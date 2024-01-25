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17
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اسرار الصحف 25-1-2024
اسرار
2024-01-24 | 23:40
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اسرار الصحف 25-1-2024
النهار
اللقاء بين وفد حزبي وممثل مرجعية دينية تم بمسعى من المضيف من دون أن تكون له أهداف إلا ابقاء التواصل قائماً.
زار وفد ليبي لبنان في محاولة جديدة لإطلاق هنيبعل معمر القذافي المعتقل في لبنان وأفادت أوساط متابعة أن النتائج كانت ايجابية.
يردد نائب بقاعي سابق في مجالسه أنه لو مشى معه عدد من النواب يوم قطع طريق ضهر البيدر، لَما كانت الطريق على ما هي اليوم من حال مزرية.
كان لافتاً التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصدره المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف تعليقاً على دفاع “المستقبل” عن أمل شعبان.
الجمهورية
يقول الموفدون الغربيون لكل من يتواصلون معه بأن المفاوضات غير المباشرة مع أحد الأحزاب تنحصر في الجانب العسكري.
أكد دبلوماسي أوروبي كبير أن بلاده ومجموعة أصدقائها لن »يتورطوا« مجدداً في طرح أي إسم يتعلق باستحقاق لبناني.
أبلغت جهة إقليمية فاعلة أن لا تدخّل لها في استحقاق حسّاس وأنها تقف خلف خيارات حلفائها في شأنه.
اللواء
استبعد دبلوماسي غربي إقدام دولة كبرى على سحب وحداتها من قواعد في دولة قريبة، في هذه الظروف، لأسباب معنوية وليست استراتيجية..
تتزايد شكاوى المبعدين قسراً عن منازلهم في القرى الحدودية النائية، على خلفية ظروف الشتاء وتلبية الاحتياجات المفقودة، حيث الاقامة الحالية، والمكدسة في المنازل المهجورة..
وفقاً لوثيقة إحصاء رسمية فإن معدل التضخم عن العام 2022 بلغ 171٫21٪ بارتفاع ما يزيد عن 35 ضعفاً عن آخر إحصاء في العام 2013!
نداء الوطن
تبيّن أنّ شركة CMA CGM دخلت السوق اللبناني من خلال شراء العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، والأهم أنّ هذه الاستثمارات تخبّئ شراكة مع شخصيات لبنانية بارزة، منها على سبيل المثال زوجة زعيم بارز.
لوحظ أنّ العدد الأخير من الجريدة الرسمية تضمن بيانات علم وخبر لعشر جمعيات جديدة، كما تضمن منح مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة 233 مليار ليرة لبنانية لتنفيذ عدد من الأشغال الضرورية (حفر بئر، تأهيل محطة، أشغال كهربائية، جدار دعم، أشغال مبانٍ وطرق...) فيما الأشغال متوقفة في بقية المناطق.
علم أنّ بعض القضاة تمكّن من الحصول على قروض مصرفية ميسرة من مصارف مُدّعى عليها رغم رفض هذه المصارف تسديد الودائع لأصحابها.
البناء
توقفت مصادر دبلوماسية أمام الكلام المنقول لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن احتمال قبوله بإعلان وقف نهائي لإطلاق النار ووضعه شرطاً أسماه ضمانات دولية غير قابلة للانتهاك. وقالت إنه بداية النزول عن الشجرة في ضوء فشل الحرب العسكرية على المقاومة في غزة وبدء انقلاب المناخ الداعم للحرب في الرأي العام، لكنها ربطت الكلام بالمفاوضات التي تشهدها الدوحة والقاهرة سعياً لإبرام صفقة شاملة تمّ التوصل إلى اتفاق على بنودها باستثناء عقدة وقف الحرب في ظل ضغوط أميركيّة للبحث عن مخرج من مأزق البحر الأحمر والضغط الذي تتعرّض له القواعد الأميركية في العراق وسورية.
قال مصدر في قوى المقاومة إن النقاش العلني الذي بدأ في وسائل الإعلام الأميركية حول الانسحاب من سورية استناداً الى مصادر متطابقة في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع هو ترجمة لقرار بتهيئة الرأي العام للانسحاب، لكن ضمن سلة تبدأ بوقف الحرب في غزة بعدما وصلت محاولات الضبط الأميركي العسكري لجبهات مساندة غزة في لبنان واليمن والعراق إلى المخاطرة بالدخول في حرب استنزاف لا تملك واشنطن وسائل إبقائها تحت السيطرة ولا ضمان عدم تسببها بخسائر بشرية واستراتيجية. والتمهيد للانسحاب هو أيضاً رسالة إعلامية لقوى المقاومة بهدف التهدئة.
الأنباء
لا يمكن وصف ما قام به البعض على هامش أحد الاستحقاقات الا بالاستعراض.
تغيب الحلول الجذرية عن قطاع متضرر بشكل كبير ما يعرّض سلامة الناس للخطر.
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