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أسرار الصحف 7-2-2024
اسرار
2024-02-06 | 23:30
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أسرار الصحف 7-2-2024
النهار
يُتوقع أن تعمّ الإضرابات معظم القطاعات والنقابات نظراً الى المعاناة، لاسيما بعدما أكدت الدولة لمن تلتقي بهم أنها مفلسة وليست لديها القدرة على أن تحقق كل المطالب دفعة واحدة.
نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما اوردته "النهار" في "أسرار الآلهة" بشأن التحضير لإعادة ثلاثة موظفين من الفئة الأولى سبق وأن قدموا استقالاتهم إلى الملاك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. فاقتضى التوضيح.
قال أحد النواب المقربين من باريس، إن موقف وزير الخارجية الفرنسي الجديد هو عينه للوزيرة السابقة كاترين كولونا، لأن هناك موقفاً أوروبياً موحدا حيال الملف اللبناني والمنطقة
الجمهورية
تحاول بعض الدوائر الدبلوماسية المعنية تهيئة الأجواء بهدف تشكيل هدنة في غزة لإختراق رئاسي في لبنان.
التقى نواب من تيار سياسي في عاصمة أوروبية حيث عقدوا إجتماعات مع عدد من المسؤولين.
حرص وزير الخارجية الفرنسية على شمول لبنان في جولته على دول المنطقة برغم معرفته أن الأرضية غير مهيأة لحل قضيته.
اللواء
يحتل الوضع المتفجّر في الجنوب، حجر الزاوية في مهمة وزير عربي، لا سيما لقاؤه مع مرجع كبير..
يقول مرجع اقتصادي إن الاعتراضات على ضرائب الموازنة، من شأنها أن تنسف أي محاولة لإعادة النظر بالرواتب والمعاشات، خصوصاً في القطاع الخاص..
تترك سفيرة دولة كبرى "انطباعات ايجابية" لدى من تلتقيهم، لجهة دورها الدبلوماسي في لبنان.
نداء الوطن
أبدى مرجع نيابي انزعاجه من أداء نائب بارز في كتلته بعد تصادمه بشكل إستفزازي مع زملاء له من الكتلة التغييرية.
تؤكد مصادر في هيئة الشراء العام أنّ تجريد الهيئة من موظفيها والعاملين فيها أبعد بكثير من تفسير خاطئ للقانون.
عاد نائب معارض زار واشنطن أخيراً بتطمينات بأن لا صفقة على حساب المعارضة ولا مقايضة بين الرئاسة والوضع الجنوبي.
البناء
قال مصدر دبلوماسي تسن~ى له الاطلاع على ردّ حركة حماس على ورقة باريس إن المقاومة تبدو مرتاحة إلى وضعها سواء لجهة احتمال توافر شروط السير بالتبادل وفق المعايير التي وضعتها، فهي واثقة من أنها تبقى صاحبة اليد العليا خلال الهدنة، وصولاً إلى وقف النار، ولو كانت نصوص التفاهم رمادية وواثقة بالدرجة من أن زمام المبادرة سيبقى بيدها إذا فشلت المفاوضات، وعادت الكلمة للميدان مجدداً. وقال إن الرد يبدو مدروساً ليلبي هاتين الفرضيتين فيضع الكرة في مرمى الوسطاء، وخصوصاً الأميركي في تخاطبه مع الإسرائيلي لاختيار إحدى الوجهتين
قال مصدر حكومي في لبنان إن الكلام الكثير الذي يتمّ نشرُهُ في الإعلام عن تهديدات بالحرب ينقلها الوسطاء الغربيّون من زوار بيروت لا يعكس حقيقة النقاشات التي تدور في اجتماعات هؤلاء مع المسؤولين اللبنانيين، حيث يتحدّث الوسطاء عن القلق الإسرائيلي من قوة المقاومة وانعكاسات الحرب على المستوطنين واقتصاد الكيان وخسائره المادية والمعنوية جراء عمليات المقاومة وحجم الإحراج الذي يتسبب به ذلك لحكومة الاحتلال، ولذلك فإن دعوات التهدئة تأتي تحت شعار أن المنطقة في دائرة خطر الانزلاق الى حرب كبرى يجب التعاون لمنع وقوعها، بسبب ما لدى حزب الله و"إسرائيل" من قدرات تدميرية متقابلة.
الأنباء
اتصالات مكثفة في الكواليس لتجنب فراغ جديد في مركز أساسي.
زيارة خارجية لافتة، للمرة الثانية، لموظف رفيع المستوى، وتحمل دلالات مهمة.
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