الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 16-1-2024

اسرار
2024-01-15 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 16-1-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 16-1-2024

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

النهار

- ردد نائب شيعي بأنه سيعتذر من مرجعيته السياسية عن عدم ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة على أساس أنه أخذ فرصته.

- اعتذر وزير ونواب من زيارة مرجع بناء على مواعيد حددت لهم بسبب اصابتهم بـ"الكورونا" في اليومين الأخيرين.

- يسعى حزب وسطي وتكتل نيابي إلى صفر مشاكل مع كل الأطراف السياسية، واللقاءات التي يجريها مع خصوم الأمس إنما تدخل في هذا السياق.

- حرك كلام نائب مسيحي بقاعي حول الرئاسة الأولى، المياه الراكدة وربما يعيد خلط الأوراق.


الجمهورية

- جزمت مصادر متابعة ألا جديد رئاسياً ولن يكون من جديد قبل انتهاء حرب غزة.

- تخطّى أحد الوزراء ملاحظات زميل له ورفض التعاطي بملف مهم فجاءت النتائج لتنعكس سلباً على المواطنين بعدما تجاهل الطرفان ما يمكن القيام به.

- إعتبر مرجع روحي بعض المقالات التي تناولت غياب دوره عن مواكبة التحولات في المنطقة أنها مبرمجة.


اللواء

- بحسب خبراء، تعتبر الولايات المتحدة أقل الدول تعرضاً للخسائر الاقتصادية في ضوء تعثُّر الملاحة في البحر الاحمر، لا سيما بالنسبة للنمور الآسيوية والعملاق الصيني.

- بدأت طلائع الاستيزار بالتحرك في ضوء الكلام عن تحريك مرتقب للملف الرئاسي.

- لا يخفي متابعون معلومات عن ان الاسبوعين المقبلين حاسمان لجهة مصير وقف النار على الجبهات الملتهبة.


نداء الوطن

- لا يزال موضوع الطعن بالتمديد لمفتي الجمهورية موضع متابعة في الأوساط السنية حيث يتردد أنّ هناك محاولات جرت لإصدار بيان من جانب مجموعة من العائلات، يتمّ التهجم عبره على القاضيين اللذين توليا تقديم الطعن، وقد لاقت مسودة هذا البيان اعتراضاً من بعض أعضاء المجموعة، فانتهى البيان إلى دعم المفتي لا أكثر. كما يقال إنّ الحملة الإعلامية الداعمة التي يتمّ التحضير لها تهدف إلى خلق مناخ مؤيد للمفتي، وضاغط في الوقت ذاته على مجلس شورى الدولة.

- ينقل عن مرجع رسمي قوله إنّ تشغيل تلفزيون لبنان بات يكلّف أقل من 20 ألف دولار، في حين كان يكلّف قبل الأزمة حوالى مليوني دولار.

- يفضّل نائب جنوبي الابتعاد عن صراع الزعامة على الساحة السنية الدائر بين الجنوب والشمال ويفضل التفرغ لشؤون منطقته وهذا ما يبرر عدم حضوره الاجتماعات التنسيقية.


البناء

- قال مصدر أمني إن استمرار الحرب في المنطقة بعد الانخراط الأميركي البريطاني بمواجهة يصعب إنهاؤها مع اليمن مرشّحة للتمدّد زماناً ومكاناً، مرجحاً أن تتزايد الهجمات العراقية على الموانئ الإسرائيلية وأن تصيب الملاحة في البحر المتوسط بتعقيدات تشبه تعقيدات الملاحة في البحر الأحمر. وقال إن الأفق لنهاية الحرب لا يبدو متاحاً قبل 100 يوم أخرى تنتهي في 25 أيار المقبل وهو يوم التحرير والنصر في لبنان ويمكن أن يشكل احتمالاً لنهاية الحرب.

- قال مصدر دبلوماسي إن كل الخلافات الإسرائيلية الداخلية كانت تتم تحت سقف موقف سياسي وعسكري واحد هو مواصلة الحرب حتى الانتصار على حركة حماس وقوى المقاومة، لكن ظهور موقف لافت لرئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت يشكل بداية انقسام سياسي عسكري لأن ايزنكوت هو أول صوت داخل مجلس الحرب يدعو إلى الخروج من حرب يعتبرها فاشلة، والذهاب إلى التفاوض لتبادل الأسرى بثمن مؤلم وإذا كان يتحدث باسمه واسم حليفه بني غانتس فيكون المؤشر كبيراً على تحوّل في الرأي العام لأن حسابات غانتس تدور حول خلافة بنيامين نتنياهو.


الأنباء

- خطوة متقدمة لجهة رسمية معنية بقضايا اجتماعية لكنها لم توضح بعض التفاصيل المهمة التي تعني الناس.

- ترقب لسلسلة قرارات مالية من المرجح أن تكون لها تأثيراتها الايجابية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 15-01-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-14

أسرار الصحف 15-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-13

أسرار الصحف 14-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-12

أسرار الصحف 13-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-11

أسرار الصحف 11/01/2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-14

أسرار الصحف 15-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-13

أسرار الصحف 14-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-12

أسرار الصحف 13-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-11

اسرار الصحف 12-1-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:27

تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!

LBCI
حال الطقس
01:43

الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟

LBCI
منوعات
10:26

جريمة ارتكبها حفيد أحد أكبر أغنياء أوروبا... قتل صديقه فجأةً!

LBCI
منوعات
2024-01-14

صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
16:25

ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض

LBCI
رياضة
16:16

فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا

LBCI
أخبار دولية
15:56

سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!

LBCI
أخبار دولية
15:45

تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف

LBCI
أخبار دولية
14:43

كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟

LBCI
أخبار دولية
13:45

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:50

إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!

LBCI
فنّ
05:16

فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها

LBCI
خبر عاجل
16:23

الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق

LBCI
خبر عاجل
17:21

الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية

LBCI
فنّ
05:03

بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!

LBCI
منوعات
06:03

فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!

LBCI
خبر عاجل
16:12

الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More