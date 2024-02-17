الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
15
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 17/02/2024
اسرار
2024-02-16 | 23:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 17/02/2024
صحيفة البناء
ـ كواليس
توقّعت مصادر فلسطينية في غزة أن تكون هناك جولة أولى من معركة رفح قبل أن تتبلور معالم مرحلة جديدة من التفاوض. وقالت إن المسافات المتباعدة في النظرة للتفاوض نابعة من نظرات متفاوتة نحو معركة رفح. ويبدو أن جيش الاحتلال يحتاج إلى اختبار عملي لما سيحدث في معركة رفح حتى يبدأ بالتسليم بأن وقف الحرب خيار حتميّ وأن تبادل الأسرى يجب أن يعكس موازين القوى التي تثبتها مواجهات الميدان.
ـ خفايا
تتبّعت السفارات الغربية مباشرة وعبر استضافة خبراء من أصدقائها في مقارها للاستماع إلى خطاب السيد حسن نصرالله والمشاركة الفورية في تبادل الآراء التقييميّة. وقال أحد الخبراء الذين شاركوا في واحدة من السفارات الغربية بهذه الندوات المفتوحة إن القلق الغربي هو من أن يكون وراء خطاب السيد نصرالله استخدام أسلحة نوعية ثقيلة وبعيدة المدى نحو تجمّعات سكنية استيطانية من خلال القول بأن الردّ على الدماء سيكون بالدماء، وأن لدى المقاومة القدرة الصاروخيّة التي تطال من كريات شمونة الى إيلات.
صحيفة الجمهورية
ـ وزير لبناني زار عاصمة غربية كبرى أخيراً صارح المسؤولين فيها بمعارضة سياستها حيال النزوح السوري الى لبنان.
ـ رجحت أوساط سياسية أن يكون الموقف اللافت لقطب سياسي من حزب فاعل كناية عن رسالة موجهة الى الخارج أكثر منها الى الداخل.
ـ أبلغ سياسي بارز شخصية سياسية سعت لتليين موقفه من أحد المقربين القدامى منه:مَن يخوننا ليس منا.
صحيفة اللواء
ـ همس
تمرُّ الأوضاع المعيشية والاجتماعية في دولة مجاورة بأسوأ مراحل التردي والفوضى والتراجع الى الوراء.
ـ غمز
يؤثر نقص الليرة لدى المصارف على حركة تسديد الرواتب والمعاملات، في ضوء السياسة النقدية المتبعة للحؤول دون تفلُّت سعر صرف الدولار.
ـ لغز
أدت سرقة الاحتلال الاسرائيلي لأموال فلسطينية، الى تأخر رواتب موظفين تابعين لها في لبنان لأكثر من 70 يوماً، ومفتوحة أيضاً.
صحيفة النهار
ـ ضغوط متزايدة قد تؤدي إلى إسقاط مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف
بات أكيداً أن مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها سيسقط في مجلس الوزراء إذا نوقش قبل بلوغه مجلس النواب بفعل الضغوط المتزايدة من جهات عدة تقاطعت على رفضه واسقاطه.
ـ مرجع سياسي: الموقف الفرنسي بدأ يتماهى مع الموقف الأميركي تجاه لبنان
يردد مرجع سياسي في مجالسه أن الموقف الفرنسي بدأ يتماهى ويتطابق كلياً مع الموقف الأميركي تجاه الوضع اللبناني.
ـ تسارع الأحداث وتزايد الخسائر بشكل كبير في قرى الجنوب
عندما يسأل رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر عن حجم الأضرار في قرى الجنوب يجيب: قبل ساعات كانت الأرقام والتقديرات كذا وكذا ولكن حالياً لا أعلم. ويأتي جوابه بسبب تسارع الأحداث وازدياد الخسائر بشكل كبير.
ـ الرسائل الإسرائيلية لم تعد تعني شيئاً للجنوبيين!
لم تعد الرسائل الإسرائيلية عبر الإعلام ووسائل التواصل تعني شيئاً للجنوبيين الذين يقابلونها باستهزاء.
صحيفة نداء الوطن
ـ استغربت جهات سياسية حجم الأزمة بين «تيار المستقبل» و»الحزب التقدمي الاشتراكي» والتي تسببت بها اجراءات وزير التربية بحق بعض الموظفين في الوزارة، وأشارت إلى أنّ حجم ردة الفعل يظهر عمق المصالح التي يقيمها «التيار» في وزارة التربية وفي قطاع المعادلات والشهادات تحديداً.
ـ موظفان في المالية محسوبان على جهة سياسية واحدة يتصارعان على المكلفين الذين يسددون ضرائبهم وكل منهما يوصي بتسديد المبالغ المستحقة في فرع لتحويل الأموال، يخصه.
ـ يكرر بعض الوزراء في مجالسهم عدم ممانعتهم في تقديم مساعدة للجنوب رغم عدم مسؤولية الدولة عما يحصل شرط عدم مرورها بالصناديق التي تحوم حولها الشبهات.
الأنباء
طروحات مقبولة
طروحات سابقة قد تكون أكثر قبولاً في هذه المرحلة تمهيداً لأي تسوية مقبلة.
