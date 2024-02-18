أسرار الصحف 18-02-2024

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زوبعة في فنجان



الهمّ الأمني يتقدم على كافة الملفات وكل ما يشاع عن غيره من الاستحقاقات في المرحلة الراهنة ليس إلا زوبعة في فنجان.



اعتراف غير مباشر



تعميم رسمي يعترف بشكل غير مباشر بأمر واقع تعايش معه اللبنانيون في السنوات الماضية.