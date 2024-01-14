أسرار الصحف 14-01-2024

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*إهمال وتقصير



مشاهد الإهمال والتقصير بحق المواطنين تتكرّر بشكل فاضح وسط تقاذف المسؤوليات كالعادة.







*انتظار للتسوية



عودة الحديث عن لقاءات رفيعة على خط استحقاق أساسي بمثابة تحريك للمياه الراكدة بانتظار لحظة نضوج تسوية ما.



