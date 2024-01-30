الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 30-01-2024

اسرار
2024-01-29 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 30-01-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
أسرار الصحف 30-01-2024

النهار

قال نائب إن الطريف في جلسات اقرار الموازنة أن نواباً زملاء له صوتوا إيجاباً على البنود واحداً تلو الأخر ثم امتنعوا عن التصويت النهائي للمشروع مكتملاً.

الطريق الدولية التي تربط بيروت بالبقاع تحولت أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان إذ صرفت أموال كثيرة على الاوتوستراد العربي الذي لم ينجز إلا أجزاء بسيطة منه فيما أقر مجلس النواب خطة لإقامة نفق بدلاً منه لم تخصص له الموازنات التي تصرف على صيانة الطريق الحالية.

يقول مسؤول مصرفي إن الطلب بدفع 150 دولاراً شهرياً أو أي مبلغ اخر يقدم حلول ترقيع ولا يعالج المشكلة في أساسها إذا لم يعمد مجلس الوزراء الى الاعتراف بصرف أموال المودعين لدى مصرف لبنان والتعهد بردها.

تسجل لقاءات واجتماعات لرئيس نادٍ رياضي ونجل وزير سابق، مع مرجعيات وقوى شبابية وعائلات في الجبل تترك انطباعات إيجابية

*******

الجمهورية

عُلم أن سياسياً مستقلاً يجسّ نبض بعض الشخصيات حيال إمكان تشكيل إطار سياسي جديد خارج نفوذ قوى أساسية في بيئته.

لا تزال الأمور غامضة بشأن بديل للتعميم 151 وإذا كان الإتفاق سيتم على أساس سعر منصة صيرفة أو لا.

التواصل الذي تقوده مرجعية روحية قطع شوطاً مهماً، ولكن العبرة في التنفيذ.

*******

اللواء

ما يزال التضامن في المناطق الحدودية او القريبة من الحدود يحافظ على متانته على الرغم من الضربات والخسائر الموجعة على الصعد البشرية والاقتصادية والعمرانية!

تتكثَّف اللقاءات لمعالجة أوضاع ناشئة عن استمرار النزوح عن القرى الحدودية، وكيفية العمل لمعالجتها في المرحلة المقبلة.

كشف مسؤول لبناني أن انطباعه الأول عن منهجية عمل السفيرة الجديدة لدولة كبرى اختلافه عن منهجية السفيرة السابقة التي نقلت الى الخارج..

*******

نداء الوطن

يجزم مدير أحد المصارف في مجالسه بأنّ بعض المصارف لا يستطيع الإلتزام بدفع 150 دولاراً للمودعين، أكثر من ستة أشهر.

أكدت مصادر دبلوماسية ما تردّد عن سحب الجيش الروسي صواريخ "أس 300" و"أس 400" المضادة للطيران والتي نشرها في سوريا قبل سنوات.

يؤكد وزير يشغل وزارة خدماتية ان هناك جهات خارجية هددت بوقف تمويل بعض المشاريع للبنانيين في حال طبقت الوزارة القوانين وضيقت على النازحين السوريين ولجمت الفوضى.

*******

البناء

تدور نقاشات حامية بين محللين وخبراء مؤيدين للمقاومة وبعض المحللين الذين يروّجون لنظرية حرب كبرى مقبلة تشنها واشنطن وتل أبيب وتستهدف قوى المقاومة في المنطقة ويكون لبنان إحدى ساحاتها، ويصلون إلى القول إن طوفان الأقصى لم يكن مفاجأة بل كان ذريعة تحتاجها الحرب. ويقول هؤلاء إن كل الكلام عن عجز أميركي إسرائيلي عن خوض حرب كبرى هو مجرد معنويات ينشرها محور المقاومة. وقد علق أحد الخبراء من الواثقين بقوة المقاومة في نقاشاته مع عدد من هؤلاء بعد انسداد طريق التوافق بالقول إنها فرصته ليجمع ثروة إذا وافقوا على الدخول في مراهنة حول نشوب الحرب أو عدمها مع مهلة زمنية حتى نهاية العام. وقال إنه نجح حتى الآن بتسجيل مراهنتين واحدة على سيارة والأخرى على مبلغ جيد.

لاحظ خبراء عسكريّون حال صدمة أردنية أمنية وإعلامية من انكشاف وجود القاعدة الأميركية على الحدود السورية العراقية الأردنية المسمّاة بالبرج 22. وظهر من الإصرار الأردني على أن الضربة التي أصابت الأميركيين كانت في قاعدة التنف السعي للتستر على وجود قاعدة أميركية في موقع عسكريّ أردنيّ على الحدود السورية والعراقية مع الأردن، كما لاحظ الخبراء ارتباك محلل قناة الجزيرة فايز دويري في التعامل مع الخبر. وآخر إبداعات جماعات المرتبكين الذي لاحظه الخبراء وضحكوا منه كان كلام المحلل الخليجي عبدالله الشايجي على الجزيرة وكلام سكاي نيوز عربية التي يديرها نديم قطيش عن التباس وقع فيه العاملون في القاعدة في التعرّف على الطائرة التي استهدفتهم صديقة أم عدوة. وقالوا إن أبسط العارفين بالشؤون العسكرية يعرفون أن هذا عذر أقبح من ذنب.

