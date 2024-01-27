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أسرار الصحف 27/01/2024
اسرار
2024-01-26 | 23:48
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أسرار الصحف 27/01/2024
أسرار الصحف 27/01/2024
صحيفة النهار
:
ـ بدا ان جهات تستمر في التحريض على وزير الدفاع وتفتح ملفات من الماضي السحيق وتحاول ان تنسبها اليه لتعكير علاقته مع مختلف الفرقاء
لزيادة الضغوط عليه وحمله على الرضوخ.
ـ يتردد ان نائبا حاليا ووزيرا سابقا ممن يدعون العفة كان اشترى قبل اعوام عقارا بثمانية ماليين دولار في احدى المناطق القريبة من بيروت.
ـ بعد افتضاح امر احد القضاة ومحاولة ابتزازه رجل اعمال تدخل وسطاء لحل الملف واعتبار رجل الاعمال فهم خطأ كلام القاضي
ـ علم أن اتصالات جرت عبر مقربين من طرفين تساجلا في الأيام الماضية بغية ضبط الوضع لتتوقف الحملات وتبقى الخالفات قائمة.
ـ غابت البلديات عن أي حراك لمواجهة العواصف في معظم القرى والمناطق، لغياب الأموال وفرق الصيانة في ظل إفلاسها.
صحيفة اللواء
:
ـ غمز: جرى توزيع الأدوار النيابية لدى مختلف الكتل قبل يوم أو يومين من جلسات المناقشة، لكن حول التوسع في التأثير على الإستقرار العام.
ـ همس: سارع سفير دولة شمال أفريقية إلى نقل رسائل إلى مسؤولين معنيين حول مخاطر ما يجري في الجنوب، وعمل ما ضمن مهلة ليست بعيدة!
ـ لغز: أدّت مشاكسة نائب تغييري ضد شركة نفطية، إلى حرمان لبنان، من تسهيلات دولة الشركة المعنية، مما أثر سلباً على التغذية بالتيار!
صحيفة نداء الوطن
:
ـ علم ان احد الوزراء يستخدم كافة صلاحياته القانونية وغير القانونية لمحاربة مدير عام إحدى المؤسسات العامة الرسمية. الخلاف القديم المتجدد زاد من حدته تصدي الاخير لصفقات فاسدة يقوم الوزير بتمريرها، إضافة الى احجالته احد موظفي المؤسسة المحسوبين على الوزير الى القضاء المختص بتهم متعددة.
ـ يتردد ان وزيرا سابقا لا يزال يؤدي صلة الوصل بين مرجعية رئاسية سابقة وحزب بارز.
ـ لوحظ أن النائب السابق وليد جنبلاط انتقد النائب وائل بو فاعور من دون أن يسميه من خلال السؤال عن العلاقة بين ميشال شيحا وازمة الاقتصاد.
صحيفة البناء
:
ـ خفايا: قال مرجع قانوني إن ما نحن أمامه ليس أكثر من قرار إجرائي لمحكمة العدل الدولية وليس حكماً في أساس الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بوجه كيان الاحتلال. وأهم ما في القرار ومحوره هو قبول الدعوى لجهة مطابقة مضمونها مع توصيف جرم الإبادة الجماعيّة واختصاص المحكمة. والخشية كانت من دخول السياسة للقول إن ما قدّمته جنوب أفريقيا قد يكون جرائم حرب وليس جرم إبادة جماعية. وبالتالي فهو خارج نظر المحكمة في انتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة ويتم ردّ الدعوى شكلاً.
ـ كواليس: قال مصدر فلسطيني إن المقاومة عندما ترحّب بما صدر عن محكمة العدل الدولية فلأنه يغذّي مساراً تراكمياً في فضح كيان الاحتلال وطابعه الإجرامي ويفتح منصات عديدة لتحرّكات في الإطار القانوني، ضمن إطار النهوض العالمي الكبير الذي تفجّر في الشوارع العالمية منذ طوفان الأقصى؛ أما وقف النار فلو صدر عن المحكمة سيبقى بلا قدرة على تنفيذه والذهاب إلى مجلس الأمن محكوم بالفيتو الأميركي. والمقاومة لا تراهن على غير قوّتها لفرض إنهاء العدوان، لكنها لا تهمل كل تطوّر في المناخ الدولي المساند وقبول دعوى جنوب أفريقيا خطوة في هذا الاتجاه.
صحيفة الجمهورية
:
ـ كشفت مصادر ديبلوماسية أن أحد أبرز زوار لبنان في الأيام القليلة الماضية أبلغ كبار المسؤولين أن إحدى العواصم المعنية بالأزمة رفضت إستقباله.
ـ نقل عن أحد الديبلوماسيين السابقين في لبنان الذي يمضي عطلته السنوية في بيروت أنه ّ سبق له أن حذر مما يجري قبل أكثر من 3 سنوات ولم يصدق أحد كبار المسؤولين روايته.
ـ أبلغ حزب بارز إلى وسطاء أن أحداً لم يفاتحه باستحقاق كبير، وإن الأوان الآن هو للميدان.
صحيفة الأنباء
:
*مواقق غير منسجمة
موقف البعض في مقاربة محطة مهمة جاء غير منسجم مع مواقف أخرى سابقة.
*زيارات رفيعة
الحراك الدولي سيستمر على خط بيروت وزيارات رفيعة مرتقَبة.
صحف اليوم
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27/01/2024
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