قضية إهمال جديدة عرّضت حياة المواطنين للخطر يبدو أنها انطوت ولم يصارَح الرأي العام بحقيقة ما جرى ومعاقبة المسؤولين.



