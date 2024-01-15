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أسرار الصحف 15-01-2024
اسرار
2024-01-14 | 23:30
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أسرار الصحف 15-01-2024
النهار
وضعت أوساط مطلعة برسم القضاء ما يجاهر به مقربون من المتهم بتأليف عصابة أشرار قامت الشهر الماضي بمحاولة قتل رجل أعمال في عميق بأنه جرى التلاعب بملف المتهم وقد تغيّر كلياً في عدلية زحلة بحيث عاد عن الاعترافات التي كان أدلى بها، وإن القضية سوف تلفلف ليخرج قريباً من السجن.
يلاحظ أن عدداً كبيراً من البلديات أشهر إفلاسه وتوقف عن العمل دون استقالات منعاً لأي حساسيات في البلدات والقرى وربطاً بالظروف الراهنة.
ظهر بوضوح تغييب مرجعيات سياسية وحزبية عن لقاءات الموفدين الدوليين خلافاً لما كان يحصل سابقاً وحصرها ضمن مجموعة معيّنة.
******
الجمهورية
بدأ هامش الوقت لإنجاز إستحقاق غير مدني يضيق أمام الجهة المعطى لها وقد يكون هذا الأسبوع مسرح المفاجات.
لاحظت أوساط سياسية أن الملف الرئاسي لم يعد ضمن أولوية الموفدين الغربيين الذين يزورون لبنان.
كشف أحد الموفدين الدوليين أنه قرر زيارة بيروت متخطياً ملاحظات مساعديه الذين لفتوه الى عدم وجود ما يجنيه مسبقاً من نتائج أي مبادرة.
******
اللواء
توقعت أوساط عليمة أن تشكل الحكومة الأولى في العهد الجديد مفاجأة إيجابية سواء بالنسبة لتركيبتها الوزارية، أو على مستوى رئاسة الحكومة!
يؤكد رئيس حزب مسيحي ناشط أنه تحرّر من إلتزامات تحالفاته، وأصبح مستقلاً عن الإعتبارات السابقة في تقرير خياراته السياسية، وترميم علاقاته مع أطراف داخلية وعربية!
أبدى مرجع رسمي تفاؤله بإقتراب حسم الإستحقاق الرئاسي خلال الشهرين المقبلين، على إيقاع عودة الحرارة إلى شرايين التواصل بين أعضاء اللجنة الخماسية، ومجيء لودريان إلى بيروت قبل نهاية الشهر الحالي!
******
نداء الوطن
عُقدت اجتماعات تنسيقية بين بعض القضاة في هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وبين عدد من المستشارين في وزارة الطاقة للبحث في كيفية تجنب خضوع بعض عمليات الشراء العام لاختصاص هيئة الشراء العام.
يتحضّر عدد من موظفي الفئة الأولى لتقديم استقالات جماعية احتجاجاً على تهرّب مجلس الوزراء من مقاربة ملف الإدارة العامة.
نقل عن مسؤول فلسطيني بارز قوله إنّ التقديرات تشير إلى أنّ حرب غزة قد تستمر حتى شهر آذار المقبل.
******
البناء
قال مصدر دبلوماسي إن الرهان على ترويج تقارير عن الخلافات الأميركية الإسرائيلية للقول بإمكانية وجود فرص أفضل لوقف الحرب يكذّبه التورط الأميركي العسكري في حرب البحر الأحمر الذي يشبه التورط العسكري الإسرائيلي في حرب غزة. والحربان بلا أفق، حيث تحقيق النصر مستحيل والتراجع مستحيل. ويعتقد المصدر أن استمرار الحرب الى الربيع على الأقل شبه مؤكد واتساع نطاقها نحو البحر المتوسط والعراق شبه مؤكد أيضاً، قبل أن ترتسم صورة موازين قوى تفرض مراجعة الحسابات وتحديد ثمن الخروج من الحرب.
يؤكد مصدر أمني أن تكرار استهداف المقاومة العراقية لميناء حيفا وأهداف بحرية لكيان الاحتلال يكشف انتقال المقاومة العراقية إلى مرحلة جديدة سوف تكون وجهتها البحر المتوسط ومحاولة فرض حصار على موانئ الكيان يلاقي ما قام به أنصار الله في البحر الأحمر. وإذا قررت واشنطن التدخل كما تدخّلت ضد اليمن فتلك سوف تشكل لحظة حرجة لمصير القواعد الأميركيّة في العراق وسورية على مستوى الوجود لا مستوى الاستهداف بالنيران فقط.
******
الأنباء
زيارة خارجية مرتقبة إلى لبنان لا تزال غير مؤكدة.
تطوّر ميداني تصعيدي لا يبشّر بالخير لجهة مسار الأمور في الأسابيع المقبلة.
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