*******

الأخبار

تؤكّد مصادر أن المساعي التي يبذلها لبنان لدى السعودية في ما يتعلق بموقوفين لبنانيين في المملكة تلقى استجابة من سلطات الرياض وتعاوناً من السفارة السعودية في بيروت، ما أدّى إلى إطلاق أربعة موقوفين في الأيام الأخيرة، على عكس الإمارات العربية المتحدة التي أقفلت سلطاتها الباب أمام أي مساعٍ لإطلاق الموقوفين اللبنانيين فيها.

استعر الخلاف بين وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمدير العام لمصلحة الأبحاث ميشال أفرام. فبعد الإخبار الذي تقدّم به الحاج حسن ضد أفرام أمام النيابة العامة المالية بتهمة استخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء موادّ من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية، قدّم أفرام شكوى ضد نفسه أمام التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والمراقب المالي في الوزارة وهيئة الشراء العام طالباً التحقيق في ادّعاءات الوزير الذي "ظلمني على مدى 3 سنوات". كما طلب التحقيق في ملف القمح في السنوات الثلاث الماضية ومسألة إجراء الإجازات أو المناقصات من خارج قانون الشراء العام، علماً أن هذا الملف كان في عهدة الحاج حسن شخصياً. ولفت في شكواه إلى استدعاء القاضي علي إبراهيم له واستضافته لمدة 15 دقيقة ثم إطلاقه من دون أي ادّعاء أو متابعة للملف.

بعد كثير من الأخذ والرّد، جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين عقود 14 ملحقاً اقتصادياً لمدة عامٍ، لكنّ هؤلاء سيعملون فعلياً لـ 10 أشهر. ففيما تنتهي مدة العقد في 31 كانون الأول المقبل، اتُّفق على منح الملحقين شهرين (كانون الثاني الجاري وشباط المقبل) لتحضير أنفسهم للانتقال إلى مراكز عملهم الجديدة في الدول التي جرى نقل اعتمادهم إليها. وكان الملحقون تبلّغوا من "الخارجية"، في آب الماضي، إنهاء عقودهم أواخر عام 2023، ما لقي رفضاً من وزراء عديدين اعتبروا أن التخلّي عن الملحقين يضرّ بالاقتصاد اللبناني، إلى أن رست "التسوية" على التجديد لـ 14 ملحقاً لعام واحد، مع حسم 30% من رواتبهم، وتغيير الدول التي اعتُمد معظمهم فيها. علماً أن مصادر دبلوماسية واقتصادية أكّدت أن مدة عام بالكاد تكفي لنسج علاقات في البلد الجديد، ولا تكفي لتحقيق أي إنجاز.

لم ينقل مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان إلى المشايخ ومفتي المناطق المقرّبين منه نتائج مساعيه في قطر، التي زارها أخيراً، لتفعيل الهبة القطرية التي توزّع منحاً مالية شهرية على المشايخ وخطباء المساجد وأساتذة الدين وموظفي الدوائر الوقفية. وعلمت "الأخبار" أن دريان عرض أمام مضيفيه القطريين الأوضاع الماديّة السيئة التي يمر بها مشايخ دار الفتوى في لبنان بسبب الأزمة الاقتصاديّة، إلا أنّه لم يتلقَّ إجابات حاسمة بإعادة تفعيل الهبة.

*******

الأنباء
تشهد الأيام الأخيرة استعراضاً للقوة في الميدان ورسائل حول ما يمكن أن تكون عليه الصورة في المستقبل.

قرار مالي يقارَب بحذر شديد قبل اتخاذه ووضعه حيّز التنفيذ.
 

أخبار لبنان

صحف اليوم

اسرار

الصحف

30-01-2024

أسرار الصحف 29-1-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-28

أسرار الصحف 29-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-26

أسرار الصحف 27/01/2024

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

أسرار الصحف 26-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-23

أسرار الصحف 24-1-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-01-28

أسرار الصحف 29-1-2024

LBCI
اسرار
2024-01-26

أسرار الصحف 27/01/2024

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

أسرار الصحف 26-01-2024

LBCI
اسرار
2024-01-24

اسرار الصحف 25-1-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-23

جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)

LBCI
امن وقضاء
2023-12-30

الجيش: عمليات دهم وتوقيفات وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-02

بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية

LBCI
منوعات
2024-01-09

ألغت دعوة صديقتها المقربة إلى زفافها... أقاويل الأخيرة أثارت جدلاً وهذا ما اتهمت العريس به! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!

LBCI
أخبار دولية
13:44

في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟

LBCI
رياضة
13:36

مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الرياضي أحرز لقب دورة دبي الدولية في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

خطة استيطانية اسرائيلية تضع حكومة نتنياهو في مواجهة الداخل والخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف سيرد بايدن على هجوم على عسكريين أميركيين من دون فتح جبهة مع ايران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أميركا سترد على مقتل جنودها في الاردن.. لكن متى وكيف؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:11

لم يستطع رجال منطقتها تلبية رغباتها العاطفية... وهذه كانت وجهتها لقضاء لحظات مليئة بالإثارة!

LBCI
منوعات
13:21

"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!

LBCI
منوعات
10:08

أرسلت فيديوهات حميمة لزوج صديقتها المفضلة... على من أُلقي اللوم؟

LBCI
منوعات
12:24

صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!

LBCI
حال الطقس
00:30

طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار

LBCI
فنّ
06:55

أحلام تتعرض للسرقة في باريس للمرة الثانية: المبلغ المسروق ضخم وهذه التفاصيل!

LBCI
اقتصاد
02:27

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
منوعات
07:30

توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More