كتمان
لوحظ أن الكتمان رافق عملية نوعية لم تتبناها أي جهة رسمياً، وإن كانت مجهولة معلومة.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
17/02/2024
اسرار الصحف المحلية 16-02-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-02-14
أسرار الصحف 14-2-2024
اسرار
2024-02-14
أسرار الصحف 14-2-2024
0
اسرار
2024-02-12
أسرار الصحف 13-02-2024
اسرار
2024-02-12
أسرار الصحف 13-02-2024
0
اسرار
2024-02-11
أسرار الصحف 12-2-2024
اسرار
2024-02-11
أسرار الصحف 12-2-2024
0
اسرار
2024-02-11
أسرار الصحف الصادرة 11/02/2024
اسرار
2024-02-11
أسرار الصحف الصادرة 11/02/2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-02-16
اسرار الصحف المحلية 16-02-2024
اسرار
2024-02-16
اسرار الصحف المحلية 16-02-2024
0
اسرار
2024-02-14
أسرار الصحف 14-2-2024
اسرار
2024-02-14
أسرار الصحف 14-2-2024
0
اسرار
2024-02-12
أسرار الصحف 13-02-2024
اسرار
2024-02-12
أسرار الصحف 13-02-2024
0
اسرار
2024-02-11
أسرار الصحف 12-2-2024
اسرار
2024-02-11
أسرار الصحف 12-2-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-02-14
بهاء الحريري في ذكرى استشهاد والده: أعاهده أن أبقى على المسار الذي رسمه لي حياً وشهيداً
أخبار لبنان
2024-02-14
بهاء الحريري في ذكرى استشهاد والده: أعاهده أن أبقى على المسار الذي رسمه لي حياً وشهيداً
0
منوعات
10:47
قصة قديمة تتكشف تفاصيلها بمشاهد مروعة ... رجال الشرطة يعثرون على بقايا الطفلة فيكتوريا محشوة بكيس قمامة! (صور)
منوعات
10:47
قصة قديمة تتكشف تفاصيلها بمشاهد مروعة ... رجال الشرطة يعثرون على بقايا الطفلة فيكتوريا محشوة بكيس قمامة! (صور)
0
أخبار لبنان
2024-02-14
"كل شي بوقتو حلو"... سعد الحريري يزور ضريح والده الشهيد وتحيّة للجماهير (فيديو)
أخبار لبنان
2024-02-14
"كل شي بوقتو حلو"... سعد الحريري يزور ضريح والده الشهيد وتحيّة للجماهير (فيديو)
0
أخبار دولية
15:38
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد اسرائيل
أخبار دولية
15:38
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد اسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
تقارير نشرة الاخبار
14:46
مبابي بعد اعلانه الطلاق مع باريس سان جيرمان... هكذا قد تكون وجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جديد يلمع فيه مئات اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الحقيقة المرة - الجزء الأول: من يتحمل مسؤولية الأزمة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
الحقيقة المرة - الجزء الأول: من يتحمل مسؤولية الأزمة في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
رسائل المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني قبل وفاته
تقارير نشرة الاخبار
13:58
رسائل المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني قبل وفاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إصابات سرطان الثدي في لبنان تصل إلى ٢٥٠٠ سنويا… فما هي طرق الوقاية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إصابات سرطان الثدي في لبنان تصل إلى ٢٥٠٠ سنويا… فما هي طرق الوقاية؟
0
أخبار دولية
13:25
منطقة عازلة في مصر للفلسطينيين قريبا؟
أخبار دولية
13:25
منطقة عازلة في مصر للفلسطينيين قريبا؟
0
أخبار دولية
13:20
اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو
أخبار دولية
13:20
اجتماعات مطولة للكابينت الحربي لا تصل الا لمزيد من الخلافات مع نتنياهو
0
أخبار دولية
13:07
بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله
أخبار دولية
13:07
بين حرب تموز وطوفان الاقصى..كلفة بشرية كبيرة على حزب الله
0
أخبار لبنان
13:00
بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع
أخبار لبنان
13:00
بعد مجزرة النبطية... لم يبق سوى مصطفى ومعه اخر ذكريات عائلة البرجاوي قبل الوداع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
خبر عاجل
04:04
توتال لم توقع على عقدي إكتشاف واستخراج الغاز والنفط من البلوكين ٨ و١٠...
2
اقتصاد
05:17
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
اقتصاد
05:17
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
3
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
فنّ
05:34
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
4
فنّ
12:13
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
فنّ
12:13
شقيقة مايلي سايروس تضرب مجددا... أطلت من دون حمالة صدر مرتدية غلافا بلاستيكيا شفافا كشف الكثير! (صور)
5
منوعات
11:43
أول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر زواج المثليين وتبنيهم الأطفال... ما هي؟
منوعات
11:43
أول دولة مسيحية ارثوذكسية تقر زواج المثليين وتبنيهم الأطفال... ما هي؟
6
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
صحف اليوم
23:52
حديث عن تراجع "الثنائي" في دعم فرنجية (اللواء)
7
منوعات
13:33
رجل سبعيني أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... ما حصل بعد ذلك كارثيّ! (صورة)
منوعات
13:33
رجل سبعيني أدخل بطاريات في عضوه التناسلي... ما حصل بعد ذلك كارثيّ! (صورة)
8
منوعات
06:11
تزوجا منذ 17 عاماً ويرغبان في شريك جديد... وهذه قصتهما الغريبة!
منوعات
06:11
تزوجا منذ 17 عاماً ويرغبان في شريك جديد... وهذه قصتهما الغريبة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More