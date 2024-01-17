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أسرار الصحف 17-01-2024
اسرار
2024-01-16 | 23:30
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أسرار الصحف 17-01-2024
النهار
علمت “النهار” أن المحامي اللبناني إميل عون قد ينضم قريباً إلى الفريق القانوني لمحامي جنوب أفريقيا في دعواها المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة في غزة.
لوحظ أن الزيارات والاتصالات من قِبل زعامات ومرجعيات سياسية إلى عواصم غربية معنية بالملف اللبناني، غائبة كلياً بعد متغيرات حصلت في المرحلة الماضية، وبات الاتصال محصوراً ببعض الرؤساء
يسأل ديبلوماسيون عن دور وزير المال الصوري الذي ينفذ سياسة انتقام تجاه وزير الخارجية فيعاقب السفراء بحرمانهم الرواتب التي تتوافر الأرصدة المخصصة لها.
*********
الجمهورية
نصح مسؤول كبير أحد أبرز مساعديه بالتنسيق الدائم مع مستشاري معارضيه بغية تجاوز الكثير من المطبات أو توقّع ما سيكون عليه الرد.
قالت أوساط سياسية إن التصعيد على كل الجبهات لا يُطمئن كثيراً.
بدأت عملية جادة للبحث عن شخصيات وازنة وموثوقة ومجربة لتولّي رئاسة هيئة مدنية في طائفة رئيسة من خارج الاسماء التي بكّرت في طرح نفسها.
*********
اللواء
كشف مصدر مطَّلع عن أن لديه معلومات عن عودة غير بعيدة للوسيط هوكشتاين الى بيروت، بعد التدقيق في النقاط التي سمعها خلال جولته الأخيرة.
حسب مصدر نقابي بات بحكم المؤكد انه من غير الممكن إدخال زيادات على الرواتب أسوة بما يحضّر للقطاع العام بسبب حرب غزة وتداعياتها..
لتاريخه، لم تبدأ مؤسسات الاغاثة الرسمية تقديم مساعدات مرضية للنازحين من القرى الجنوبية!
*********
نداء الوطن
توقف مراقبون عند استبعاد القاضية جمال حمود من اللجنة التي شكّلها رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران والمكلفة إعداد التقرير السنوي للديوان للأعوام 2020، 2021، 2022، 2023 رغم أنّها رئيسة الغرفة أسوة ببقية أعضاء اللجنة التي تضمّ كلّاً من: رئيس الديوان محمد بدران، المدعي العام فوزي خميس، رئيس الغرفة عبد الرضى ناصر، رئيس الغرفة إنعام البستاني، ورئيسة الغرفة نيللي أبي يونس. ويفترض أن تنهي اللجنة تقريرها قبل نهاية شهر شباط المقبل.
لوحظ أنّ وزارة الداخلية سطّرت خلال الأيام الأخيرة عشرة بيانات علم وخبر بتأسيس عشر جمعيات.
خلال اجتماع وزاري، لامَ أحد المسؤولين قيادياً نقابياً بحضور الوزير المعنيّ، وصودف وجود بعض من الإعلام داخل القاعة، فطلب الوزير من الإعلام بشكل فوريّ الخروج من القاعة.
*********
البناء
قال مصدر دبلوماسي في دولة غربية كبرى إن الرسالة الصاروخية الإيرانية المتواصلة مع قصف مواقع في باكستان بعد العراق وسورية متعددة وإنها في جوهرها موجهة إلى واشنطن، ومضمونها أن إيران على أعلى درجات الجاهزية ولن تترك أي استهداف يطالها دون رد، وأن الردّ سيكون قاسياً ومدمّراً وهي تحدّد ساحات فعل ترسم حولها خطاً أحمر تقول إنها جاهزة للمنازلة فيها إذا استدعى الأمر وهي حتى الآن العراق وسورية وباكستان، وعلى واشنطن ألا تختبر جدّية إيران بخوض المواجهة فيها.
يؤكد خبير عسكري بحروب البحار أن نجاح اليمن بإطلاق صواريخ وإصابة الأهداف رغم حجم الحشود العسكرية الأميركية والغربية في البحر الأحمر بعد الغارات الأميركية والبريطانية يقول ما هو أهم من فشل الضربة القاسية والشاملة التي وجّهت للبنية الصاروخية اليمنية ومضمونه أن كل أجهزة التحكم والسيطرة والتشويش التي تملكها البحرية الأميركية والموضوعة بأعلى درجات التشغيل عاجزة عن اختراق شبكة التشفير اليمنية التي تتحكم بإطلاق ومسارات الصواريخ اليمنية التي نجحت بالانطلاق والوصول إلى أهدافها بعد الضربة. إضافة إلى ظهور عجز نظام الرادارات الأميركية عن اكتشاف هذه الصواريخ وتفعيل صواريخ معاكسة لإسقاطها.
*********
الأنباء
تصريحات تتعارض مع المساعي القائمة على خط التهدئة وتوحي بأن الأزمة طويلة.
استحقاق أساسي لا يزال في الثلاجة والتحركات المرتقبة ليس كفيلة وحدها بإخراجه منها.
أخبار لبنان
صحف اليوم
اسرار
الصحف
17-01-2024
أسرار الصحف 16-1-2024
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