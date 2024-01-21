أسرار الصحف 21-01-2024

الأنباء الإلكترونية:



*تفاعل إيجابي



تفاعل سياسي وشعبي إيجابي مع الحركة المتكاملة والتناغم والواضح بين مرجع سياسي ورئيس حزب.







*لا جديد



رغم كثرة الزيارات الخارجية والاتصالات واللقاءات الدبلوماسية الا أن جديداً يذكر لم يطرأ بعد على الملف اللبناني.



