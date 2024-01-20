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أسرار الصحف 20-01-2024

اسرار
2024-01-19 | 23:53
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أسرار الصحف 20-01-2024
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أسرار الصحف 20-01-2024

النهار

تجري تدخلات سياسية لعدم افتضاح أعمال كاتبة بالعدل في بعلبك تم ايقافها بتهمة التزوير لتبين التحقيقات الأولية أنها عملت مع أحد السماسرة على بيع أراض لمسيحيين تركوا منطقة بعلبك منذ زمن وهاجروا وكسبت مع شريكها ملايين الدولارات.

توقعت مصادر أن يعود أحد الوزراء عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لتسيير أمور ادارته في ظل تحديات مقبلة تواجهه.

يلاحظ أن بعض البيانات في وسائل إعلام، تذكّر بحقبات الحرب في منتصف السبعينيات وما بعدها، مما يؤجج الصراع الطائفي دون رقيب وحسيب.

قال مرجع سياسي لزواره نهاية الأسبوع الماضي عندما سئل عن الانتخابات البلدية: لا رئاسة لا حكومة لا مجلس، فكيف سيكون هناك انتخابات بلدية؟ وأين الأموال لتحصل الانتخابات؟

نداء الوطن

لوحظ أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين نباتيٌ ويتجنّب تناول المأكولات اللحومية ولو أنه معجب بالمطبخ اللبناني.

يهدّد نائب حزبي سابق بالاستقالة من الحزب بسبب خلاف مع أحد المدراء الرسميين، والأخير معيّن من جانب الحزب، على خلفية تعيين قام به المدير.

على رغم ابتعاده عن الأضواء، يجري مرشح رئاسي، غير معلن ترشيحه، سلسلة اتصالات لكي يبقى في صورة ما يحصل وليطلع على جدية حظوظه مع وصول الموفدين الغربيين إلى بيروت.

اللواء

استبق المودعون توجهات جديدة لحاكمية المركزي قد يفصح عنها، قبل حلول الشهر المقبل.

تمرّ العلاقات بين بلدين مشرقيَّين متجاورين بأسوأ مراحلها على خلفية تهريبات وقصف، جزء منه يبقى خارج دائرة التداول.

حسب جهات متابعة فإن الوزراء يتصرفون في وزاراتهم، بصرف النظر عن ان الحكومة تصريف الاعمال فقط بصلاحيات غير مسبوقة، وكل يتصرف على هواه مع بطانته.

الجمهورية

أعربت مرجعية روحية انزعاجها من مبادرة البعض الى طرح موضوع انتخابات بعض الهيئات المدنية التي تعنيها وعلقت: الهيئة ما عندهن شغل عم يتسلوا عبكير.

ما زال مسؤول كبير يكرر في مجالسه أن انتخاب رئيس الجمهورية سيحصل في وقت قريب وقال لأحد زواره: أنا هون وانت هون، قرب عيد الفطر ويمكن الرئيس قبل العيد.

لخص أحد المسؤولين لقائه بأحد الموفدين وقال: ما قاله عن غزة وجرائم اسرائيل أقسى مما أقوله انا شخصياً.

الأنباء

قرار مالي مرتقب الأسبوع المقبل من شأنه أن يخفف بعض الشيء من معاناة شريحة صاحبة حق.

لوحظ تراجع الحديث عن الزيادات التي كانت مرتقبة على رواتب القطاع العام بعدما كانت على نار حامية نهاية السنة الماضية.

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