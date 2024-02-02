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أسرار الصحف 2-2-2024

اسرار
2024-02-01 | 23:29
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أسرار الصحف 2-2-2024
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أسرار الصحف 2-2-2024

النهار

يقول رئيس إحدى الجامعات أن إحدى وكالات التصنيف العالمية طلبت 400 ألف دولار لقاء ادخال اسم الجامعة بين أول 50 جامعة في العالم.

لوحظ أن مجلساً مذهبياً تتبع له إحدى الجامعات لم يتخذ أي إجراء علني بعد سريان أخبار عن بيع شهادات مزورة والتستر على الأمر.

يعزو مصدر سياسي ما جرى في فرض ضريبة على الشركات التي استفادت من الدعم إلى حسابات شخصية ومصلحية مع بعض الشركات لكن الأمور ستجري بما لا يشتهيه أصحاب المشروع.

لوحظ أن ثمة أحزاباً ومرجعيات لم تصدر مواقف مؤيدة لبكركي، على خلفية عدم إثارة أي حساسية مع “حزب الله” في هذا الإطار.

الجمهورية

 تضاربت التوقعات حول النتائج المنتظرة من حراك مجموعة بارزة في شأن إستحقاق كبير.

اكّد دبلوماسي غربي انّ رئيس بلاده يستعجل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية في اسرع وقت.

لفت قريبون من حزب بارز، انّ عودة موفد غير أوروبي إلى لبنان في حال حصولها تعني انّ اشارة الانطلاق أُعطيت للتسوية.

اللواء

أبدى وسيط عربي عدم ارتياحه لبقاء رئيس تكتل معروف على عناده تجاه شخصية غير مدنية في ما خصَّ استحقاق الرئاسة الأولى.

حسماً للجدل الدائر، فإن معاشات التقاعد والرواتب قبضت على أساس 89500 ل.ل. لكل دولار أميركي حسب تسعيرة المنصة.

تزايدت في الأسابيع الأربعة التي سبقت نهاية العام عملية إقفال مؤسسات ومطاعم وحوانيت، على خلفية الكساد وسوء الحركة التجارية والسياسية منذ العدوان على غزة.

نداء الوطن

تظهر المؤشرات وكأنّه تمّ تبريد مسألة تعيين رئيس للأركان ولو أنّ أوساطاً حكومية تؤكد أنّ التفاهم السياسي قائم لإنجازها.

تبيّن أنّ هناك حاجة إلى 100 مليون دولار لتأمين وضع خطة لحماية الأمن السيبراني.

يتردد أنّه في إحدى الوزارات تم صرف اعتمادات رواتب الموظفين ولكنهم لم يقبضوا هذا الشهر سوى 3 رواتب من أصل 7 رغم تواضع قيمتها الإجمالية.

البناء

توقعت مصادر دبلوماسية أوروبية أن تنتهي المسارات الغامضة حول صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وحكومة الاحتلال إلى اتفاق بعد مخاض تفاوضيّ صعب ومعقد. وتقول لن يكون في الاتفاق إعلان واضح عن وقف نهائي لإطلاق النار، لكن ستكون هناك استحالة العودة إلى الحرب وتفاهم دولي إقليمي جامع على أن الحرب انتهت. وسوف ينسحب جيش الاحتلال من غزة ويتم فتح المعابر أمام المساعدات وينعقد مؤتمر إعادة الإعمار، وسوف يتمّ التعامل مع حماس بصفتها قوة منتصرة، ويفتح البحث في المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية التي ثبت أن تجاهلها قد يتسبّب بانفجارات تخرج عن السيطرة.

توقع مسؤول عربي سابق مشهداً إقليمياً جديداً بعد نهاية حرب طوفان الأقصى، وأن تكون إيران بمكانة تشبه مكانة مصر جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كمرجعية دولية في تمثيل محور الاستقلال وشريك في تكوين النظام العالمي الجديد من هذا الموقع إلى جانب روسيا والصين وأميركا وأوروبا. وأن يكون شمال المنطقة في قلب معادلة روسية صينية إيرانية وجنوبها في قلب معادلة سعودية صينية أميركية إيرانية وأن تكون الصين وإيران الجامع المشترك بينهما.

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